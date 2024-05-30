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Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території РФ

Умєров обговорив з Остіном право України бити по території РФ

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої наголосив на тому, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму фейсбуці.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті.

За словами Умєрова, Головнокомандувач Олександр Сирський детально доповів щодо ситуації на полі бою.

Міністр оборони окремо поінформував свого американського колегу про процес мобілізації та відновлення наших бойових бригад.

"Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів. Росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту. Окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території. Вдячний нашим американським партнерам за постійну підтримку та допомогу", - резюмував РУстем Умєров.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександо Сирський працюють над рішенням Кабінету мінстрів про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння.

Читайте: Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров

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Топ коментарі
+14
Яке ж воно тупе все оце зелене шобло! Та хто в тебе забирає те право? Лупи куди хочеш своєю зброєю, де вона твоя зброя? Роздерибанена по оффшорах, закопана в асфальт? А коли тобі даром дають, то вже вони мають свої права, отут би тобі головою думать, а не сракою і вчитися хоч якоїсь дипломатії, а то суцільне хамство так і пре.
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30.05.2024 01:35
+3
Давайте відмітимо - поки представник мінфіну США вчив міністра України, як боротися корупцією й де брати гроші у своїх заКОРМАХ , вилізли підЄрмаківські ПРихвостні распальцовувати партнерів . А там Кірюшка Тимошенко скільки дав на перевід МАРОДЕРНІ на офшори після останніх махінацій з фортифікаціями на Харківщині - та ні НАВІТЬ ІМІТАЦІЇ НЕ БУЛО , якщо не рахувати інтервю нетряпкиякоїсь журналістці в одязі цвєта хакі на роздовбаній глині будівельного майданчику ? Кірюху мабуть скоро Єрмак в бетон споруд заллє щоб не видав усіх...Може й разом з Умєровим? а може й ні, бо Ахмєтову він ще потрібний .
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30.05.2024 01:38
+3
))))))))))))) тобі ще хтось тут віре?
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30.05.2024 03:42
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Яке ж воно тупе все оце зелене шобло! Та хто в тебе забирає те право? Лупи куди хочеш своєю зброєю, де вона твоя зброя? Роздерибанена по оффшорах, закопана в асфальт? А коли тобі даром дають, то вже вони мають свої права, отут би тобі головою думать, а не сракою і вчитися хоч якоїсь дипломатії, а то суцільне хамство так і пре.
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30.05.2024 01:35 Відповісти
Цей не зелений і не тупий.він від Голосу,його американці лобіювали на посаду,бо там Яйцеслав Юрійович був розвів кормушку для Єрмака.За свідченнями Шабуніна,Ніколова,Даші Каленюк,Дани Яроаої та інших розслідувачів,Умєров навів порядок в Міністерстві оборони,хоча Єрмак постійно намагається своїх щурів просунути Умєрову в зами.
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30.05.2024 02:25 Відповісти
))))))))))))) тобі ще хтось тут віре?
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30.05.2024 03:42 Відповісти
ще у нас на будівництві казали "віра ! майна !"

про "майну" не забувайте !
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30.05.2024 04:33 Відповісти
Давайте відмітимо - поки представник мінфіну США вчив міністра України, як боротися корупцією й де брати гроші у своїх заКОРМАХ , вилізли підЄрмаківські ПРихвостні распальцовувати партнерів . А там Кірюшка Тимошенко скільки дав на перевід МАРОДЕРНІ на офшори після останніх махінацій з фортифікаціями на Харківщині - та ні НАВІТЬ ІМІТАЦІЇ НЕ БУЛО , якщо не рахувати інтервю нетряпкиякоїсь журналістці в одязі цвєта хакі на роздовбаній глині будівельного майданчику ? Кірюху мабуть скоро Єрмак в бетон споруд заллє щоб не видав усіх...Може й разом з Умєровим? а може й ні, бо Ахмєтову він ще потрібний .
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30.05.2024 01:38 Відповісти
Лист умовно (для Умєрова ) від бійця з фронту - Прямая информация вам с Липци : все строй материалы которые туда были завезены валяются в поле зубы дракона как привезли так и высыпали с краю дороги укриплений нет сами с нуля роем окопы"
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30.05.2024 01:50 Відповісти
Умєров під час розмови Остіном наголосив на праві України завдавати ударів по території рф
Рустем Энверович де це взялося бити чи не бити
https://dovidka.biz.ua/gamlet-buti-chi-ne-buti/ "Бути чи не бути" (монолог Гамлета). Вільям Шекспір
бити чи не бити не бити АВТОР ???
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30.05.2024 02:07 Відповісти
Умєркін жжот.
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30.05.2024 04:49 Відповісти
детально доповів щодо ситуації на полі бою

у зе!шоблі, всі, кожний своєму босу, детально доповідають.
хтось остіну, хтось на болота, хтось до панди.
так і воюємо!
так і живемо...

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30.05.2024 08:02 Відповісти
От виготовиш хоч пару ракет власного виробництва і бомби кацапів
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30.05.2024 09:00 Відповісти
Квартал-95.
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30.05.2024 10:53 Відповісти
 
 