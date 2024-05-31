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Новини
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Зеленський про Саміт миру: "Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн"

Президент Володимир Зеленський

Росія шантажує деяких лідерів країн та намагається заблокувати участь деяких держав у Саміті миру.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша дипломатія повинна бути такою ж ефективною, як наше озброєння. Найбільш важливою річчю саме зараз є Саміт миру. Він повинен стати справді глобальним, глобальним самітом. У цей момент ми вже маємо близько сотні держав та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Саміті, але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн", - сказав Зеленський.

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Також він додав, що "ми також ще не маємо підтверджень від деяких наших партнерів, і сьогодні ми обговорювали, яким чином ми можемо посилити наші мирні зусилля разом".

Нагадаємо, Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Знову питаю, ЧИМ допоможе Україні чергова колективна заява про підтримку України?
ху@ло її злякається, Китай, Іран та погань мілкішого калібру припинить підтримувати, озброювати його?
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31.05.2024 17:35
+3
Стесняюсь спросить, мол, а шо случилось с "Крымской платформой"?
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31.05.2024 17:28
+1
Мозок, свій, розблокуй для початку. Голова нанюханая, а потім за інших кажи
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31.05.2024 17:30
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Будем надеяться , шо это не закидон в сторону дяди Сэма.
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31.05.2024 17:19 Відповісти
так нехай елдак розбереться з росією
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31.05.2024 17:23 Відповісти
"Найбільш важливою річчю саме зараз є Саміт миру"...
Здається, єдине питання,що має вирішити та сходка, то буде: "Я ж нє лох какойто?"
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31.05.2024 17:26 Відповісти
Я не тряпка-поднялось.
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31.05.2024 18:48 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, а шо случилось с "Крымской платформой"?
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31.05.2024 17:28 Відповісти
Прохудилась. И клирики постарели.
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31.05.2024 17:31 Відповісти
Ответ для каазлабада, по поводу любого вопроса о пыне, сгодится.
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31.05.2024 17:37 Відповісти
Мозок, свій, розблокуй для початку. Голова нанюханая, а потім за інших кажи
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31.05.2024 17:30 Відповісти
вова, там это, Польша подписала контракт на поставку более 800 https://topwar.ru/armament/aviation/ авиационных крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER. Стоимость контракта составляет 735 миллионов долларов США.
красавица !!!
нічого не хочеш сказати за наш ВПК ? а, дороги неремонтовані?

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31.05.2024 17:31 Відповісти
Знову питаю, ЧИМ допоможе Україні чергова колективна заява про підтримку України?
ху@ло її злякається, Китай, Іран та погань мілкішого калібру припинить підтримувати, озброювати його?
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31.05.2024 17:35 Відповісти
Після вердикту другу Донні хамство Гнусавого поца різко зменшилось.
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31.05.2024 17:37 Відповісти
Харе заливать, ціну собі набиває!
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31.05.2024 20:36 Відповісти
Цей "саміт миру" - то чергова "біла ворона" для лохів, щоб продовжити кловуну відбування номера на посту президента і тим часом добити і довести до здачі Україну. Жодних обов"язків на стоголосо оспіваних партнерів ця ХУ.НЯ не накладає. А ворог тим часом системно нищить Україну і гинуть кращі сини Нації на фронтах. Вони - зеленські-єрмаки-умерови-шмигалі - татарови.... здрисьнуть за кордона з награбованим і своїми виводками, наші діти і онуки знову гнитимуть у рабстві і віддаватимуть набрані цією клікою борги.
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01.06.2024 13:02 Відповісти
 
 