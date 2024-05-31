США не обмежують удари по території РФ лише Харківським напрямком, - Карпентер

Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

На питання журналістки, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер відповів:

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять".

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Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.