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Для набуття громадянства України потрібно скласти іспити з історії та з основ Конституції, - рішення Уряду

Для отримання громадянчстива України треба скласти іспити

Від сьогодні для набуття українського громадянства необхідно буде складати обов’язкові іспити з історії та з основ Конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Це рішення ухвалено урядом і стосується:

  • іноземців;
  • осіб без громадянства;
  • тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

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У пресслужбі додали, що  реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення.

Реєстрація та порядок складання іспитів

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.

  • 20 завдань з основ Конституції України;
  • 25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео.

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Після успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.

Автор: 

громадянство (1073) іспити (121)


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Топ коментарі
+49
А знання мови не потрібне? Згодом знову почнеться ''утісківаніє ізіка''.
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30.05.2024 20:25
+31
Цікаво, чи зеленский і його 5-6 менеджерів здали б ці іспити? Ці всі агрохімії і т.п...?
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30.05.2024 20:24
+28
Як показали останні пʼять років у нашій країні без знання її історії та Конституції можна влаштуватись, навіть, президентом!
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30.05.2024 20:37
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Цікаво, чи зеленский і його 5-6 менеджерів здали б ці іспити? Ці всі агрохімії і т.п...?
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30.05.2024 20:24 Відповісти
А знання мови не потрібне? Згодом знову почнеться ''утісківаніє ізіка''.
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30.05.2024 20:25 Відповісти
Зєлєнскій думає, що мова - то від Порошенка, як і армія, та віра з Томосом.
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30.05.2024 20:33 Відповісти
Звтчайно! Якщо це не від Порошенка, то це таки бізнес. 😊 От лише зелень - погані бізнесмени, зате класні злодії.
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30.05.2024 20:53 Відповісти
Вся страна і януковоча колись вибрала. 😊 Так що про страру не треба. Про мізки треба. А під час виборів вони у страни пропадають.
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30.05.2024 20:55 Відповісти
Бо не наржалися
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31.05.2024 05:24 Відповісти
та ніхто відповідати не збирається.
йди собі, зеленодупа тваринка.
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30.05.2024 20:56 Відповісти
І де ці люди зараз ? Де ці 73% ?) хай ідуть в окопи
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30.05.2024 21:15 Відповісти
Новодєл подоляківський, йди за кораблем. Все пізнається у порівнянні. А ти, мабуть, мрієш про капітуляцію України, підлизуючи Зєрмаку.
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31.05.2024 00:05 Відповісти
У Зеленського віра з термосом, чи Ви вже забули.
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30.05.2024 21:17 Відповісти
Бажаючих настільки багато, що вони повинні знати мову досконально!
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30.05.2024 21:22 Відповісти
А на ЗНО не сдают что ли?
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30.05.2024 22:30 Відповісти
А , що вже Конституцію з "паузи зняли"??
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30.05.2024 20:28 Відповісти
а як же іспит із мовою???
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30.05.2024 20:33 Відповісти
Вище відповів. 😊
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30.05.2024 20:34 Відповісти
достатньо сказати що зебіл найвидатніший през **********
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30.05.2024 20:35 Відповісти
плюс 73% "віруючих свідків "зеєгови" ,котрі "зебілятка"
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30.05.2024 20:39 Відповісти
Дебіли обрали зебіла - все логічно!
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31.05.2024 05:25 Відповісти
А чтбы расстаться с гражданством. Что делать
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30.05.2024 20:34 Відповісти
Вистрілити собі у лоба.
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30.05.2024 20:40 Відповісти
В Конституції та законі розписано.
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30.05.2024 21:01 Відповісти
Але чи варто позбуватися громадянства лише через те, що на найвищому посту тимчасово кацапський узурпатор?
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30.05.2024 21:03 Відповісти
Можна відмовитися виключно після набуття громадянства іншої країни шляхом подання запиту та відповідних документів. які це підтверджують і навіть це не гарантує 100% результату, адже він залежатиме від рішення чиновників.
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30.05.2024 21:42 Відповісти
В Японії, Південній Кореї, не можна просто отримати громадянсьво. Народження в країні, одруження на громадянові, проживання певний період... це не підстава для них розкидатимся громадянством. Хоча там є трудові мігранти але при першому ж "качанні прав" їх депортують. Тому вони не страждають від "переваг" мультикульторизму.
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30.05.2024 20:36 Відповісти
Так у Японії і мусульман у країну більш ніж на 2 тижні не пускають (мабуть тому і терактів котма). Писали, що коли Усик надів хреста, то мог здійсниться шкандаль, араби забороняють любий прояв чужої віри, священик християнин ніколи не зможе потрапити на їх землю, а ви бачили у них християнські храми?
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30.05.2024 20:42 Відповісти
В Європі немає країн де мешкало б по 100 млн, як в Японії. Тут інша демографія. Точніше демографія тут у дупі, біле населення старіє, а молодь особливо не народжує для збереження генофонду нації. Тому ввезення іноземців - єдиний спосіб цих країн зберегтися на карті світу.
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30.05.2024 20:46 Відповісти
Це єдиний спосіб перетворити європейські держави у мусульманські.
Наприклад, від Франції на Євробаченні вже виступав мусульманин.
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30.05.2024 21:25 Відповісти
це називається проект Сполучені Штати Європа
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30.05.2024 22:07 Відповісти
У нас давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Так має бути: статус громадянина це насамперед неухильне виконання обов'язків, а права не більш ніж супутній бонус.
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30.05.2024 21:23 Відповісти
А розпочати потрібно з тестування громадян України на знання Конституції, свого основного Закону життя в Україні. Особливо перед виборами, бо у 2019 вибирали президента, бо він класний президент Голобородько і він нам ціни знизить на газ (?!!).
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31.05.2024 00:15 Відповісти
Як показали останні пʼять років у нашій країні без знання її історії та Конституції можна влаштуватись, навіть, президентом!
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30.05.2024 20:37 Відповісти
За допомогою фсб та привладного адмінресурсу все можливо
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30.05.2024 21:11 Відповісти
Тобто знання української мови не потрібно для отримання громадянства?!
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30.05.2024 20:39 Відповісти
мона, доведено громадянами України
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30.05.2024 20:47 Відповісти
Державна мова вже нахєр не потрібна? Будєм разгаварівать на обсчєпанятнам!
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30.05.2024 20:47 Відповісти
преза обрали без знання мови
а ви такі вимоги новоприбулим виставляєте
головне нашого яйцесяйного любити , все решта вторічне.
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30.05.2024 20:48 Відповісти
А "какая разніца?"
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30.05.2024 21:28 Відповісти
Чому нема екзамену з української мови, а тому бо " найвеличніший" у пику путіну спростив набуття українського громадянства рашистам і тому це не передбачає екзамену, от тільки цікаво, а чи буде переклад завдань з історії та Конституції з української на .... ?
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30.05.2024 20:57 Відповісти
В конституции є стаття - безкоштовне медицинське забезпечення.
На сьогодні ціни- МРТ-5000грв, заміна "шейки бедра"-200 000грв,
заміна колінного суглоба 200 000, та так далі. А зеленку або йод
треба самому купувати. А більш інші операціі і не треба говорити.
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30.05.2024 20:58 Відповісти
У якій статті Конституції, якщо не секрет, прописаний цей комунізм.
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30.05.2024 21:28 Відповісти
А Ви теж громадянство набули лише за знання Конституції?
"В конституции" - В Конституції.
"медицинське" - деравною: медичне.
Не "грв.", а грн.
Втомився виправляти, руснявчику.
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30.05.2024 21:34 Відповісти
Заміна суглоба коліна---130000 грн
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30.05.2024 21:40 Відповісти
Це самий голіми по якості. Ноормальний 150к
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30.05.2024 21:46 Відповісти
Знати Конституцію - це мати питання: чому в Україні вона повалена?
Де "президент" у республіці став монархом й передав всі гілки влади "офісу єрмака"?
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30.05.2024 20:59 Відповісти
Закон написали під "хароших рускіх",не дарма ж вони в Львові будували "харошую расію будущєва" в той день,коли їхні соотєчєствєннікі знищували ракетами Харьківське видавництво.
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30.05.2024 21:03 Відповісти
Краще я вивчу французьку, ніж жити серед тих хто не вчить українську.
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30.05.2024 21:08 Відповісти
твої онуки і правнуки будуть чорними. Радій, що не будеш жити серед україномовних, поріднишся з марокканцями і сомалійцями.
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31.05.2024 05:30 Відповісти
Без іспиту мови це просто бутафорія ...
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30.05.2024 21:12 Відповісти
После издевательств над украинскими эмигрантами с стороны власти все будут сдавать совсем другие экзамены.
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30.05.2024 21:14 Відповісти
Узурпаторської влади
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30.05.2024 22:09 Відповісти
А чи багато громадян України зможуть здати ці іспити ? Покоління 50+ взагалі вчила історію ссср ,то як вони зможуть здати іспити ,хіба що зайнятись самоосвітою ,а про Конституцію я взагалі мовчу.
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30.05.2024 21:20 Відповісти
В полку Калиновского,в батах российских подразделений которые воюют за Украину,куда им возвращаться если гражданство им не дадут?
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30.05.2024 21:21 Відповісти
в лапландiю.
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30.05.2024 21:48 Відповісти
Для чого їм возращатса? Їх хтось виганяє з України?
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30.05.2024 22:11 Відповісти
А що слов'янам "западло" вивчити мову народу, який їх прихистив і за якій вони воюють?
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31.05.2024 05:31 Відповісти
Это ******.
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30.05.2024 21:22 Відповісти
Було б непогано ЗЄ проекземенувати.

Ну і тест на наркотики він так і не пройшов.
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30.05.2024 21:25 Відповісти
"С сегодняшнего дня"

А до этого всякие "хорошие" типа Невзорова вообще ничего не сдавали?
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30.05.2024 21:34 Відповісти
да неужели? украинский паспорт резко упал в популярности.. так они видимость начали создавать серьезности украинского гражданства?
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30.05.2024 21:37 Відповісти
Більше цікавить вибутя🤣🤣🤣
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30.05.2024 21:44 Відповісти
И как там? Много желающих? А экзамен по мове куда делся?0_о
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30.05.2024 22:47 Відповісти
ватнік, іді дамой, водкі нєту
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31.05.2024 05:28 Відповісти
А мова де? Мова повинна бути на першому місці!
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30.05.2024 23:26 Відповісти
Все должны!!
Не только пришельцы и байстрюки пришельцев!
Каждый школоло должен сдать экзамены на право иметь Гражданские Права. А то понавыбирают писюном а не головой. Или рашпропаганды насмотрятся и шансона...
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30.05.2024 23:52 Відповісти
а мова?
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30.05.2024 23:56 Відповісти
Цiкаво, а Невзоров, кацапська морда, бодай би його, склав iспит ?
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30.05.2024 23:57 Відповісти
А мова?
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31.05.2024 00:21 Відповісти
Ну, брехливу(царську) хісторію проплямкають, а по правдивій БОГ екзамен прийме, в тому числі і в "царів". АРХ М
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31.05.2024 03:20 Відповісти
Я представляю себе этот ужас....
Составлять эти задания возьмутся историки и юристы, цель которых, естественно, будет блеснуть своей компетентностью, т.е. чем зубодробительней вопрос - тем круче специалист!
А ОТКУДА иностранец может знать например историю?
Вы уже составили для начала две тетрадки по тридцать страниц с изложением ОСНОВНЫХ знаний, которые требуются от иностранцев?
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31.05.2024 12:55 Відповісти
 
 