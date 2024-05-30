Для набуття громадянства України потрібно скласти іспити з історії та з основ Конституції, - рішення Уряду
Від сьогодні для набуття українського громадянства необхідно буде складати обов’язкові іспити з історії та з основ Конституції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.
Це рішення ухвалено урядом і стосується:
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
У пресслужбі додали, що реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, наразі ухвалено лише принципове рішення.
Реєстрація та порядок складання іспитів
Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом.
- 20 завдань з основ Конституції України;
- 25 завдань з історії України.
Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео.
Після успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.
Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив низку постанов, завдяки яким іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей.
Будь ласка, зачекайте...
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йди собі, зеленодупа тваринка.
Наприклад, від Франції на Євробаченні вже виступав мусульманин.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного та силового апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Так має бути: статус громадянина це насамперед неухильне виконання обов'язків, а права не більш ніж супутній бонус.
а ви такі вимоги новоприбулим виставляєте
головне нашого яйцесяйного любити , все решта вторічне.
На сьогодні ціни- МРТ-5000грв, заміна "шейки бедра"-200 000грв,
заміна колінного суглоба 200 000, та так далі. А зеленку або йод
треба самому купувати. А більш інші операціі і не треба говорити.
"В конституции" - В Конституції.
"медицинське" - деравною: медичне.
Не "грв.", а грн.
Втомився виправляти, руснявчику.
Де "президент" у республіці став монархом й передав всі гілки влади "офісу єрмака"?
Ну і тест на наркотики він так і не пройшов.
А до этого всякие "хорошие" типа Невзорова вообще ничего не сдавали?
Не только пришельцы и байстрюки пришельцев!
Каждый школоло должен сдать экзамены на право иметь Гражданские Права. А то понавыбирают писюном а не головой. Или рашпропаганды насмотрятся и шансона...
Составлять эти задания возьмутся историки и юристы, цель которых, естественно, будет блеснуть своей компетентностью, т.е. чем зубодробительней вопрос - тем круче специалист!
А ОТКУДА иностранец может знать например историю?
Вы уже составили для начала две тетрадки по тридцать страниц с изложением ОСНОВНЫХ знаний, которые требуются от иностранцев?