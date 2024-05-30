Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS поромну переправу окупантів у Криму, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
Як зазначили в Генштабі, що переправу прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.
"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - ідеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=LimlwQDef1A
Слава українським ракетним військам !!!
І Ху-йло сиділо б смірно. Всього лише пару сотень наявних ракет і цього лайна не було б.
А от чого їх не було оце питання...
Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
І так, я вважаю що він повний ідіот. І пі-дор..
А далі у нього не було інших варіантів - крім кидать в "м"ясорубку" все більше і більше військ та техніки!
*******
Нє, - в неділю не встигнуть. Тиждень, як мінімум. )))
По данным издания, это произошло на прошлой неделе вблизи аэродрома Моспино в Донецкой области. Для атаки ВСУ использовали версию ATACMS Block 1 (M39), которая была разработана 35 лет назад. В 2020 году ракету с дальностью полета 165 км сняли с вооружения армии США и заменили на новую версию ATACMS, способную бить на 300 км.
Российский С-400 под Моспино обнаружил вражескую боеголовку и выпустил по ней не менее шести зенитных ракет, но ни одна из них не смогла перехватить цель. В итоге, как отмечает Bild, сгорели не только российские пусковые установки, но и радиолокационный комплекс.
До этого, по данным проекта Oryx, который подсчитывает документально зафиксированные потери техники в ходе войны в Украине, украинские силы уничтожили как минимум пять транспортно-пусковых установок С-400, а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар и машину обеспечения.
Две батареи С-400 были выведены из строя в Крыму - на мысе Тарханкут и около Евпатории в августе и сентябре 2023 года. Украинские силы действовали по одной и той же схеме: отвлекали дронами системы ПВО, после чего ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун» били по пусковым комплексам.
С-400 «Триумф» считается главным зенитно-ракетным комплексом Воздушно-космических сил России. Один дивизион такого комплекса, который состоит из четырех машин, стоит около $1,25 млрд. Всего Россия выпустила 75 дивизионов, или 300 машин такого класса.
Уничтожение подобных средств ПВО важно по двум причинам, говорил Newsweek военный эксперт Дэвид Хэмблинг. Во-первых, «ранее представлялось, что С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми». Во-вторых, их уничтожение «пробивает дыры в противовоздушной обороне, которыми затем можно воспользоваться», подчеркнул Хэмблинг.
При этом С-400 связаны с другими системами российской ПВО, в том числе ракетными комплексами «Бук». Это означает, что если С-400 выходят из строя, то подрывается общая функциональность системы ПВО в отдельно взятом месте, отметил сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сидхарт Каушал.
а катери - БПАКами