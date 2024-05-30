Для набуття громадянства України потрібно скласти іспити з історії та з основ Конституції, - рішення Уряду

Від сьогодні для набуття українського громадянства необхідно буде складати обов’язкові іспити з історії та з основ Конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Це рішення ухвалено урядом і стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

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У пресслужбі додали, що реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення.

Реєстрація та порядок складання іспитів

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

20 завдань з основ Конституції України;

25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео.

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Після успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.