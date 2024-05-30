УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7479 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 972 64

Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS поромну переправу окупантів у Криму, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Керченська переправа після удару ракет ATACMS
Керченська переправа після удару ракет ATACMS

Як зазначили в Генштабі, що переправу прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. ВIДЕО

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - ідеться у повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) Крим (14139) ATACMS (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Планувалось не війна, отака як зараз, а "поглощєніє", як Гітлєр Австрію. 2019 і 73 % дали йому гарантію що це знову можливо.
Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
показати весь коментар
30.05.2024 21:11
+31
Відпав борт. Але посадить на саморєзи, ізолєнту і можна плавать...
показати весь коментар
30.05.2024 20:55
+27
УРА ...,
Слава українським ракетним військам !!!
показати весь коментар
30.05.2024 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.05.2024 20:45 Відповісти
Відпав борт. Але посадить на саморєзи, ізолєнту і можна плавать...
показати весь коментар
30.05.2024 20:55 Відповісти
и не забыть покрасить
показати весь коментар
30.05.2024 21:44 Відповісти
Це ж кацапія. Воно якраз до цього удару ВЖЕ працювало тільки на синій ізолєнті.
показати весь коментар
31.05.2024 17:25 Відповісти
Крым: мощная атака ВСУ. У врага - минус 4 катера, паромы и личный состав. Работали дроны и ракеты - ночью 30 го ЧУДОВІ ВІДЕО!!! від Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=LimlwQDef1A
показати весь коментар
30.05.2024 21:02 Відповісти
УРА ...,
Слава українським ракетним військам !!!
показати весь коментар
30.05.2024 20:45 Відповісти
МИ ВИННІ ШО ВИБРАЛИ ЗЕ і 30 років нічого не робили. АЛЕ уявіть що було б якби в березні 2022 нам далі 1000 атаксів?
показати весь коментар
30.05.2024 20:48 Відповісти
Війни просто не було б.
І Ху-йло сиділо б смірно. Всього лише пару сотень наявних ракет і цього лайна не було б.
А от чого їх не було оце питання...
показати весь коментар
30.05.2024 20:58 Відповісти
Війна планувалась ****** ще з 2005 року... Ніщо не могло цих планів змінити. Особливо після анексії Криму.
показати весь коментар
30.05.2024 21:00 Відповісти
Планувалось не війна, отака як зараз, а "поглощєніє", як Гітлєр Австрію. 2019 і 73 % дали йому гарантію що це знову можливо.
Він не поліз би на ощетинену ракетами, мінними полями, озброєну і мобілізовану Україну.
показати весь коментар
30.05.2024 21:11 Відповісти
Коли починалось вторгнення було лише два варіанта - спротив або здача. **** готувався до обох. Ви ж не вважаєте його повним ідіотом? Кацапи зробили все що могли для забезпечення гарантованої здачі шляхом підкупу високопосадовців України... От тільки народ і ЗСУ були проти. "Нєжданчік".
показати весь коментар
30.05.2024 21:19 Відповісти
Не було а нього опції спротив. Війська, які йшли на Київ з парадною формою і пайками на три дня, це доводять.
І так, я вважаю що він повний ідіот. І пі-дор..
показати весь коментар
30.05.2024 21:26 Відповісти
У ***** ж тоді керував Гєрасімов, а він як полководець мав проаналізувати не менше шести варівнтів розвитку подій в своєму генеральному штабі.
показати весь коментар
30.05.2024 23:49 Відповісти
Кремль знову помилився - як шахматист-недоучка! В тому-то й справа, що хороший шахматист грає "від противника" Тобто, він продумує не тільки свої ходи - але й можливі ходи противника у відповідь А "недоучка" вважає, що лише його власні ходи мають значення! Саме тому Червону Армію й розгромили німці у 1941 році І те саме сталося й у лютому 2022-го Кремль не чекав, що народ України буде так опираться агресії Саме тому у першій хвилі кацапи везли свою парадну форму та частини Росгвардії , з єкіпіровкою для розгону протестувальників
А далі у нього не було інших варіантів - крім кидать в "м"ясорубку" все більше і більше військ та техніки!
показати весь коментар
31.05.2024 05:42 Відповісти
вважаэмо
показати весь коментар
31.05.2024 06:19 Відповісти
Суд визнав ***** "осудним" і оголосив в міжнародний рошук.
показати весь коментар
31.05.2024 13:06 Відповісти
це визнає не суд а психіатрична експертиза
показати весь коментар
31.05.2024 15:40 Відповісти
Впевнений що до оголошення ***** в розшук суд отримав висновок психіатрів стосовно осудності *****.
показати весь коментар
31.05.2024 16:42 Відповісти
це робиться у стаціонарі а не по відео
показати весь коментар
31.05.2024 16:53 Відповісти
Якщо зловлять то проведуть повноцінну, а не дистанційну експертизу. "********" (Нємцов) це означає ідейно збочений на всю голову, а не психічно хворий.
показати весь коментар
31.05.2024 17:03 Відповісти
Как говорил мой племяш, который воюет с 2014 года, украинский менталитет нас сильно подвел вначале. Украинцы вообще не знали что такое воевать и даже не могли выстрелить в человека. Доходило до того что колона рашистов наступала а на наших блокпостах стреляли кто в воздух кто просто кричал стрелять буду потому что боялся убить человека или не верили что война ето реальность, пока рашисты не подходили и расстреливали блокпосты с близкого растояния. Очень много наших так погибло по глупости. Для рашистов же убийство ето как сходить в школу и они етим даже не задумываются. К тому же рашистские пленные потом сильно удивлялись мол как же там им же все время говорили что украинцы лохи и стрелять не будут и будет легкая прогулка аж до Львова. Вот поетому они так весело и полезли в Украину
показати весь коментар
30.05.2024 21:26 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
30.05.2024 21:27 Відповісти
Еще конечно нас подвела *наша* продажная коррумпированная и трусливая власть. Я еще с 2014 года говорил что примите твари закон о оружии и праве на самозащиту. Чтобы каждый гражданин хоть подержал автомат или ружье в руках, десяток раз выстрелил и почуствовал себя хозяином своей страны, своего дома и даже мужиком. Но со всех сторон трусливая власть и тролли которые аботают на власть визжали что украинцы тупые, им оружие низзя атоперестреляют друг друга, им нужно сидеть каждый в своем стойле а для защиты есть мусора и армия. Ну вот вам результат как мусора и армия защитили страну. А на чьи интересы работала власть можно было четко увидеть в 2022 году когда рашисты уже подошли к Киеву и в Киеве уже всем без разбору начали раздавать оружие какое есть и уже рашисты начали визжать что нельзя етого делать и все точь в точь повторяли пугалки то что нам наша же власть расказывала 30 лет.
показати весь коментар
30.05.2024 21:37 Відповісти
щоб дали таку зброю і стільки кількості - в Україні мала би бути така влада, яка могла би це все випросити... і вчасно випросити...
показати весь коментар
30.05.2024 22:23 Відповісти
вся відповідь про кацапську "технологічну міць"...- але нам і вдостатній кількості не надають західного вчорашнього дня озброення...
показати весь коментар
30.05.2024 20:50 Відповісти
"...не надають", а може логічніше спитати - а де ж своє? Держава, яка сама виробляла ракети, мала ядерний потенціал, стратегічну авіацію і всі прибамбаси для неї, хренову тучу бронетехніки де це, курва, все поділось? Не кажу про зелепугу, він успішно продовжив "роботу наших керманичів". Просрали все і вся, але ж обирав їх "мудрий, роботящий, ************, чекаючий майскіх і шашликів нарід". Наболіло...
показати весь коментар
30.05.2024 21:10 Відповісти
спитати можна і потрібно ...- але сьогодні ми про "вічні інтереси" , і Україною "грають" геополітичні гравці...- і тут якраз сьогогодення..., якщо реально е зацікавленність в тому що б нищити кацапню, то у США / НАТО все для цього е...- чому не дають ..., це вже геополітична відповіть....-значить е інтереси у багатьох....
показати весь коментар
04.06.2024 21:46 Відповісти
Хай спробують мангали, або безаналаваго гомосєка...
показати весь коментар
30.05.2024 20:58 Відповісти
Добивайте! Щоб ці корита ніколи, нікуди нічого не притягли...
показати весь коментар
30.05.2024 20:59 Відповісти
А звідкіля оті "обєкти" на фронт прибули? Читайте перший абзац.
показати весь коментар
30.05.2024 21:03 Відповісти
Ви помиляєтесь. Знищення кацапських плавзасобів в Криму відбувається планомірно і систематично. Схоже що до кінця року в Чорному морі буде плавати лише кацапське гівно з каналізацій Сєвастополя, Феодосії, Керчі та Євпаторії.
показати весь коментар
30.05.2024 21:13 Відповісти
По новозбудованій залізниці . Тобто кримський міст вже не має ніякого значення.
показати весь коментар
30.05.2024 21:27 Відповісти
Залізниця недобудована і будівництво систематично обстрілюють.
показати весь коментар
30.05.2024 21:32 Відповісти
згадайте як шапками закидували лінію суровікіна і що контрнаступ все знесе до ватостополя, що б це стало неприємним сюрпризом.
показати весь коментар
30.05.2024 22:55 Відповісти
От якраз якщо спочатку виб"ють переправи через протоку - то кацапи зосередять усю логістику на залізниці І тоді прийде час масового застосування АТАКАМС по залізниці Прислів"я є - "Чим густіша трава - тим легше косить!" (і це правда - бо сам колись косу в руках тримав!)
показати весь коментар
31.05.2024 05:54 Відповісти
є шось таке на чому ви не розумієтесь?😁
показати весь коментар
31.05.2024 06:25 Відповісти
Про те, у чому я не розуміюся - я не пишу... І туди не лізу... Просто ти цього не помічаєш У Веніаміна Каверіна є такий роман - "Два капітани" А в ньому є слова: "Капітан відкрив цю землю саме тому, що був "людиною війни"... І бачив усе - як "людина війни!" От і я - "людина війни"... Там, де ти бачиш просто красивий пейзаж - я бачу "диспозицію розташування бойових рубежів" : як для оборони - так і для наступу... Де поставить кулеметні точки... Як розташувать протитанкові комплекси... Де виставить мінне поле... І те ж саме - в проекції "від противника" (тобто що-б я зробив на його місці)
показати весь коментар
31.05.2024 06:59 Відповісти
нету такого! Попробуй, задай ЛЮБОЙ вопрос общего характера.
показати весь коментар
31.05.2024 12:43 Відповісти
Бо у зермак заборонив бити по території рашкостану.
показати весь коментар
30.05.2024 21:04 Відповісти
царь-батюшка Алексей Михайлович ...вы не правы...у вас что нет библиотеки в Мухосранске и бояре не научили мышлению?
показати весь коментар
30.05.2024 21:17 Відповісти
крим - це Україна. По ньому можна. По раші заборона
показати весь коментар
31.05.2024 00:51 Відповісти
Тут важливий сам факт враження бо пошкодження палуби які видно на фото не критичні. Якщо немає пошкоджень у підводній частині, то там ремонту на неділю. Якщо вже й бити ракетами, то треба цілити у надбудову, але це вже більш складна задача.
показати весь коментар
30.05.2024 21:08 Відповісти
то там ремонту на неділю
*******
Нє, - в неділю не встигнуть. Тиждень, як мінімум. )))
показати весь коментар
30.05.2024 21:15 Відповісти
Ймовірно ракета пробила палубу і вибухнула всередині парому . А не затонув він тому що не було детонації , як на інших кораблях коли там вибухав корабельний боєзапас ,, і переборки вціліли .
показати весь коментар
30.05.2024 22:05 Відповісти
"Вооруженные силы Украины уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-400 с помощью устаревшей американской ракеты ATACMS, сообщает немецкий таблоид Bild.



По данным издания, это произошло на прошлой неделе вблизи аэродрома Моспино в Донецкой области. Для атаки ВСУ использовали версию ATACMS Block 1 (M39), которая была разработана 35 лет назад. В 2020 году ракету с дальностью полета 165 км сняли с вооружения армии США и заменили на новую версию ATACMS, способную бить на 300 км.

Российский С-400 под Моспино обнаружил вражескую боеголовку и выпустил по ней не менее шести зенитных ракет, но ни одна из них не смогла перехватить цель. В итоге, как отмечает Bild, сгорели не только российские пусковые установки, но и радиолокационный комплекс.

До этого, по данным проекта Oryx, который подсчитывает документально зафиксированные потери техники в ходе войны в Украине, украинские силы уничтожили как минимум пять транспортно-пусковых установок С-400, а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар и машину обеспечения.

Две батареи С-400 были выведены из строя в Крыму - на мысе Тарханкут и около Евпатории в августе и сентябре 2023 года. Украинские силы действовали по одной и той же схеме: отвлекали дронами системы ПВО, после чего ВМС Украины крылатыми ракетами «Нептун» били по пусковым комплексам.

С-400 «Триумф» считается главным зенитно-ракетным комплексом Воздушно-космических сил России. Один дивизион такого комплекса, который состоит из четырех машин, стоит около $1,25 млрд. Всего Россия выпустила 75 дивизионов, или 300 машин такого класса.

Уничтожение подобных средств ПВО важно по двум причинам, говорил Newsweek военный эксперт Дэвид Хэмблинг. Во-первых, «ранее представлялось, что С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми». Во-вторых, их уничтожение «пробивает дыры в противовоздушной обороне, которыми затем можно воспользоваться», подчеркнул Хэмблинг.

При этом С-400 связаны с другими системами российской ПВО, в том числе ракетными комплексами «Бук». Это означает, что если С-400 выходят из строя, то подрывается общая функциональность системы ПВО в отдельно взятом месте, отметил сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Сидхарт Каушал.
показати весь коментар
30.05.2024 21:27 Відповісти
мають 75 дивизионов, а ми уразили лише 5??
показати весь коментар
31.05.2024 00:49 Відповісти
"Рассия велика!" (територією) А її прикривать УСЮ треба І хто його знає - куди саме ЗСУ в черговий раз усадять свій "Тризуб"
показати весь коментар
31.05.2024 05:59 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 21:49 Відповісти
***** какділа ?
показати весь коментар
30.05.2024 21:50 Відповісти
Прівет Медвед….
показати весь коментар
30.05.2024 21:53 Відповісти
Ну.ета уже всє красниє лініі пєрєшагнулі))вєрнєє ,карічнєвиє))
показати весь коментар
30.05.2024 22:04 Відповісти
тікайте, довбодятли
показати весь коментар
30.05.2024 22:23 Відповісти
так все ж таки паром дістали ракетами...
а катери - БПАКами
показати весь коментар
30.05.2024 22:26 Відповісти
по мосту йо..нути теж треба, нехай пливуть на матрасах, хоча і по матрасам можна йо..ти
показати весь коментар
30.05.2024 22:36 Відповісти
Моста вони бережуть. Це ж лічно фюрер будував й обкатував! Як же вони посміють?
показати весь коментар
30.05.2024 23:04 Відповісти
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !!!
показати весь коментар
30.05.2024 23:28 Відповісти
кацапи моцні пердячим паром... Наголос в останньому слові ставте, як кому до вподоби.
показати весь коментар
30.05.2024 23:44 Відповісти
Кацапам і кремлівському чортові скоро пі...... да
показати весь коментар
31.05.2024 00:16 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 01:08 Відповісти
показати весь коментар
31.05.2024 01:09 Відповісти
 
 