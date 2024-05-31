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Скоро данські F-16 будуть на шляху до України, - прем’єрка Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Винищувачі F-16, які надає Києву Данія, незабаром доправлять в Україну.

Про це сказала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава данського уряду зазначила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 над територією РФ. Ви маєте право на самооборону, - глава МЗС Слот

"Другий меседж дуже чіткий – ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги – ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала Фредеріксен.

Вона додала, що всі країни Північної Європи зробили внесок у спільні закупівлі боєприпасів, а також усі погоджуються з тим, що є потреба у нарощуванні власної оборонної промисловості і підтримці виробництва озброєння, обладнання та дронів в Україні.

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"Ми як союзники України розуміємо, що передаємо недостатньо, і це повинно змінитися, щоб ви отримували допомогу в належних обсягах", - наголосила прем’єрка Данії.

Нагадаємо, очільник оборонного відомства України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує отримати перші F-16 дуже скоро.

Автор: 

Фредеріксен Метте (88) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+3
значить вже тут.. не даремно херачять по Старокостянтинові бо чують засаду
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31.05.2024 18:18
+3
залишилось, лобове скло протерти?
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31.05.2024 18:24
+1
"на шляху"... Так витончено. Я вибачаюсь, а скільки часу летіти з Данії в Україну реактивному літаку? Години дві? Про цей шлях мова йде? Це не претензія данцям, звичайно, просто нерозуміння висловлення позиції...
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31.05.2024 18:22
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значить вже тут.. не даремно херачять по Старокостянтинові бо чують засаду
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31.05.2024 18:18 Відповісти
"на шляху"... Так витончено. Я вибачаюсь, а скільки часу летіти з Данії в Україну реактивному літаку? Години дві? Про цей шлях мова йде? Це не претензія данцям, звичайно, просто нерозуміння висловлення позиції...
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31.05.2024 18:22 Відповісти
ви шо гоните?
сказали, що до кінця року.
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31.05.2024 18:26 Відповісти
То образно сказано, 2-3 тижні, як казав арестович.
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31.05.2024 18:26 Відповісти
Ні ну якщо пані Марта має підготовлені аеродроми з персоналом і обладнанням, навчених пілотів, які досконало володіють літаками і ППО для прикриття аеродромів, то ми усі розкриваємо роти і будемо вас слухати, а поки ні, то помовчіть краще.
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31.05.2024 18:49 Відповісти
Пані Марта не має підготовлених аеродромів. Але пані Марта читає новини, де повідомляється про закінчення навчання і пілотів, і механіків. Тому пані Марта вважає, що зупинка лише за літальними апаратами, а вони " на шляху". І тому вона намагається зрозуміти, скільки ж того "шляху".
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31.05.2024 18:54 Відповісти
пані марта, особисто я, веселий троль, але виключно по ділу!
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31.05.2024 18:56 Відповісти
Ну чё там у кацапов?
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31.05.2024 18:23 Відповісти
залишилось, лобове скло протерти?
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31.05.2024 18:24 Відповісти
Уже вирулюють
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31.05.2024 18:32 Відповісти
нагадало совецький серіал реклами форми СС "штирлиц шел по коридору"
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31.05.2024 19:08 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а дурному радість.
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31.05.2024 19:22 Відповісти
От не треба казати "скоро скоро" нібито якесь диво. Бо буде як Великий наступ і кава в Криму.
А хотілось би вже почути конкретне типу: знищено то і то, удар був завданий вітчизняними ф16. Просто і зрозуміло.
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31.05.2024 19:46 Відповісти
Передавати мабуть будуть не лише літак, а систему зброї, в якій літак - основний елемент, але є і інші елементи, без яких ця система зброї не працюватиме.
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31.05.2024 19:54 Відповісти
Вже минуло два роки,як ви говорите "скоро" будуть в Україні F 16.
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31.05.2024 21:12 Відповісти
 
 