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Пісторіус проти відправки німецьких військових інструкторів в Україну

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус проти відправки німецьких інструкторів в Україну для підготовки солдатів ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Додаткова вартість, якої я не бачу, є непропорційною до ризику та зусиль, які доведеться докласти, і тому це не варіант для нас", - сказав Пісторіус.

Водночас німецький міністр наголосив на важливості навчання українських військових на зенітних системах Patriot у Німеччині і назвав це важливим внеском у підтримку України.

Також читайте: Дискусії з Францією та іншими країнами щодо відправки військових інструкторів тривають, - Міноборони України

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Ну і Дурень, могли б твої інструктори навчитись кориснішому для себе
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30.05.2024 01:28
+2
Німці не були проти проти відправки американських солдат в Германію.
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30.05.2024 01:53
+1
Дядюшка Сорос поработал, и немцы "вдруг" из вроде как самых рьяных помощников Украины стали супер осторожными. Сейчас настала очередь французов быть друзьями. Кто будет следующим "другом"? Глобальный троллинг от глобалистов в действии!
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30.05.2024 00:59
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Дядюшка Сорос поработал, и немцы "вдруг" из вроде как самых рьяных помощников Украины стали супер осторожными. Сейчас настала очередь французов быть друзьями. Кто будет следующим "другом"? Глобальный троллинг от глобалистов в действии!
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30.05.2024 00:59 Відповісти
Куколд.
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30.05.2024 01:11 Відповісти
Ну і Дурень, могли б твої інструктори навчитись кориснішому для себе
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30.05.2024 01:28 Відповісти
Німці не були проти проти відправки американських солдат в Германію.
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30.05.2024 01:53 Відповісти
Имея сильную крышу над головой как НАТО , Германия побаиватся Россию , это не серьёзно по отношению Украины, это очевидно , проблема только эта, и это только инструктора , но не войска , до этого ещё не дошло,если уже на этом отказ ???
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30.05.2024 02:38 Відповісти
В Литву відправляй - і інструкторів, і Бундесвер.
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30.05.2024 02:42 Відповісти
сам як?
все в поряді?
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30.05.2024 04:56 Відповісти
З інструкторів починалася війна у Вієтнамі
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30.05.2024 03:54 Відповісти
Точно, а я думаю, - ну хтож винний🤣
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30.05.2024 04:20 Відповісти
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30.05.2024 06:37 Відповісти
Ось ці проти, розв'язують руки кремлю!
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30.05.2024 07:20 Відповісти
Не хочете відправляти своїх інструкторів, то відправляйте своїх курсантів. Їм багато чому можна в нас навчитися.
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30.05.2024 10:07 Відповісти
Краще б своїх навчали, а то 30 танків нашкребти не можуть.
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30.05.2024 11:11 Відповісти
Та не треба інструкторів - нехай їдуть собі мирні ніиецькі туристи з потрібним спорядженням.
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30.05.2024 13:14 Відповісти
 
 