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Російські дипломати не повинні користуватися існуючою в Європі свободою подорожування, оскільки саме цю свободу хочуть знищити, - Сікорський

Сікорський пояснив обмеження на пересування російських дипломатів на території Польщі

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив чому його країна ухвалила обмеження на пересування російських дипломатів на її території.

Про це заявив у Празі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який взяв участь у дискусії на тему "75 років НATO: як зберегти курс?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

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Так він зазначив, що Польща ухвалила правильне рішення, обмежуючи пересування російських дипломатів. Він пояснив, що вони не повинні користуватися існуючою в Європі свободою подорожування, оскільки саме цю свободу хочуть знищити.

Сікорський вважає, що війна в Україні завершиться тоді, коли російське керівництво усвідомить: напад на Україну був помилкою, а остаточна мета не варта витрачених коштів і людських життів.

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"Ми ще не дійшли до цього моменту", - констатував міністр закордонних справ.

Він додав, що РФ віддає на війну і озброєння 40% свого бюджету. За його словами, наразі Захід не витримує темп, який визначила Росія.

"Наше завдання - показати Путіну, що ми не такі безнадійні, як він думає. Ми повинні переконати його в цій помилці", - констатував Сікорський.

Рішення Польщі про обмеження на пересування російських дипломатів всередині країни

У понеділок, 27 травня, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС повідомив, що Варшава вводить обмеження на пересування російських дипломатів по території країни. Відповідне обмеження стосуватиметься усіх російських дипломатів, окрім посла РФ.

На цей крок влада країни пішла через участь Росії у гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі.

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Автор: 

Польща (8496) росія (65122) Сікорський Радослав (249) дипломати (566)


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Сосійських дипломатів як і етнічних кацапів не має бути в Європі взагалі. А краще щоб і в усьому світі.
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30.05.2024 20:22 Відповісти
Вони також збирають геолокації.
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30.05.2024 20:23 Відповісти
За українських депутатів-дипломатів замовте у ЄС словечко!Бо режим парочки Єрмак+нетряпкаякась перетворив дипломатію України у відстійник-схованку для гнилих своїх рабів, котрі багато знають про цю парочку та її справи - генпрокурорша :плівки Деркача та справи проти Байдена , Пороха й т д ТАРАН -міністр оборони заваленої бітумом найвеличнішого перед війною, сексологиня Єрмака (ой багато вона знаєєєєєєє ПРо цього ларьчника лб
юбителя гей-клубів) ...ну і ще дофіга знущань над дипломатією України.
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30.05.2024 20:28 Відповісти
А ще краще відібрати в РФ величезну земельну ділянку у Женеві, яку займає їх Місія при женевському відділенні ООН, і яка знаходиться поряд з головним офісом Червоно хреста. І виділити для них невелику ділянку десь на околиці Женеви, розмістивши поряд оголошення: "Обережно, людожери". А існуючу ділянку разом із будівлями виставити на продаж для компенсації того, що вони знищили в Україні.
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30.05.2024 20:33 Відповісти
Це, доречі, ключове питання сьогодення : будь-яка країна не має право на суверенітет, якщо вона намагається знищити суверенітет іншої країни. Простими словами: Росія не має право на існування. Або зовсім просто: Russia must die
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30.05.2024 20:45 Відповісти
Я би розширив це і на пересічних козлобородих. Бо війна війною, а вони скрізь як таракани. І це мало би бути з самого початку війни. Щоб всі кацапи це змогли відчути. А особливо родини російських високопосадовців, коли б їх виштовхували з черги на посадку в європейський літак із Стамбулу.
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30.05.2024 22:56 Відповісти
 
 