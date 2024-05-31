У Північній Європі почули заклик України про необхідність посилити ППО, - прем’єр Норвегії Гар Стере

Країни Північної Європи почули заклик Києва щодо необхідності посилення системи протиповітряної оборони і робитимуть усе, щоб прискорити цей процес.

Про це заявив Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна - Північна Європа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава норвезького уряду зазначив, що всі країни Північної Європи мають таку спільну цінність, як практичність, підтримують Україну і постачають те, що обіцяють.

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"Ми почули ваш заклик стосовно систем протиповітряної оборони, щоб ми надали те, що маємо, і профінансували те, що можуть надати інші... Ми сьогодні оголосили про додаткову фінансову підтримку, щоб надати Україні частину систем ППО від інших партнерів у Європі. Я радий, що цей процес просувається. Ми будемо дуже нетерплячими і постійно на зв’язку з нашими колегами, щоб прискорити це, тому що час важливий", - сказав Стере.

Він додав, що Норвегія пишається підписаною з Україною безпековою угодою і зробить усе, щоб її втілити.

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Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України.