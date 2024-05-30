Кожен крок НАТО щодо підтримки України допоможе стримувати Росію, - глава МЗС Чехії Ліпавський

НАТО має надіслати сигнал про те, що стримуватиме "російський імперіалізм". Проте зараз слід відкласти дискусії щодо повноцінного членства України в НАТО – потрібно зосередитись на її гострих потребах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"На мою думку, всі усвідомлюють, що спочатку ми повинні зробити практичні кроки для України, щоб вона могла вижити, а потім ми зможемо розгорнути політичну дискусію про членство", - зауважив він.

Ліпавський також зазначив, що поки не очікує суттєвих зрушень у напрямку надання Україні конкретного запрошення до вступу в НАТО.

"НАТО - це оборонний альянс, і ми не бажаємо нічого в цьому змінювати. Але ми відкриті у визнанні того, що російський імперіалізм загрожує європейській обороні. Я закликаю інші держави підтримувати спільну стратегію стримування Росії, і, безумовно, кожен крок, який допоможе Україні, також сприятиме досягненню цієї мети", - додав міністр.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що лише чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

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