Нелегали з Білорусі постійно намагаються перетнути кордон Польщі - понад 300 спроб прориву за два дні

Нелегальні мігранти постійно намагаються потрапити до Польщі з Білорусі. Вони діють агресивно проти польських силовиків на кордоні.

Про це інформує Підляський відділ прикордонної служби РП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останні два дні в Підляському відділі прикордонної служби зафіксовано понад 300 спроб нелегального перетину кордону. Було кілька нападів на польські служби, а також затримано чергових кур'єрів. Декілька разів надавалася допомога іноземцям, які потребували медичної допомоги", - повідомляють польські прикордонники.

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Зокрема 29 травня було зафіксовано 152 таких випадки, а 30 травня – 155 випадків.

"Агресивно налаштовані іноземці, які перебували за технічним бар'єром, кілька разів атакували польські служби. Внаслідок агресивних дій двоє військових зазнали поранень та були госпіталізовані", - повідомили прикордонники.

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За їхньою інформацією, за два дні було затримано чотирьох кур’єрів за спроби перевезення 19 нелегальних мігрантів. Прикордонники також надали допомогу чотирьом іноземцям, які її потребували.

Як підкреслюється, від початку року через кордон з РБ до Польщі намагалися потрапити громадяни 35 країн світу.

Міністерство національної оборони Польщі в мережі X згодом уточнило, що жоден з військовослужбовців, які несуть чергування на кордоні, останнім часом не постраждав, а інформація про це, яка з’являється у ЗМІ, є "неправдивою".

Як повідомлялося, уряд Польщі хоче встановити з 4 червня на 90 днів буферну зону на кордоні з Білоруссю, де не можна буде перебувати стороннім особам, в яку увійдуть 27 населених пунктів прикордонної зони.

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Також уряд Польщі вирішив направити на кордон з Білоруссю додаткові сили після кількох інцидентів у вівторок уранці на кордоні, під час яких нелегальні мігранти поранили військового та двох прикордонників. Стан військового оцінюється як стабільно тяжкий. Прикордонники мають легкі поранення.