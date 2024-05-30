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боєприпаси (2212) завод (996) Пентагон (1380) США (21024)

Пентагон будує у США завод, який вироблятиме 155-мм боєприпаси для України, - NYT

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

Армія США відкриває завод у штаті Техас з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну. Там планують виробляти близько 30 тисяч 155-мм снарядів щомісяця, які матимуть вирішальне значення для військових дій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Як зазначається, це буде перше подібне підприємство, яке Пентагон будує з нуля після початку повномасштабної війни в Україні.

Видання пише, що Пентагон минулого року поставив завдання виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року, щоб забезпечити українські артилерійські бригади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, - міністр оборони Чернохова

"Заводи в Скрентоні й Вілкс-Барре, штат Пенсильванія, разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць. Новий завод General Dynamics в Мескіті, штат Техас, вироблятиме 30 тисяч снарядів щомісяця, коли вийде на повну потужність", - йдеться у матеріалі.

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

У NYT зауважили, що американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon.

Завод у Мескіті надасть близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США укладуть контракти на виробництво зброї для України на $6 мільярдів, – Politico

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Топ коментарі
+4
Це звісно круто, але зважаючи на темпи проходження чинної допомоги, то наступну будуть приймати в Конгресі 8 років, якщо пощастить то 5. І це звісно якщо у керма залишиться чинна влада. Якщо прийде Трамп, то розвиток подій буде взагалі непередбачуваним, від збереження чинної допомоги, або ігнорування взагалі існування України, аж до того що ці снаряди він відправить Путлєру. Ніхто не знає що він робитиме, навіть він сам.
Тому і питання, це точно для України будуть снаряди?
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30.05.2024 09:58
+2
А кацапи мінімум 300 000 на місяць!!!
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30.05.2024 09:52
+2
Ну непогано. Такими темпами і Північну Корею догонять в ВПК. За років 10.
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30.05.2024 10:24
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А кацапи мінімум 300 000 на місяць!!!
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30.05.2024 09:52 Відповісти
Якщо пободували завод чисто для Українців.... Щось мені підказує що у 2025 році тільки почнеться разгар війни....
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30.05.2024 19:54 Відповісти
в україні настільки все погано, що завод будують подалі від міністра оборони?
то, чому не в аргентині? чи, не на острові великодня.
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30.05.2024 09:55 Відповісти
Хух, ну хоч не асфальт.
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30.05.2024 09:57 Відповісти
Це звісно круто, але зважаючи на темпи проходження чинної допомоги, то наступну будуть приймати в Конгресі 8 років, якщо пощастить то 5. І це звісно якщо у керма залишиться чинна влада. Якщо прийде Трамп, то розвиток подій буде взагалі непередбачуваним, від збереження чинної допомоги, або ігнорування взагалі існування України, аж до того що ці снаряди він відправить Путлєру. Ніхто не знає що він робитиме, навіть він сам.
Тому і питання, це точно для України будуть снаряди?
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30.05.2024 09:58 Відповісти
ці снаряди для американської стратегічної безпеки. І якщо Україна входить до американської стратегічної безпеки, а вона таки точно входить, то тоді так - ці снаряди будуть в тому числі і для України. тож не варто тут накидувати на вентилятор подібну дичину про 8 років..
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30.05.2024 10:25 Відповісти
Ну-ну, світ вже побачив півроку республіканської стратегічної безпеки. Якщо у керма буде Трамп, то ще питання хто і що, буде накидувати на вентилятор.
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30.05.2024 10:32 Відповісти
Трамп - не один. він змушений виражати позицію усієї республіканської партії. Трамп займає ще більш жорстку позицію, ніж демократи, стосовно Ірану і Китаю. тому зливати Україну китайцям і кацапам він точно не буде. ті качелі з виділенням допомоги були не через те, що Трамп ненавидить Україну, а через те, що Трамп використав Україну у своїй політичній боротьбі із Байденом. тобто там сильно заполітизували питання стіни, питання України, а потім туди долучилось вже і питання Ізраїлю.
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30.05.2024 11:49 Відповісти
Це партія зараз виражає позицію Трампа, а отримує інформацію про неї, з його твітів. А звідки її формує Трамп???? Недавно формував її з новин Фокс, і вона була хоч трохи передбачувана, а от зараз.....
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30.05.2024 12:14 Відповісти
а зараз китайці, іранці, кацапи, хамас дуже допомагають Трампу формувати цю позицію ще чіткіше.
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30.05.2024 12:54 Відповісти
І путін те ж саме говорить...
https://news.obozrevatel.com/russia/do-poslednego-ukraintsa-putin-sdelal-tsinichnoe-zayavlenie-o-vojne-obviniv-vo-vsem-zapad.htm
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30.05.2024 10:14 Відповісти
Снаряди з маркуванням ,,по расіе не стріляти !!!"
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30.05.2024 10:05 Відповісти
деньги причина войны
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30.05.2024 10:14 Відповісти
Ну непогано. Такими темпами і Північну Корею догонять в ВПК. За років 10.
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30.05.2024 10:24 Відповісти
До того часу закінчиться PDA 7.8 млрд на всі країни
залишиться тільки USAI з контрактами

може вийти, що в рамках пакетів допомоги Україні отримані на будівництво заводу
а гроші на зброю закінчились
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30.05.2024 11:14 Відповісти
а шо аж цельний завод и 30тис в місяць? добре, що хоть не 30 штук в місяць
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30.05.2024 11:40 Відповісти
Американський оборонний гігант GD з ринковою капіталізацією у 81 мільярд доларів (це приблизно половина всього українського ВВП за 2023 рік) розродився виробництвом 155 мм снарядів в кількості 30 тис. шт щомісяця. Тобто 1000 шт на добу, аж 333,3 шт за зміну. Це точно завод? А може це просто цех, чи майстерня? Називайте речі своїми іменами і буде легше жити!
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30.05.2024 16:47 Відповісти
"надасть близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробнич..."
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30.05.2024 17:41 Відповісти
 
 