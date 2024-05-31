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У Північній Європі почули заклик України про необхідність посилити ППО, - прем’єр Норвегії Гар Стере

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Країни Північної Європи почули заклик Києва щодо необхідності посилення системи протиповітряної оборони і робитимуть усе, щоб прискорити цей процес.

Про це заявив Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна - Північна Європа, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава норвезького уряду зазначив, що всі країни Північної Європи мають таку спільну цінність, як практичність, підтримують Україну і постачають те, що обіцяють.

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"Ми почули ваш заклик стосовно систем протиповітряної оборони, щоб ми надали те, що маємо, і профінансували те, що можуть надати інші... Ми сьогодні оголосили про додаткову фінансову підтримку, щоб надати Україні частину систем ППО від інших партнерів у Європі. Я радий, що цей процес просувається. Ми будемо дуже нетерплячими і постійно на зв’язку з нашими колегами, щоб прискорити це, тому що час важливий", - сказав Стере.

Він додав, що Норвегія пишається підписаною з Україною безпековою угодою і зробить усе, щоб її втілити.

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Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що посилення ППО та формування нових підрозділів ЗСУ є пріоритетами для України.

Автор: 

Норвегія (766) ППО (3185)


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Топ коментарі
+6
Сукі - знову балістикою по Одесі вдарили!

Русня не повинна існувати у Всесвіті!
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31.05.2024 19:28
+6
Норвегия очень хорошо помогает Украине. Щедрая и умная страна. Зря вы так.
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31.05.2024 19:29
+5
ВСУ взорвали нефтебазу под Керчью. Работали Нептуны и дроны- ще одна операція сьогодні вночі- є що подивитися веселеньке для ока
https://www.youtube.com/watch?v=jrQp5RhpQH8
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31.05.2024 19:34
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Північній Європі треба купити слуховий апарат. Напевно є проблеми зі слухом...
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31.05.2024 19:24 Відповісти
Норвегия очень хорошо помогает Украине. Щедрая и умная страна. Зря вы так.
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31.05.2024 19:29 Відповісти
Дуже поважаємо норвезьких біатлоністів, що завжди рвали русняві сраки
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31.05.2024 19:34 Відповісти
В жодному разі не хочу нікого образити і щиро вдячний всім партнерам. Просто заголовок статті звучить "цікаво". Україна роками волає про критичну недостачу ППО, а вони "нарешті" почули...
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31.05.2024 19:41 Відповісти
Сукі - знову балістикою по Одесі вдарили!

Русня не повинна існувати у Всесвіті!
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31.05.2024 19:28 Відповісти
Я тоже услышал мощный е-бабах.
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31.05.2024 19:38 Відповісти
Та так - було дуже гучно!
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31.05.2024 19:41 Відповісти
Будем надеяться , шо до порта не долетела, Над бухтой была сбита. ЗЫ... а шо там слышно насчет ****** уя, мабуть гузно лiкуе, тiльки не в Одесi, бо с.икотно.
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31.05.2024 19:51 Відповісти
отбой
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31.05.2024 19:55 Відповісти
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31.05.2024 20:13 Відповісти
ВСУ взорвали нефтебазу под Керчью. Работали Нептуны и дроны- ще одна операція сьогодні вночі- є що подивитися веселеньке для ока
https://www.youtube.com/watch?v=jrQp5RhpQH8
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31.05.2024 19:34 Відповісти
ЗСУ ликвидировали кацапского страЩного и мифического Гарри Поттера-фаталиста в плаще-"невидимке":
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d41pzd/ua_65th_mechanized_brigades_ronin_drone_group/
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31.05.2024 19:51 Відповісти
 
 