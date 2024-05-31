Україна має право на самозахист, проте НАТО не повинно бути втягнуте у війну проти РФ, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Україна має право на самооборону у боротьбі з російською агресією, однак вона виступила проти "втягування НАТО у війну".
Про це вона сказала під час другого дня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Бербок відповідала на запитання про можливість завдання ударів Україною західною зброєю по території Росії.
"Тут йдеться про оборону, і відтак я не реагую на запитання, щоб створилось враження, що хтось б’є по Росії. Ніхто не б’є по Росії. Росія незаконно б’є по Україні всупереч міжнародному праву. Україна захищає себе, і ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні – щоб вона могла захистити не лише країну, а й своїх громадян. Як ми бачимо в Харкові – щоб захистити громадян у Харкові, місті, яке розташоване близько до російського кордону", - зазначила вона.
За словами глави МЗС Німеччини, самозахист також означає запобігти ракетним ударам по школах, шпиталях чи супермаркетах.
"Відтак, ми дали чітко зрозуміти від початку, що (погодження) права на самозахист є нашою лінією підтримки України, але ми робимо все можливе, щоб НАТО не було втягнутим у цю війну. І це лише рамки, яких ми дотримуємось, і яких дотримуються й інші (союзники)", - додала Бербок.
Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.
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"Звоните - договоримся" 😂👍
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До чого тут Україна? Буде Україна бити по росії чи ні - як це пов'язано із НАТО? Бо рашисти шантажують?
Якщо НАТО до рідкої срачки боїться прямого зіткнення з рашистами - гріш ціна тому НАТО в базарний день.
Серйозно хтось в це вірить?...
Бійся росія, китай,іран і північна корея 😅😅😅