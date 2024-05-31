УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8141 відвідувач онлайн
Новини
1 375 14

Україна має право на самозахист, проте НАТО не повинно бути втягнуте у війну проти РФ, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Україна має право на самооборону у боротьбі з російською агресією, однак вона виступила проти "втягування НАТО у війну".

Про це вона сказала під час другого дня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Бербок відповідала на запитання про можливість завдання ударів Україною західною зброєю по території Росії.

"Тут йдеться про оборону, і відтак я не реагую на запитання, щоб створилось враження, що хтось б’є по Росії. Ніхто не б’є по Росії. Росія незаконно б’є по Україні всупереч міжнародному праву. Україна захищає себе, і ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні – щоб вона могла захистити не лише країну, а й своїх громадян. Як ми бачимо в Харкові – щоб захистити громадян у Харкові, місті, яке розташоване близько до російського кордону", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні терміново потрібно більше систем ППО, щоб захиститися від "дощу російських безпілотників і ракет", - Бербок

За словами глави МЗС Німеччини, самозахист також означає запобігти ракетним ударам по школах, шпиталях чи супермаркетах.

"Відтак, ми дали чітко зрозуміти від початку, що (погодження) права на самозахист є нашою лінією підтримки України, але ми робимо все можливе, щоб НАТО не було втягнутим у цю війну. І це лише рамки, яких ми дотримуємось, і яких дотримуються й інші (союзники)", - додала Бербок.

Читайте також: Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Автор: 

Німеччина (7349) НАТО (6440) Анналена Бербок (456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Та вони вже так викручуються, що аж срака попереду стала 😂
показати весь коментар
31.05.2024 14:10
+2
Зовсім неправильна поведінка при розмові з гопніками... Треба бряцати зброєю, демонструвати рішучість і випадкова пару раз зарядити в вухо (літак якийсь збити, чи корито втопити, потім можна навіть вбьачитися).
показати весь коментар
31.05.2024 14:10
+2
К@цапи теж не повинні бити по НАТО, але підпали,підрив складів...
показати весь коментар
31.05.2024 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО над схваткою - якось так - по натівськи
показати весь коментар
31.05.2024 14:05 Відповісти
Та вони вже так викручуються, що аж срака попереду стала 😂
показати весь коментар
31.05.2024 14:10 Відповісти
Так НАТО і було основане як ворог раші. Треба виконувати свою місію і не сцяти в штани.
показати весь коментар
31.05.2024 14:59 Відповісти
Фрау Анна-Лєна,

"Звоните - договоримся" 😂👍

.
показати весь коментар
31.05.2024 14:07 Відповісти
Повинно.
показати весь коментар
31.05.2024 14:08 Відповісти
Зовсім неправильна поведінка при розмові з гопніками... Треба бряцати зброєю, демонструвати рішучість і випадкова пару раз зарядити в вухо (літак якийсь збити, чи корито втопити, потім можна навіть вбьачитися).
показати весь коментар
31.05.2024 14:10 Відповісти
К@цапи теж не повинні бити по НАТО, але підпали,підрив складів...
показати весь коментар
31.05.2024 14:12 Відповісти
Не повинно, але все одно буде!!!!
показати весь коментар
31.05.2024 14:12 Відповісти
Якщо НАТО не хоче втягуватся у війну - то нехай не втягується.
До чого тут Україна? Буде Україна бити по росії чи ні - як це пов'язано із НАТО? Бо рашисти шантажують?
Якщо НАТО до рідкої срачки боїться прямого зіткнення з рашистами - гріш ціна тому НАТО в базарний день.
показати весь коментар
31.05.2024 14:15 Відповісти
Тобто хтось на серйозних щах вважає що росія у відповідь на поставки зброї ляпне ракетою по Мюнхену?
Серйозно хтось в це вірить?...
показати весь коментар
31.05.2024 14:25 Відповісти
Які вони боягузи! Брехуни і слабаки !
показати весь коментар
31.05.2024 14:34 Відповісти
🤦🤦🤦
Бійся росія, китай,іран і північна корея 😅😅😅
показати весь коментар
31.05.2024 15:03 Відповісти
С ці ку ни!
показати весь коментар
31.05.2024 17:22 Відповісти
 
 