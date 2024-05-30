Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS поромну переправу окупантів у Криму, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.





Як зазначили в Генштабі, що переправу прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників.

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"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - ідеться у повідомленні.