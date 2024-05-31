Україна має повне право на відповідь, - міністр оборони Лекорню про використання французької зброї для ударів по території РФ

Україна має повне право на використання зброї проти військових цілей на території Росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє franceinfo, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Лекорню, Франція дає "дипломатичний дозвіл" Україні на використання французької зброї для ударів по території Росії. За його словами, це самооборона і з точки зору міжнародного права тут немає нічого нового.

"Україна має повне право на відповідь", - заявив очільник оборонного відомства Франції.

Лекорню також зазначив, що країна, яка зазнала нападу, "може завдавати ударів у відповідь на осередки військової агресії на іншій території". За його словами, для самооборони країна може використовувати зброю, поставлену іншою державою.

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"Ми даємо зброю країні, щоб вона сама себе захищала", - заявив глава Міноборони Франції.

Він також наголосив, що "зброя, надана Києву, дозволяє Україні захищати себе, але це не робить Францію воюючою державою".

Наскільки відомо Лекорню, Україна ще не застосовувала надану Францією зброю для ударів по території РФ.

Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

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