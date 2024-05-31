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Новини
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Нелегали з Білорусі постійно намагаються перетнути кордон Польщі - понад 300 спроб прориву за два дні

Кордон

Нелегальні мігранти постійно намагаються потрапити до Польщі з Білорусі. Вони діють агресивно проти польських силовиків на кордоні.

Про це інформує Підляський відділ прикордонної служби РП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останні два дні в Підляському відділі прикордонної служби зафіксовано понад 300 спроб нелегального перетину кордону. Було кілька нападів на польські служби, а також затримано чергових кур'єрів. Декілька разів надавалася допомога іноземцям, які потребували медичної допомоги", - повідомляють польські прикордонники.

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Зокрема 29 травня було зафіксовано 152 таких випадки, а 30 травня – 155 випадків.

"Агресивно налаштовані іноземці, які перебували за технічним бар'єром, кілька разів атакували польські служби. Внаслідок агресивних дій двоє військових зазнали поранень та були госпіталізовані", - повідомили прикордонники.

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За їхньою інформацією, за два дні було затримано чотирьох кур’єрів за спроби перевезення 19 нелегальних мігрантів. Прикордонники також надали допомогу чотирьом іноземцям, які її потребували.

Як підкреслюється, від початку року через кордон з РБ до Польщі намагалися потрапити громадяни 35 країн світу.

Міністерство національної оборони Польщі в мережі X згодом уточнило, що жоден з військовослужбовців, які несуть чергування на кордоні, останнім часом не постраждав, а інформація про це, яка з’являється у ЗМІ, є "неправдивою".

Як повідомлялося, уряд Польщі хоче встановити з 4 червня на 90 днів буферну зону на кордоні з Білоруссю, де не можна буде перебувати стороннім особам, в яку увійдуть 27 населених пунктів прикордонної зони.

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Також уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білоруссю додаткові сили після кількох інцидентів у вівторок уранці на кордоні, під час яких нелегальні мігранти поранили військового та двох прикордонників. Стан військового оцінюється як стабільно тяжкий. Прикордонники мають легкі поранення.

Автор: 

Білорусь (7930) мігранти (1109) Польща (8496)


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Топ коментарі
+13
Чому не видно польських фермерів? Чому вони не перекривають кордон нелегалам? Чи псякреві заважало тільки українське зерно?
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31.05.2024 16:39
+12
Бо фермери пасуться тільки на асфальті...
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31.05.2024 16:50
+7
у польських прикордонників, є автоматична зброя?
чи, пацифісти лєвакі забороняють наводити зброю на хомо еректус?
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31.05.2024 16:37
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Хай через Тису спробують
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31.05.2024 16:36 Відповісти
Там ухилянтами вже всі стежини забиті.
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31.05.2024 16:42 Відповісти
у польських прикордонників, є автоматична зброя?
чи, пацифісти лєвакі забороняють наводити зброю на хомо еректус?
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31.05.2024 16:37 Відповісти
У цьому світі все мінається, ось і слава Речі Посполітой Польши скінчилась.
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31.05.2024 16:41 Відповісти
Грета Тумберг буде проти
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31.05.2024 16:43 Відповісти
скрутні часи у гретти тумберг. кацапи, вже не такі щедрі. китай, поки не розуміє, оці приколяси білих. тільки перси залишились.
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31.05.2024 18:22 Відповісти
Чому не видно польських фермерів? Чому вони не перекривають кордон нелегалам? Чи псякреві заважало тільки українське зерно?
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31.05.2024 16:39 Відповісти
Бо фермери пасуться тільки на асфальті...
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31.05.2024 16:50 Відповісти
поки не буде команди - "по порушниках кордону, вогонь!" провокації триватимуть
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31.05.2024 16:48 Відповісти
От чого вас туди чорти несуть?
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31.05.2024 16:55 Відповісти
Коколдизация)
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31.05.2024 16:56 Відповісти
Нелегали - це неправильно, згідно нового правопису - ухилянти.
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31.05.2024 16:57 Відповісти
Це ще один з элементів боротьби ***** з цівілізованим світом. Загадить ЕС баластом з бідних країн зруйнованих війною країн. Для цього він зруйнував Грузію, Сирію руйнуе Україну і буде це продовжувати поки не перетворе ЕС на государства з нікчемним населенням без родства та племені з единою ціллю пожрать на халяву. ЕС з цим не хоче боротись тому ***** шаг за шагом втілюе це в їхне життя.
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31.05.2024 17:07 Відповісти
А можна їх закидати відходами переробки свинини? Чи підігнати гівновози і заляти лайном?
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31.05.2024 17:22 Відповісти
Я би там, на місцях прориву, кулимет на гумових кулях поставив
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31.05.2024 22:31 Відповісти
Ноги поперебивати не пробували? Може поменшає бажаючих.
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31.05.2024 22:40 Відповісти
Корейці жили в нас у 70 80 роки працювали на полях щовсі так працювали розбіжаться скрізь від ина
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27.06.2024 12:07 Відповісти
 
 