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армія рф (16200) Луганськ (574) вбивство (3033) воєнні злочини (1801)

Рашист, який став "поетом СВО", викрав і жорстоко вбив мешканку окупованого Луганська: вона нібито займалася розвідкою на користь ЗСУ

Російський офіцер жорстоко вбив мешканку Луганська

У Росії судять старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та рядового Олексія Дорожкіна. Їх звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві 23-річної жительки окупованої Луганської області. Дівчина нібито служила в ЗСУ й працювала на українську розвідку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Що відомо про вбивство?

За версією слідства, дівчина нібито погрожувала російському офіцеру Жамідулову, що розповість про їхній інтимний звʼязок його дружині.

Жамідулов заявляв, що Валентина Давронова служила в українській армії з 2018 до 2021 року і на її тілі є татуювання з українською символікою. Також він стверджував, що вона нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ.

Окупанти викрали та доставили її до пункту тимчасової дислокації частини як українську розвідницю.

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Там потерпілу зарізали ножем, а її тіло підірвали трьома гранатами Ф-1, намагаючись приховати сліди злочину. Вони сподівались, що таким чином тіло дівчини неможливо буде впізнати.

Дівчину завели до солдатської лазні, де Айдин Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла.

Крім того, як пише "Коммерсант", у вбивстві в солдатській лазні брав участь командир бойової машини розвідувального взводу сержант Роман Плещеєв (його справа слухатиметься окремо). Айдин Жамідулов наказав йому добити жертву - ударом ножа в серце.

Російський офіцер жорстоко вбив мешканку Луганська
23-річна дівчина, яку вбили окупанти

Російський офіцер був "поетом СВО"

Як зазначається, Жамідулов відомий тим, що під час підготовки до бойових дій писав патріотичні вірші, виконання яких рекламувало міноборони РФ.

Айдин Жамідулов

В інтервʼю він розповідав, що вдома на нього чекають дві доньки та дружина, які "ним пишаються".

У жорстоко вбитої окупантами луганчанки Валентини залишилася маленька донька.

Також читайте: Ударив ножем в серце: Рашист зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину на окупованій Луганщині, - росЗМІ. ФОТО

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Топ коментарі
+26
поет СВО.... звучить як брильянтове гівно
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30.05.2024 11:46
+10
«Кохайтеся чорнобриві та не з москалями...» (с)
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30.05.2024 12:13
+9
Під рашистською окупацією українці позбавлені елементарних прав, а головно - на здоров'я і життя. І можуть запросто потрапити у катівню-підвал, або як та дівчина - під ніж російських загарбників - садистів і убивць.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - рашисти також поза законом. Тому кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
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30.05.2024 11:52
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30.05.2024 11:43 Відповісти
Якщо добре пошукати то можна знайти її фото у формі ЗСУ. І тут питання чи вона просто перевзулася чи можливо дійсно працювала на розвідку.
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30.05.2024 11:51 Відповісти
Якби вона дійсно "працювала на розвідку", то її фото у формі ЗСУ ви ніколи б не зайшли.
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30.05.2024 12:46 Відповісти
Це ви так думаєте. Минуле людей буває різним. А фото знайдено в архівах пошукових індексів, а ті в свою чергу на кацапських парсерах соцмереж. В реальному нинішньому вигляді ви тих фото не знайдете. Далеко не завжди вдається видалити свій цифровий слід в інтернеті навіть багаторічної давності пов'язані з іншим життям. Я лише припустив що дівчина живучи і спілкуючись з окупантами могла приносити користь країні і бути патріотом в душі. Тому не треба поспішати паплюжити пам'ять про неї. І не дарма ці коментарі в результаті повидаляли на які я відповідав.
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30.05.2024 12:58 Відповісти
Ви справді вважаєте що люди які теоретично її "вербували" не перевірили оце все. А потім відправили "на заданіє" з таким бекграундом?
Інколи банан це просто банан...
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30.05.2024 13:05 Відповісти
Я справді вважаю що ніхто з нас не знає правди. Тому паскудити жорстоко вбиту дівчину не знаючи реальності це якось геть по кацапськи. Це все що я вважаю. ЗСУ допомагають багато людей на окупованих територіях і для цього не потрібно мати ідеально приховане минуле. Перед цим закатували і вбили діда, який допомагав ЗСУ і вів списки техніки і особового складу кацапів. І обережності того діда теж ніхто не навчив і не приховав його минуле чи вчинки чи ті самі записи вчасно знищувати.
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30.05.2024 13:10 Відповісти
Може бути що завгодно. Звичайно.
Проте крім "може" є ще "вірогідність". Те що вона була розвідником, вірогідність щезаюче мала.
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30.05.2024 13:23 Відповісти
Так само як вірогідність того, що вона служила в ЗСУ раніше. Але є фото, де і вона і поряд люди у формі ЗСУ. Ви будуєте ці свої вірогідності на якихось власних суб'єктивних баченнях і щось мені намагаєтесь довести. Причину я не розумію. Адже мій посил лише в тому що не треба поливати лайном людину, яку жорстоко вбили, не знаючи про неї практично нічого. Лише те, що написали у новинах. І ви вже зробили свої поспішні висновки і навішали на неї ярлики шльондри і колаборантки, лугандонки і тд. Або ж захищаєте таку позицію інших писак. Не бачу сенсу в продовженні діалогу.
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30.05.2024 13:48 Відповісти
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30.05.2024 13:52 Відповісти
Дякую Вам за людяність! Читаю коменти деяких і мені стало соромно за деяких так би мовити українців, которих вже і не відрізниш від кацапів.
Хоча є і такий варіан (я його нижче вже приводив):
Хоч комусь спало на думку, що ця дівчина/жінка виконувала завдвння наших спецслужб.
"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836

За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.

«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».

За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/
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30.05.2024 13:09 Відповісти
Дуже влучний приклад. Дякую!
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30.05.2024 13:12 Відповісти
Вона Українка, хоч і скацаплена
Якби не кацапи одружилася з Українцев і наплодили багато Українців
Короче ускоглазих кацапів усіх відправити на суд Господній
Ми не судді, але провідники до нього
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30.05.2024 12:08 Відповісти
«Кохайтеся чорнобриві та не з москалями...» (с)
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30.05.2024 12:13 Відповісти
Це навіть не москаль. Звичайний холуй що прислужує окупантам.
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30.05.2024 12:50 Відповісти
узкоглаза тварюка
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30.05.2024 13:01 Відповісти
Фразу - «скільки ж іще ***********» було неправильно інтерпретовано за спробу дізнатися чисельність російськомовних патріотів лугандонії та кацапських військ
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30.05.2024 11:43 Відповісти
поет СВО.... звучить як брильянтове гівно
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30.05.2024 11:46 Відповісти
среди овна они поэты
среди поэтон все они овно
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30.05.2024 12:04 Відповісти
Поет! - иобании по голові!
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30.05.2024 11:47 Відповісти
Під рашистською окупацією українці позбавлені елементарних прав, а головно - на здоров'я і життя. І можуть запросто потрапити у катівню-підвал, або як та дівчина - під ніж російських загарбників - садистів і убивць.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - рашисти також поза законом. Тому кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
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30.05.2024 11:52 Відповісти
Або стати поетом !
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30.05.2024 11:57 Відповісти
хроніки людожерів московії
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30.05.2024 12:02 Відповісти
Не знала класика *Кохайтеся чорнобриві,
Та не з москалями ....*
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30.05.2024 12:06 Відповісти
Дивно, жодного жарту про Мурата Насирова
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30.05.2024 12:09 Відповісти
А что с ним? Он бурят и осень рад?
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30.05.2024 12:22 Відповісти
Если ЭТО даже в их "судах" всплывает то представьте, какой террор они в реале устраивают!
Только анигиляция всех участников "сво"-лочного контингента и после войны ров + полосы минирования и огонь на поражение
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30.05.2024 12:12 Відповісти
Хоч комусь спало на думку, що ця дівчина/жінка виконувала завдвння наших спецслужб?

Наведу приклад:

"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836

За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.

«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».

За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/

Читаю коментарі деяких "людей" і не можу зрозуміти до якого днища можуть опускатися деякі люди, хайпуючи на смерті української дівчини/жінки.
Ганьба!
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30.05.2024 12:14 Відповісти
Дуже-дуже навряд...
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30.05.2024 12:33 Відповісти
А якщо і дійсно "Дуже-дуже навряд" і дійсно вона не працювала на спецслужби України, то це є приводом жартувати та пащекувати над вбивтою українкою та її малолітньою донькою круглою сиротою?
То чим ми відрізняємося від кацапів?!
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30.05.2024 13:01 Відповісти
"Не кохайтесь чорнобриві з москалями.

Москалі -лихії люди, роблять лихо з вами."

Тарас Григорович - попереджував.
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30.05.2024 12:26 Відповісти
Очередной зашуганный бурят, которого россия гноила и гнобила всю жизнь, наконец,
ощутил "величие империи" - чу R ка ййо_ббанный - а как такого можно ещё назвать ?
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30.05.2024 12:32 Відповісти
Черговий Рулон Обоєв - рускій багатирь...
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30.05.2024 12:36 Відповісти
Камаз Отходов, Духан Сараев !
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30.05.2024 12:41 Відповісти
Камаз Отходов, Духан Сараев, Завал Бараков !
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30.05.2024 12:43 Відповісти
Развал Устоев и Ушат Помоев.
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30.05.2024 12:50 Відповісти
А наші з колаборантами панькаються, фотки в інтернеті. будуть судити, лікувати. годувати, одягати.
А чурка москальська не парився, просто вбив і все...
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30.05.2024 13:00 Відповісти
На такому лайні й побудована вся "культура" рашизму.
Як приклад, "гуманіст" уZкій достоєвський, що був засудженим педофілом, втік з-під домашнього арешту під час судового розгляду справи в Італію, де й переховувався, вимолюючи у сZаря прощення у листах та через знайомих.
Тож на вартості "сльози детини" хвєдя знався добре.
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30.05.2024 13:00 Відповісти
А скільки років було тій дитині ? 14 ? 15 ? 17 ?
Чи був Достоєвський у тої "дитини" першим ?
Цю тему розганяє один конкретний хитрий народ,
що не забороняє секс із дітьми старшими 3 років,
якщо вони належать до інших етносів.
А у світі Достоєвського цінують, поважають
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30.05.2024 13:25 Відповісти
Цікаво, чи є статистика за кількістю поціновувачів гітлера, чє гєвари, пол пота та інших виродків? Бо маю підозру, що "у світі" їх значно більше, ніж любителів толстоєвскаво.
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30.05.2024 13:36 Відповісти
Голівуд знімав фільми за Достоєвським, то ж поціновувачів він мав чимало.
І Голівуд справді знає толк в педофілії, бо серед гостей "острова педофілів",
який належав Джефрі Епштейну, було чимало знаменитостей.
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30.05.2024 13:56 Відповісти
Маю сумніви, що більшість споживачів продукції Голівуду, які бачили у титрах "Dostoevski", знали, хто це такий. "Якийсь поляк" - думали ті, хто знав про існування Польщі (таких теж було небагато).
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30.05.2024 14:27 Відповісти
Раз почав, то пиши вже все як є.
Більшість населення Землі його НЕзнають.
Вийди на вулицю і попроси перехожих назвати 10 його творів.
Без гугла, але з коротким викладенням змісту.
"Цінуюють-поважають" його лише в межах навчальної програми, куди його пропихають адепти уZкава мІра.
А єнтадругоЄ.
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30.05.2024 17:26 Відповісти
Або його "саслуживец па пєру" граф "зєркало рускай рєвадюциі" Льовушка Толстий, який у своїх "дєрєвнях" охоче користувався "правом першої ночі", а якщо подобалось, то і другої, і третьої...
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30.05.2024 13:29 Відповісти
черговий кацапський маньяк
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30.05.2024 13:28 Відповісти
Дуже добре, що росія несе свій розрекламований скрєпний мір та ,,славянську державу,, за допомогою Жумаділових, Мурзієвих та інших вузькооких ,,руських братів,, Це хоть трохи відкриває очі нашим співвітчизникам, які були укушені роспропагандою про ,,ми одной крові,,
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30.05.2024 13:56 Відповісти
Більшовицька система свідомо вирощувала людоненависників.
Принижуючи і утискуючи на всіх етапах - від школи з напівтюремними порядками,
і аж до самої несправедливо начисленої пенсії.
Радянська людина виростала накачаною ненавистю до інших,
що не мала виходу в тоталітарному суспільстві,
і проривалась хіба що у немотивованій жорстокості "побутових" розборок.
Єдиним легальним каналом реалізації була ненависть до решти світу.
Який, до того, жив явно краще, багатше і щасливіше.
І єдиним шансом скомпенсувати це була можливість руйнувати і вбивати.
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30.05.2024 13:59 Відповісти
Жителі процвітаючої дирляндії і пацаки періодично ріжуть один одного. Звичайний жабогадюкінг.
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30.05.2024 15:07 Відповісти
 
 