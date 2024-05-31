Скоро данські F-16 будуть на шляху до України, - прем’єрка Фредеріксен

Винищувачі F-16, які надає Києву Данія, незабаром доправлять в Україну.

Про це сказала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава данського уряду зазначила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

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"Другий меседж дуже чіткий – ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато (військової допомоги – ред.) і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала Фредеріксен.

Вона додала, що всі країни Північної Європи зробили внесок у спільні закупівлі боєприпасів, а також усі погоджуються з тим, що є потреба у нарощуванні власної оборонної промисловості і підтримці виробництва озброєння, обладнання та дронів в Україні.

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"Ми як союзники України розуміємо, що передаємо недостатньо, і це повинно змінитися, щоб ви отримували допомогу в належних обсягах", - наголосила прем’єрка Данії.

Нагадаємо, очільник оборонного відомства України Рустем Умєров повідомив, що Київ очікує отримати перші F-16 дуже скоро.