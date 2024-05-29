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Пісторіус проти відправки німецьких військових інструкторів в Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус проти відправки німецьких інструкторів в Україну для підготовки солдатів ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Додаткова вартість, якої я не бачу, є непропорційною до ризику та зусиль, які доведеться докласти, і тому це не варіант для нас", - сказав Пісторіус.
Водночас німецький міністр наголосив на важливості навчання українських військових на зенітних системах Patriot у Німеччині і назвав це важливим внеском у підтримку України.
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