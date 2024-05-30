Росію не запросили на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, - Reuters

Росія не буде запрошена на заходи у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У квітні організатори заявили, що президент РФ Володимир Путін не буде запрошений на заходи у Франції, але деякі російські представники будуть вітатися на знак визнання жертви країни під час Другої світової війни.

Але джерела Reuters повідомили, що російських офіційних осіб тепер взагалі не запрошуватимуть на пам’ятні заходи, на яких будуть присутні президенти України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.

Раніше цього місяця троє інших дипломатів ЄС повідомили агентству Reuters, що низка держав блоку заявила, що їм буде непросто, якщо Росія прийме участь через два роки після того, як Путін направив свої війська в Україну.

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