Зеленський про Саміт миру: "Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн"
Росія шантажує деяких лідерів країн та намагається заблокувати участь деяких держав у Саміті миру.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наша дипломатія повинна бути такою ж ефективною, як наше озброєння. Найбільш важливою річчю саме зараз є Саміт миру. Він повинен стати справді глобальним, глобальним самітом. У цей момент ми вже маємо близько сотні держав та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Саміті, але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн", - сказав Зеленський.
Також він додав, що "ми також ще не маємо підтверджень від деяких наших партнерів, і сьогодні ми обговорювали, яким чином ми можемо посилити наші мирні зусилля разом".
Нагадаємо, Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здається, єдине питання,що має вирішити та сходка, то буде: "Я ж нє лох какойто?"
красавица !!!
нічого не хочеш сказати за наш ВПК ? а, дороги неремонтовані?
ху@ло її злякається, Китай, Іран та погань мілкішого калібру припинить підтримувати, озброювати його?