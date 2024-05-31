УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3832 відвідувача онлайн
Новини
1 077 7

Україна має повне право на відповідь, - міністр оборони Лекорню про використання французької зброї для ударів по території РФ

Франція не проти, щоб Україна застосовувала її зброю для ударів по РФ

Україна має повне право на використання зброї проти військових цілей на території Росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє franceinfo, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Лекорню, Франція дає "дипломатичний дозвіл" Україні на використання французької зброї для ударів по території Росії. За його словами, це самооборона і з точки зору міжнародного права тут немає нічого нового.

"Україна має повне право на відповідь", - заявив очільник оборонного відомства Франції.

Лекорню також зазначив, що країна, яка зазнала нападу, "може завдавати ударів у відповідь на осередки військової агресії на іншій території". За його словами, для самооборони країна може використовувати зброю, поставлену іншою державою.

Читайте також: Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг

"Ми даємо зброю країні, щоб вона сама себе захищала", - заявив глава Міноборони Франції.

Він також наголосив, що "зброя, надана Києву, дозволяє Україні захищати себе, але це не робить Францію воюючою державою".

Наскільки відомо Лекорню, Україна ще не застосовувала надану Францією зброю для ударів по території РФ.

Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Читайте також: Макрон хоче створити європейську коаліцію щодо відправки військових інструкторів в Україну, - Le Monde

Автор: 

зброя (7461) Франція (3060) Лекорню Себастьєн (79)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поставляите в Украіну 1000 Скальпів - шоб ми гарненько втулили по рашці
показати весь коментар
31.05.2024 16:39 Відповісти
Кацапстан, запасайтесь гробами.
показати весь коментар
31.05.2024 16:53 Відповісти
А це вже серьозно. Це вже Скальпи по тилам кацапів. Гран мерсі!
показати весь коментар
31.05.2024 16:57 Відповісти
Дуже добре!
... скоро на больших экранах, премьера блокбастера "Вой с болот".
Піду куплю попкорну)
показати весь коментар
31.05.2024 16:58 Відповісти

Уточняю! Завивання кацапів з московських боліт.
показати весь коментар
31.05.2024 17:02 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что получил утром, 31 мая от военных подтверждение на разрешение ограниченных ударов оружием США по территории России.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в Швеции, отвечая на вопрос корреспондента Reuters

Прямая речь: "У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня (31 мая) я получил это сообщение от моих военных".

Детали: По словам Зеленского, он не может раскрывать подробности, но хочет "увидеть, что произойдет на практике" после полученного разрешения.
========================
Фсем видны выводы?
Наркоман слил кацапне ваенную тайну, но войсками ему рулить недают.
показати весь коментар
31.05.2024 17:08 Відповісти
І далі грає титана дипломатії. Їм з Дерьмаком цей дозвіл як серпом по 17 гривневим.-
показати весь коментар
31.05.2024 17:54 Відповісти
 
 