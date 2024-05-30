Росію не запросили на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, - Reuters
Росія не буде запрошена на заходи у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У квітні організатори заявили, що президент РФ Володимир Путін не буде запрошений на заходи у Франції, але деякі російські представники будуть вітатися на знак визнання жертви країни під час Другої світової війни.
Але джерела Reuters повідомили, що російських офіційних осіб тепер взагалі не запрошуватимуть на пам’ятні заходи, на яких будуть присутні президенти України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.
Раніше цього місяця троє інших дипломатів ЄС повідомили агентству Reuters, що низка держав блоку заявила, що їм буде непросто, якщо Росія прийме участь через два роки після того, як Путін направив свої війська в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі зрозуміли що кацапи були, є і будуть німецькими фашистами !
.
Давайте я разверну свою мысль. Все, что Портников говорил Латыниной - он говорит уже годами, если не десятилетиями. Как и Вятрович, кстати. Все эти годы ютуб Портникова был полумертвый - сто шестьдесят тысяч подписчиков, ровно как у меня, поэтому я цифру запомнил точно. И только за последний год он вырос сначала до трехсот тысяч, а за последние пару месяцев до шестисот.
В телеге у Виталия пятьдесят тысяч подписчиков, Фейсбука у меня больше нет, но когда был - тоже что-то типа пятидесяти тысяч.
Для сравнения: Арестович - под два миллиона ютуб, Лачен - полтора миллиона телеграм, Дорофеева - миллион в ютуб и пять миллионов инстаграм, Лебига - миллион в тик ток, песня Алены Алены на Евровидении - четыре миллиона просмотров.
Среднее количество просмотров у Виталия - примерно 200 тысяч.
У Вятровича все еще хуже.
И только дебаты с Латыниной на канале Фейгина набрали под миллион за два дняИ только дебаты с Латыниной на канале Фейгина набрали под миллион за два дня.
Следовательно: Украине НЕ ВАЖНО что говорит Портников.
Все это можно было слушать и год, и пять лет назад.
Украине важно, как измазали говном имперскую касапку.
По-друге німці тут до чого не розумію???
Якщо писати- пиши рашисти, чи сосіянці, уzzкіє...
Якось так.
https://www.youtube.com/watch?v=885Q8a1JiuI
Америка не визнавала СРСР цілих 15 років.
А потім плюнула і махнула рукою, про що тепер шкодує.
Путінський режим - правонаслідувач СРСР.
Тому він поза законом.
А неофіційних? "Хароших рускіх"?
Кстаті в войсках СС по національному составу рускіє билі на втором мєстє послє нємцев.
Захопити країну набагато легше аніж згодом з тим упоратися...
Причина возгорания неизвестна. Официально это - санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому". По разным данным, здесь находится так называемый "бункер Путина".
Тому оці пафосні французькі запрошення-незапрошення на урочистості з нагоди висадки союзників у Нормандії викликають... іронічну посмішку. І зневагу.