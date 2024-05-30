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Росія - крихка структура, яку легко розбити. У певний момент світ побачить сценарій "чорного лебедя" для Кремля, - МЗС Чехії

МЗС Чехії про майбутнє РФ після перемоги України

Уряд Чехії бачить перемогу України як повне відновлення територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік.

За словами дипломата, перемога України має відповідати на питання "що далі".

"Ми, зокрема, кажемо, що Росія мусить компенсувати Україні всі збитки. І перемога має також давати відповідь на питання, що має далі відбутися з Росією", - наголосив Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну.

Водночас він утримався від конкретики, оскільки чеські представники публічно не висловлюють думки на цю тему, але зауважив, що "це питання неминуче".

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Стулік також висловив переконання, що "Росія - дуже крихка структура, яку легко розбити".

"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" для Росії. Тоді у Росії закінчиться все. Цей перелам може статися у будь-яку мить", - додав дипломат.

Автор: 

росія (65122) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+14
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30.05.2024 15:11
+8
Дай Боже !
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30.05.2024 15:12
+8
Терпіння, все буде вчасно...
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30.05.2024 15:19
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30.05.2024 15:11 Відповісти
Дай Боже !
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30.05.2024 15:12 Відповісти
Саме так!
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30.05.2024 15:14 Відповісти
> росія - дуже крихка структура, яку легко розбити

ну завдяки осі зла, безлімітним природним ресурсам, за підтримки корисних ідіотів (завчасно куплених) ... якось не видно, що це крихка структура
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30.05.2024 15:15 Відповісти
Терпіння, все буде вчасно...
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30.05.2024 15:19 Відповісти
Угу ... Вчасно було у 2014 р.
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30.05.2024 16:11 Відповісти
Не переживайте безлімітними природніми ресурсами ми великодушно поділимося із Союзниками, у пропорціях які вони вклали у Нашу Перемогу! китай звісно кусатиме лікті, якщо до цього часу не стане частиною Тайваню!
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30.05.2024 15:51 Відповісти
І як Ви це собі уявляєте конкретно буде організовано і реалізоване ? На мапі різнокольоровими олівцями ??
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30.05.2024 16:13 Відповісти
Ага, сидіти на березі і чекати, поки напроти тебе не почнуть пропливати трупи ворогів. Класний рецепт...
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30.05.2024 15:20 Відповісти
Китайці кажуть що працює...
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30.05.2024 15:26 Відповісти
Вони звикли просто обдовбатися опіумом і чекати! Але труби ворогів у опіумних війнах все не плили та не плили 🤣
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30.05.2024 15:53 Відповісти
Це самообман - не буде там ніякого сценарію "чорного лебедя". Ця клоака вже не одне століття тримається і практично все своє існування воює та продовжує володіти найбільшими територіями, практично невичерпними ресурсами та має потужний ядерний арсенал та робить усе, що забажає.
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30.05.2024 15:20 Відповісти
нууу. те саме і про совок говорили свого часу..
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30.05.2024 15:25 Відповісти
Це трохи різні речі, адже "совок" був утопією від народження і в історичному масштабі помер в дитячому віці.
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30.05.2024 15:32 Відповісти
ну так, дійсно трохи різні. обгортка різна, а суть одна - імперія. російська, совєцька, тепер федерація. і кожного разу як вона розпадається чи трансформується, то втрачає землі.. після розвалу совка імперія втратила дуже багато поневолених земель і народів. тепер черга федерації перейняти естафету у совка, оскільки на її території є багато поневолених народів.
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30.05.2024 15:37 Відповісти
Після розвалу совка імперія втратила небагато територій ! Була 1/6 суші, стала 1/7.
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30.05.2024 16:15 Відповісти
ну так з розвалом совка, розвалився і Варшавський договір, країни якого теж входили під контроль цієї кривавої імперії. некоректно порівнювати сотні тисяч квадратних кілометрів тундри і тайги, де практично ніхто не живе з густонаселеними країнами Східної Європи та іншими республіками совка.
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30.05.2024 20:41 Відповісти
ну так територія Союзу чи разом з ВД ??
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31.05.2024 19:05 Відповісти
та все разом, оскільки країни Варшавського договору робили все, що наказували з мацкви. а якщо хтось бунтувати надумував, то всім відомі події - совіцькі танки у Будапешті, у Празі і т.д.
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31.05.2024 19:14 Відповісти
Я писав про територію СРСР. І все.
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01.06.2024 18:37 Відповісти
Сподіваюся "ніжок Буша" більше не буде. Інакше віджеруться і все знову піде новим колом ...
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30.05.2024 19:38 Відповісти
Щож вони такого бажають? Як жили в гівні при Романових, ті що будинку Іпатьєвих прикопані, комуняках різних 70 років , так і зараз живуть, нічого не змінилось...
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30.05.2024 15:25 Відповісти
Вони бажають постійного розширення та світового панування, а життя в злиднях для них звичне і іншого вони не прагнуть. Якось бачив коментар їх звичайного пересічного "жить в бєднасті ета наш удєл, а зємлі сабіраєм патіхонєчку". От у цьому вся їх суть і саме це ніяк не дійде до Заходу, який чомусь гадає, що їх дуже турбуватиме відсутність памперсів, кока-коли чи інших атрибутів цивілізації настільки, що вони змінять владу.
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30.05.2024 15:42 Відповісти
Ну території з 1919 рокув них зменшуються потроху, рецідів з лднр рахую тимчасовим.
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30.05.2024 17:23 Відповісти
Не вигадуйте. Там скрізь по-різному.
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30.05.2024 16:16 Відповісти
Що по різному, іноваційна держава, промисловість розвинута, чи може культурна, чи є досягнення в правах і свободах, рівень життя високий,що змінилось з середньовіччя?
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30.05.2024 17:19 Відповісти
у різних регіонах і населених пунктах по-різному



Щож вони такого бажають? Як жили в гівні при Романових, ті що будинку Іпатьєвих прикопані, комуняках різних 70 років , так і зараз живуть, нічого не змінилось...

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31.05.2024 19:04 Відповісти
В якихось окремих регіонах, в них є власні ******* автомобілі, і компьютери чи смартфони власного виробнитства, чи може мосфільм знімає фільми світового рівня? Може десь там еліти виступають за мир і рівність?
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Я думав мова йшла про рівень життя і умови проживання. А виявилося тут і про культуру, і про науку, і про смартфони ...
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01.06.2024 18:36 Відповісти
3,5% населення мають дохід більший за 2000 євро в місяць
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01.06.2024 20:43 Відповісти
і що ? Про це писалося 1000500 разів - усе відносно і залежить від купи факторів, у т.ч. витрат на оборону.
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02.06.2024 15:43 Відповісти
Кацапів потрібно ізолювати і ні в якому разі не лізти на їх територію. Вони занадто великі для окупації. Щоб окупація була успішною потрібно 20 окупантів на 100 чоловік місцевого населення. І це за умови великої щільності населення! Навіть якщо рахувати населення ********** за рівнем споживання це 89-92 млн.. Іншими словами потрібно 20 млн. окупантів які мають діяти і контролювати територію яка в 28 разів більша за територію Ураїни. У нас таких ресурсів нема. Та й ніхто в світі цим займатися не буде. Як там писав їх поет "Я брожу по росіі нахмурів пальто, Нєобятниє далі я мєряю взглядом. Я би Родіну продал... Да нє купіт нікто - нікому моєй Родіни на *** нє надо". Ресурси "невичерпні" лише тому що населення тупе і не здатне їх "вичерпувати" для власного добробуту. Це країна алкодегенератів. Зараз починається її останній акт предсмертної агонії. Потрібно ізолювати придурків і вони самі себе почнуть гризти. Так було завжди. Саме для цього правителі ********** завжди шукали собі ворогів за межами країни і намагалися спрямувати туди зловіщу енергію андрофагів. Не треба їм заважати займатися самознищенням.
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30.05.2024 15:47 Відповісти
Ви праві, але, нажаль, ізолювати їх в ********* світі неможливо, адже є Китай, Індія, чимало інших країн в Африці, Південній Америці, Азії і навіть ЄС, яких більш ніж вистачить, аби забезпечити всі їх потреби та зробити тотальну ізоляцію неможливою. Саме тому зараз вони досить непогано почуваються і не сильно переймаються санкціями.
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30.05.2024 16:09 Відповісти
Уявіть собі ... Азію, як територію яку мають ділити диктаторські режими *****, Сі і Кіма. Цивілізований світ Європи зацікавлений в тому щоб дурна енергія кацапських андрофагів була спрямована хоча б в іншу сторону. А там з експансіоністськими амбіціями ***** ніхто церемонитись не буде - там ціна людського життя ще менша ніж в **********, а народу в десятки разів більше. А от територіальних претензій у Китаю до ********** більш ніж достатньо і ці претензії культивуються та заохочуються з дитячих садків. Насправді кацапи дуже переймаються санкціями бо це напряму повязано з Китаєм. Китай вибере процвітання і торгівлю, а якщо ***** спробує цьому завадити то отримає люлєй і втратить пів країни...
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30.05.2024 17:16 Відповісти
Що ви маєте під кацапами, тих що виють про те що в московськихкласах на тридцять таджиків два вепси?
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30.05.2024 17:26 Відповісти
Все що проходить повний цикл прокацаплення починаючи з дитячого садка в ********** стає кацапом, тобто втрачає оригінальну національну ідентичність. Врешті між прокацапленим таджиком і прокацапленим вепсом (такої національності і етнічної території в ********** взагалі не існує) ніякої різниці...
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30.05.2024 17:51 Відповісти
...Ве́пси - фіно-угорський народ на північному сході Європи. Територія проживання вепсів розташована у межах Республіки Карелія, Ленінградської та Вологодської області. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8 Вікіпедія ...

Повірте що ні, таджики і киргизи, скажемо так, мусульманська більшість рашкі, прокацаплюватись ніколи не збиралась, коли настане вдалий момент вони тих вепсів переріжуть...
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30.05.2024 18:04 Відповісти
Вже почали. Там скоро все буде іслам. Тому ми маємо створити не просто кордон з ***********, а міцний вал.
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30.05.2024 18:13 Відповісти
Грузини сіли не в тей портяг, журбааа...
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30.05.2024 15:21 Відповісти
потяг
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30.05.2024 15:33 Відповісти
Грузинів по списку 4,75 млн. Це населення міста Київ. І вони завжди крадуть по чужим вагонам. То ж не переймайтесь. Розбіжаться по всьому ********** та СНГ і займуться тим чим традиційно займались - красти, грабувати, вбивати і тязгти "здобуте" в Грузію... Звідси шкода ********** від приєднання Грузії буде колосальна. Це "барани", а не білоруські бяшки. А ще грузини будуть різати мусульман, про що мріють кацапи. "- Ти куда мєня вєдьош, шапка каракулєвий? - Я іпать тєбя вєду, тюбєтєйка фуєвий... Як то кажуть "запасайтесь попкорном..."
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30.05.2024 18:22 Відповісти
Якщо ''крихка структура'' то чого союзники так гальмують з допомогою а, американці вереск здійняли через пошкодження локатора?
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30.05.2024 15:32 Відповісти
Нам би дожити/вижити до того певного моменту
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30.05.2024 15:46 Відповісти
"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" Коли здається,тоді не варто на нікого тикати вказівни,якщо всі решту чотири пальці , поки що вказують на самих себе
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30.05.2024 15:52 Відповісти
Звичайні мантри.
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30.05.2024 16:07 Відповісти
Хай як найшвидше прилітає на рашку цей птах щастя - Чорний Лебідь і не один, а в кількості достатній для балету Лебедине озеро!
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30.05.2024 16:53 Відповісти
Два роки тому в Європі стояв лемент за Калінінград.
Німці згадали, що потсдамська угода, за якою була окупована Прусія, з неіснуючим зараз сересером та вигасла ще у 1995 і вимагали повернення Кьонегсберга з околіцами.
Поляки та чехи заявляли своє право та вимагали повернення історично-їхнього Кролевця/КрУлЄвца.
Минуло два роки.
І як воно?
РФ же таке крихке утворення.
Чи воювати то не язиком матиляти?
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30.05.2024 17:15 Відповісти
Для рф є тільки одна критична зона це експорт вуглеводнів!
Бажано дістатися ось цього термінала у Козьміно який завантажує за рік до 200 великих нафтових танкерів. ****** його з моря новими "малюками" ,як це зробити вам любий моряк розкаже)
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30.05.2024 17:24 Відповісти
Може для когось і крихке ,з дивану. Але щось дуже мало охочих спробувати розбити.
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30.05.2024 18:34 Відповісти
Без тебе ніяк, тож вставай з дивана і вперед ...
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30.05.2024 19:57 Відповісти
Під твоїм командуванням ,хоч зараз.
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30.05.2024 20:02 Відповісти
От і відмінно! Я надішлю тобі персональну повістку ...
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30.05.2024 20:21 Відповісти
О ,то ти з ТЦК. Ну то повинен знати, що я знятий з військового обліку 12 років тому, за віком. Таке теж буває.
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30.05.2024 20:29 Відповісти
Головне твоє щире бажання. Цього достатньо ...
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30.05.2024 20:52 Відповісти
Щире тягнеться до щирого....
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30.05.2024 20:56 Відповісти
 
 