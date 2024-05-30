Пентагон будує у США завод, який вироблятиме 155-мм боєприпаси для України, - NYT

Армія США відкриває завод у штаті Техас з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну. Там планують виробляти близько 30 тисяч 155-мм снарядів щомісяця, які матимуть вирішальне значення для військових дій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Як зазначається, це буде перше подібне підприємство, яке Пентагон будує з нуля після початку повномасштабної війни в Україні.

Видання пише, що Пентагон минулого року поставив завдання виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року, щоб забезпечити українські артилерійські бригади.

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"Заводи в Скрентоні й Вілкс-Барре, штат Пенсильванія, разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць. Новий завод General Dynamics в Мескіті, штат Техас, вироблятиме 30 тисяч снарядів щомісяця, коли вийде на повну потужність", - йдеться у матеріалі.

У NYT зауважили, що американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon.

Завод у Мескіті надасть близько 350 робочих місць, коли вийде на повну виробничу потужність наступного року.

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