Зеленський про Саміт миру: "Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн"

Росія шантажує деяких лідерів країн та намагається заблокувати участь деяких держав у Саміті миру.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша дипломатія повинна бути такою ж ефективною, як наше озброєння. Найбільш важливою річчю саме зараз є Саміт миру. Він повинен стати справді глобальним, глобальним самітом. У цей момент ми вже маємо близько сотні держав та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Саміті, але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн", - сказав Зеленський.

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Також він додав, що "ми також ще не маємо підтверджень від деяких наших партнерів, і сьогодні ми обговорювали, яким чином ми можемо посилити наші мирні зусилля разом".

Нагадаємо, Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії.