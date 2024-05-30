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Офіс Генпрокурора розслідує привласнення Росією понад 1 700 тонн української агропродукції

В Україні розслідують привласнення Росією української агропродукції

З початку повномасштабного вторгнення Росія вкрала і знищила українського зерна та іншої агропродукції на мільярди доларів. Українські прокурори скерували до суду 20 обвинувальних актів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Згідно з інформацією відомства, ідеться про понад 1 700 тонн агропродукції, незаконно вивезеної з окупованих територій. Ще одним злочином є руйнування та знищення сільськогосподарської інфраструктури внаслідок обстрілів та бойових дій.

"Вкрадену продукцію Росія систематично вивозить за кордон і продає покупцям на світовому ринку. При тому походження зерна та іншої агропродукції приховується", - повідомили в ОГПУ.

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"Українські прокурори вже отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів", - повідомив заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький під час Української зернової конференції, що відбулась у Києві.

Однак Росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій Росії, тому  розслідування суттєво ускладнюється

Офіс Генерального прокурора закликав міжнародних партнерів, агротрейдерів та громадські організації допомагати у відстеженні міжнародного потоку вкраденої української агропродукції та фінансування цих незаконних продажів.

Також читайте: У Мінагрополітики закликали аграріїв шукати покупців на українську продукцію за межами ЄС

Нагадаємо, з лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більш ніж половина з них відкрили підприємці з російських регіонів.

Автор: 

зерно (3119) розслідування (2269) росія (65122) Офіс Генпрокурора (3247)


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Якщо це тільки справи які невдовзі відправляються у архів то нах це потрібно?Робота наших прокурорів має вимірюватися в кількості заарештованих російських суден з награбованими ресурсами. Чому про це немає інформації?
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30.05.2024 19:33 Відповісти
Це називається імітація діяльності
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30.05.2024 19:52 Відповісти
Украсть 1700т зерна и для наших чиновников не проблема.
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30.05.2024 20:00 Відповісти
Судя по предыдущим делам офиса Хенпрокурора, результат будет такой же. Или ума не хватит или продадут...
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30.05.2024 22:25 Відповісти
 
 