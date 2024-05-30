Удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі: Офіс Генпрокурора спростовує інформацію про розвал справи в суді
Інформація про те, що кримінальна справа за інцидентом загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі розвалилася в суді не відповідає дійсності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Триває комплекс слідчих дій
Зазначається, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України розслідується слідчими ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Наразі триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.
Адміністративний протокол на комбрига
"Окремо зазначимо, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію", - повідомили в ОГП.
Натомість після розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.
"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", - додали у пресслужбі.
Загибель воїнів 128-ї бригади у Запорізькій області
Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області було оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар РФ.
У ДБР повідомили, що Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування бійців 128 бригади.
Будь ласка, зачекайте...
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28 трав.
Людям вкладають в голову потрібні тези, причому так майстерно до них привчають, що ті їх приймають за власні ідеї. "Під час війни вибори неможливі". Все, аксіома. Тепер почали: "Будь-яка війна закінчується перемовинами". Отже, скоро домовленості. Але не погані Мінські, а хороші
І з тим що в нас шалена корупція, постійні удари по оборонці і ми виробляємо недостатньо навіть звичайного озброєння... а далекобійних балістичних ракет взагалі не виробляємо...
Як в цих умовах ви хочете без переговорів вести війну... людським ресурсом??? та його в орків більше, ще врахуємо удари кабів і іншого важкого озброєння в якому у них перевага ... людським ресурсом не довго повоюєш
а скільки чоловічого населення вже виїхало, оформило непридатність, в тилах під бронню та вже не будуть ніколи воювати...
не думала що до такого дійшло
щойно чоловіки виходять з маршрутки , на них з кущів вибігають тцкашники
підприємства і так мають нестачу кадрів, і вже повернулись з війни кого раніше забирали, їм знову повістки всучили
Это одна из главнейших причин поражений Красно-советской армии под чутким руководством Офиса Управителя СССР.
Но забрать гранату из рук обезъяны нужно НЕМЕДЛЕННО.
Но это в нормальном государстве, а не в филиале местечкового цирка Квартала 95.
Країна з таким керівництвом і державним устроєм не може виграти війну успішно! Перемога може бути тільки пірровою!