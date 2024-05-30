Росія - крихка структура, яку легко розбити. У певний момент світ побачить сценарій "чорного лебедя" для Кремля, - МЗС Чехії
Уряд Чехії бачить перемогу України як повне відновлення територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік.
За словами дипломата, перемога України має відповідати на питання "що далі".
"Ми, зокрема, кажемо, що Росія мусить компенсувати Україні всі збитки. І перемога має також давати відповідь на питання, що має далі відбутися з Росією", - наголосив Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну.
Водночас він утримався від конкретики, оскільки чеські представники публічно не висловлюють думки на цю тему, але зауважив, що "це питання неминуче".
Стулік також висловив переконання, що "Росія - дуже крихка структура, яку легко розбити".
"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" для Росії. Тоді у Росії закінчиться все. Цей перелам може статися у будь-яку мить", - додав дипломат.
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ну завдяки осі зла, безлімітним природним ресурсам, за підтримки корисних ідіотів (завчасно куплених) ... якось не видно, що це крихка структура
Щож вони такого бажають? Як жили в гівні при Романових, ті що будинку Іпатьєвих прикопані, комуняках різних 70 років , так і зараз живуть, нічого не змінилось...
Повірте що ні, таджики і киргизи, скажемо так, мусульманська більшість рашкі, прокацаплюватись ніколи не збиралась, коли настане вдалий момент вони тих вепсів переріжуть...
Німці згадали, що потсдамська угода, за якою була окупована Прусія, з неіснуючим зараз сересером та вигасла ще у 1995 і вимагали повернення Кьонегсберга з околіцами.
Поляки та чехи заявляли своє право та вимагали повернення історично-їхнього Кролевця/КрУлЄвца.
Минуло два роки.
І як воно?
РФ же таке крихке утворення.
Чи воювати то не язиком матиляти?
Бажано дістатися ось цього термінала у Козьміно який завантажує за рік до 200 великих нафтових танкерів. ****** його з моря новими "малюками" ,як це зробити вам любий моряк розкаже)