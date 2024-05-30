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розслідування (2246) Запорізька область (3356) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (152) Офіс Генпрокурора (3158)

Удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі: Офіс Генпрокурора спростовує інформацію про розвал справи в суді

Розслідування справи щодо загибелі воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі

Інформація про те, що кримінальна справа за інцидентом загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі розвалилася в суді не відповідає дійсності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Триває комплекс слідчих дій

Зазначається, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.

Адміністративний протокол на комбрига 

"Окремо зазначимо, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію", - повідомили в ОГП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі у 2023 році: Справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Натомість після розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.

"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", - додали у пресслужбі.

Загибель воїнів 128-ї бригади у Запорізькій області

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

Читайте: Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області у 2023 році: Хакери могли зламати месенджери військових, - СБУ

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.

У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.

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Топ коментарі
+5
Judge Rico Dredd
@**************
·
28 трав.
Людям вкладають в голову потрібні тези, причому так майстерно до них привчають, що ті їх приймають за власні ідеї. "Під час війни вибори неможливі". Все, аксіома. Тепер почали: "Будь-яка війна закінчується перемовинами". Отже, скоро домовленості. Але не погані Мінські, а хороші
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30.05.2024 09:10
+3
Здерьмак таки замарався і тут .? Ну це вже край
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30.05.2024 08:57
+3
Ні. Слідчим в ОПу доступу нема.
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30.05.2024 09:02
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Того чудіка шо іх там построів а сам не приіхав - вже зловили?
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30.05.2024 08:56 Відповісти
Ні. Слідчим в ОПу доступу нема.
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30.05.2024 09:02 Відповісти
Здерьмак таки замарався і тут .? Ну це вже край
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30.05.2024 08:57 Відповісти
Якщо не розкрутити цю справу і не покарати справді винних, таке буде продовжуватись, бо московитського лайна в Україні по самі вуха.
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30.05.2024 09:02 Відповісти
А воно і продовжується потім через місяць була такаж історія недалеко... про те Мосійчук писав... але змі не роскрутили та і ніхто не звернув увагу...
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30.05.2024 09:13 Відповісти
Judge Rico Dredd
@**************
·
28 трав.
Людям вкладають в голову потрібні тези, причому так майстерно до них привчають, що ті їх приймають за власні ідеї. "Під час війни вибори неможливі". Все, аксіома. Тепер почали: "Будь-яка війна закінчується перемовинами". Отже, скоро домовленості. Але не погані Мінські, а хороші
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30.05.2024 09:10 Відповісти
З такою слабкою підтримкою заходу,.... постійними затримками того що обітцяли..... і який спокійно торгує з орками, тому що вони продають ресурси дешевше ринку.... в результаті доходами бюджету що лиш за перші 3 місяці 24 року вони вже майже покрили витрати на війну...

І з тим що в нас шалена корупція, постійні удари по оборонці і ми виробляємо недостатньо навіть звичайного озброєння... а далекобійних балістичних ракет взагалі не виробляємо...

Як в цих умовах ви хочете без переговорів вести війну... людським ресурсом??? та його в орків більше, ще врахуємо удари кабів і іншого важкого озброєння в якому у них перевага ... людським ресурсом не довго повоюєш

а скільки чоловічого населення вже виїхало, оформило непридатність, в тилах під бронню та вже не будуть ніколи воювати...
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30.05.2024 09:28 Відповісти
на деяких підприємствах розпочинається бій з тцк, тобто людей фактично відбивають
не думала що до такого дійшло
щойно чоловіки виходять з маршрутки , на них з кущів вибігають тцкашники
підприємства і так мають нестачу кадрів, і вже повернулись з війни кого раніше забирали, їм знову повістки всучили
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30.05.2024 09:46 Відповісти
Звичнак тактика. Трохи поспростовують і через пару місяців офіційно визнають
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30.05.2024 09:13 Відповісти
Ага. Уже столько времени прошло а еще никто и не наказан. А что с делами когда рашисты разбомбили казармы полные солдат? Тоже виноватых не нашли? Зато на ухилянтов целые облавы проводят и судебные решения как и бешенные штрафы сразу на коленке выписывают
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30.05.2024 09:15 Відповісти
В Советской Армии если у командира появлялся заместитель из дураков, да еще и с покровителями был самый простой и надежный способ от него избавится и снова обрести равновесие - подать кандидатуру "проблемы" на повышение или на учебу в Генштаб. Добиться увольнения или понижения было хлопотнее постройки коммунизма и даже опасно, как выход в открытый космос без скафандра.
Это одна из главнейших причин поражений Красно-советской армии под чутким руководством Офиса Управителя СССР.
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30.05.2024 09:56 Відповісти
Затягують справу. Загиблі ж - кріпаки. А засудити треба панів.
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30.05.2024 09:20 Відповісти
Іншими словами - ще не всі докази загубились, не всі свідки загинули на війні. Ще трохи потрібно почекати. Окрім того перша перевірка на громадський інтерес до справи, показала що сьогоденні проблеми недостатньо відволікли людей, щоб вони забули про цей злочин. Наступна спроба "злити діло", буде після підвищення тарифів, от тоді все буде нормально. От тільки для кого нормально?
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30.05.2024 09:33 Відповісти
Скажем прямо - это дело решается в течении часа! Если комбриг отдал такой приказ - его снимают с должности на следующий день, чтобы он снова не назначил построение или парад вверенных ему Хаймарсов перед противником на передовой. И под арест на губе до конца расследования содержимого его телеграмма и СМСок.
Но забрать гранату из рук обезъяны нужно НЕМЕДЛЕННО.
Но это в нормальном государстве, а не в филиале местечкового цирка Квартала 95.
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30.05.2024 10:02 Відповісти
Слідчі, судді і прокурори подали заяву на вступ до Генеральної Академії Генштабу щоб підвищити свої знання у військовій справі. Можливо через кілька років перейдуть до розгляду справи по суті... Аахфуеть...
Країна з таким керівництвом і державним устроєм не може виграти війну успішно! Перемога може бути тільки пірровою!
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30.05.2024 09:49 Відповісти
Мав би хтось із присутніх на трагічному шикуванні із собою антидроновий детектор "Цукорок", то тоді б своєчасно було виявлено поблизу ворожий БПЛА-розвідник та й самого цього шикування не сталося би.
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30.05.2024 10:07 Відповісти
Чісто как дєті прокурорчікі. На ходу придумали версію, що на телефонах встановлена шпигунська програма. І СБУ і ФСБ моніторять ефір будь здоров. А фігуранти просто трєпались по телефону, списки складали, столи накривали....
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30.05.2024 10:59 Відповісти
 
 