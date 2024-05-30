Рашист, який став "поетом СВО", викрав і жорстоко вбив мешканку окупованого Луганська: вона нібито займалася розвідкою на користь ЗСУ
У Росії судять старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та рядового Олексія Дорожкіна. Їх звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві 23-річної жительки окупованої Луганської області. Дівчина нібито служила в ЗСУ й працювала на українську розвідку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Коммерсант".
Що відомо про вбивство?
За версією слідства, дівчина нібито погрожувала російському офіцеру Жамідулову, що розповість про їхній інтимний звʼязок його дружині.
Жамідулов заявляв, що Валентина Давронова служила в українській армії з 2018 до 2021 року і на її тілі є татуювання з українською символікою. Також він стверджував, що вона нібито займається розвідкою в інтересах ЗСУ.
Окупанти викрали та доставили її до пункту тимчасової дислокації частини як українську розвідницю.
Там потерпілу зарізали ножем, а її тіло підірвали трьома гранатами Ф-1, намагаючись приховати сліди злочину. Вони сподівались, що таким чином тіло дівчини неможливо буде впізнати.
Дівчину завели до солдатської лазні, де Айдин Жамідулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла.
Крім того, як пише "Коммерсант", у вбивстві в солдатській лазні брав участь командир бойової машини розвідувального взводу сержант Роман Плещеєв (його справа слухатиметься окремо). Айдин Жамідулов наказав йому добити жертву - ударом ножа в серце.
Російський офіцер був "поетом СВО"
Як зазначається, Жамідулов відомий тим, що під час підготовки до бойових дій писав патріотичні вірші, виконання яких рекламувало міноборони РФ.
В інтервʼю він розповідав, що вдома на нього чекають дві доньки та дружина, які "ним пишаються".
У жорстоко вбитої окупантами луганчанки Валентини залишилася маленька донька.
Будь ласка, зачекайте...
Інколи банан це просто банан...
Проте крім "може" є ще "вірогідність". Те що вона була розвідником, вірогідність щезаюче мала.
Хоча є і такий варіан (я його нижче вже приводив):
Хоч комусь спало на думку, що ця дівчина/жінка виконувала завдвння наших спецслужб.
"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836
За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.
«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».
За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/
Якби не кацапи одружилася з Українцев і наплодили багато Українців
Короче ускоглазих кацапів усіх відправити на суд Господній
Ми не судді, але провідники до нього
среди поэтон все они овно
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - рашисти також поза законом. Тому кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
Та не з москалями ....*
Только анигиляция всех участников "сво"-лочного контингента и после войны ров + полосы минирования и огонь на поражение
Наведу приклад:
"Одного з лідерів донецьких бойовиків «Ґіві» було ліквідовано внаслідок спецоперації СБУ. Про це в https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw&feature=emb_logo інтерв'ю Юрію Бутусову розповів Олег Сугерей, якого Бутусов представив як агента Служби безпеки України.https://zaxid.net/sbu_vidhrestilasya_vid_agenta_yakiy_rozpoviv_detali_likvidatsiyi_boyovika_ivi_n1498836
За словами Сугерея, після вбивства Арсенія Павлова («Моторола») «Ґіві» боявся виходити з дому.
«Але він був велелюбний, любив жінок, і йому їх привозили», - розповів Сугерей. Таким шляхом в оточення «Ґіві» проникла агентка - «відома блондинка».
За словами Сугерея, який здійснював прикриття, дівчині вдалося закласти вибухівку, що спрацювала, коли «Ґіві» прийшов вранці на роботу. Операція з ліквідації донецького командира планувалася СБУ два роки."
https://zaxid.net/news/
Читаю коментарі деяких "людей" і не можу зрозуміти до якого днища можуть опускатися деякі люди, хайпуючи на смерті української дівчини/жінки.
Ганьба!
То чим ми відрізняємося від кацапів?!
Москалі -лихії люди, роблять лихо з вами."
Тарас Григорович - попереджував.
ощутил "величие империи" - чу R ка ййо_ббанный - а как такого можно ещё назвать ?
А чурка москальська не парився, просто вбив і все...
Як приклад, "гуманіст" уZкій достоєвський, що був засудженим педофілом, втік з-під домашнього арешту під час судового розгляду справи в Італію, де й переховувався, вимолюючи у сZаря прощення у листах та через знайомих.
Тож на вартості "сльози детини" хвєдя знався добре.
Чи був Достоєвський у тої "дитини" першим ?
Цю тему розганяє один конкретний хитрий народ,
що не забороняє секс із дітьми старшими 3 років,
якщо вони належать до інших етносів.
А у світі Достоєвського цінують, поважають
І Голівуд справді знає толк в педофілії, бо серед гостей "острова педофілів",
який належав Джефрі Епштейну, було чимало знаменитостей.
Більшість населення Землі його НЕзнають.
Вийди на вулицю і попроси перехожих назвати 10 його творів.
Без гугла, але з коротким викладенням змісту.
"Цінуюють-поважають" його лише в межах навчальної програми, куди його пропихають адепти уZкава мІра.
А єнтадругоЄ.
Принижуючи і утискуючи на всіх етапах - від школи з напівтюремними порядками,
і аж до самої несправедливо начисленої пенсії.
Радянська людина виростала накачаною ненавистю до інших,
що не мала виходу в тоталітарному суспільстві,
і проривалась хіба що у немотивованій жорстокості "побутових" розборок.
Єдиним легальним каналом реалізації була ненависть до решти світу.
Який, до того, жив явно краще, багатше і щасливіше.
І єдиним шансом скомпенсувати це була можливість руйнувати і вбивати.