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Новини
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США не обмежують удари по території РФ лише Харківським напрямком, - Карпентер

Володимир Зеленський і Джо Байден

Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

На питання журналістки, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер відповів:

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю Україні дозволили бити по РФ

Голос Америки про дозвіл Україні використовувати зброю по цілям в РФ

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Автор: 

зброя (7461) США (22799) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+15
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31.05.2024 18:50
+11
ЗВІСНО, ТАКИЙ ДОЗВІЛ - ІСТОРИЧНА ПОДІЯ. ТЕПЕР ГОЛОВНЕ, БУЛО Б ЧИМ БИТИ.
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31.05.2024 18:59
+6
Роблять нерві ************.
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31.05.2024 18:57
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Суперечливі повідомлення... але то таке.
500 кілометрів це "поблизу кордону", чи вже ні?
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31.05.2024 18:48 Відповісти
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31.05.2024 18:50 Відповісти
ЗВІСНО, ТАКИЙ ДОЗВІЛ - ІСТОРИЧНА ПОДІЯ. ТЕПЕР ГОЛОВНЕ, БУЛО Б ЧИМ БИТИ.
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31.05.2024 18:59 Відповісти
Роблять нерві ************.
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31.05.2024 18:57 Відповісти
Тепер вихід нелоха.Цікаво почути нелегітимного,що тепер заважає ******* по кацапам.Можливо яйця які затиснуті в лещатах,а ручку круте Єрмак??
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31.05.2024 18:54 Відповісти
скоро сперечатимуться куди бити і що їба..ти
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31.05.2024 19:04 Відповісти
Жёсткая и беспощадная ликвидация орков:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d43k3e/ua_2nd_battalion_30th_mechanized_brigade_posted/
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31.05.2024 19:05 Відповісти
Доведеться Кремль двигать за Урал. А краще Чукотка.
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31.05.2024 19:18 Відповісти
додали температури кастрюлі з водою, в якій варится жаба, тобто *****.
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31.05.2024 19:27 Відповісти
Таке враження, що Zеленим ідіотам недостатньо офіціальних заяв від союзників, їм подавай дозвіл на папері і з печаткою. Бюрократія.
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31.05.2024 19:43 Відповісти
Так постепенно и до Китая дотянемся.🙂
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31.05.2024 19:53 Відповісти
Китай скоро наведе порядок з вами розгільдями корупціонерами, злодіями, і онаністами ))))
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31.05.2024 20:14 Відповісти
Який наївний індивід - то шо в КНР ніту корупції піде хіба як анекдот ( а розстрілювали за корупцію тих хто чимсь перед іншими корупціонерами провинився ).
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31.05.2024 20:28 Відповісти
 
 