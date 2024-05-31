США не обмежують удари по території РФ лише Харківським напрямком, - Карпентер
Україна може бити американською зброєю по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно.
Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
На питання журналістки, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер відповів:
"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять".
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.
Топ коментарі
+15 Andrew Moon
показати весь коментар31.05.2024 18:50
+11 Василь Довганенко #589385
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+6 Старый зольдат
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500 кілометрів це "поблизу кордону", чи вже ні?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d43k3e/ua_2nd_battalion_30th_mechanized_brigade_posted/