4% українців, які оновили дані в "Резерв+" мають статус "у розшуку": Міноборони пояснило, коли і чому військовозобов’язаний може бути "у розшуку". ПЕРЕЛІК

Міністерство оборони повідомило, що 4% військовозобов’язаних, котрі оновили дані про себе через додаток "Резерв+" мають статус "у розшуку". У відомстві роз’яснили, у яких випадках військовозобов’язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг".

У відповіді Міноборони на запит Української правди, значається, що Міноборони виправило помилки у реєстрі "Оберіг", тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус "у розшуку" втратять його після оновлення, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку", - йдеться у відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У застосунку "Резерв+" з безпідставного "розшуку" зняли понад 700 тисяч українців

Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку.

Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

- громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;

- громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

- громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;

- громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

- громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;

- громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;

- громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;

- громадянин, після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

В МОУ додають, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, затримуватимуть та доставлятимуть у ТЦК, - Вигівський

Також у відповіді на запит Міноборони зазначило, що станом на вечір 29 травня у застосунку Резерв+ за допомогою BankID авторизувалися більше 2 млн разів, оновили свої дані більше 1.225 млн військовозобов’язаних.

Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше — у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном свої дані оновили вже більше 16 тисяч військовозобов’язаних.