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4% українців, які оновили дані в "Резерв+" мають статус "у розшуку": Міноборони пояснило, коли і чому військовозобов’язаний може бути "у розшуку". ПЕРЕЛІК

Міноборони запустило додаток

Міністерство оборони повідомило, що 4% військовозобов’язаних, котрі оновили дані про себе через додаток "Резерв+" мають статус "у розшуку". У відомстві роз’яснили, у яких випадках військовозобов’язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг".

У відповіді Міноборони на запит Української правди, значається, що Міноборони виправило помилки у реєстрі "Оберіг", тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус "у розшуку" втратять його після оновлення, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку", - йдеться у відповіді.

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Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку.

Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:

  • - громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;
  • - громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;
  • - громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;
  • - громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;
  • - громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;
  • - громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
  • - громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;
  • - громадянин, після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.

В МОУ додають, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані.

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Також у відповіді на запит Міноборони зазначило, що станом на вечір 29 травня у застосунку Резерв+ за допомогою BankID авторизувалися більше 2 млн разів, оновили свої дані більше 1.225 млн військовозобов’язаних.

Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше — у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном свої дані оновили вже більше 16 тисяч військовозобов’язаних.

Автор: 

Міноборони (7361) розшук (651) мобілізація (3054) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+23
Оновіть свої дані й отримайте штраф у 17.000грн.
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31.05.2024 19:53
+13
Невже нарешті пофіксили і після четвертого статуса "у розшуку" отримуєш статус "президент"?
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31.05.2024 19:58
+8
Українці розуміють серцем, а не розумом, що проти них ведеться неоголошена війна всередині країни. Як так сталось, що на початку повномаштабної війни біля воєнкоматів були черги на багато мільонне військо, а зараз вилавлюють ухилянтів, як зайців. Може це тому, що верховному не довіряють? Так чому тоді "неначасі"?

Вибори. Вже давно на часі
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31.05.2024 20:19
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Кажуть Трампа визнали винним. Оце поворот
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31.05.2024 19:43 Відповісти
Якщо після повороту на зʼїзді запропонують Нікі Хейлі - я підтримуватиму.
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31.05.2024 19:48 Відповісти
Почекайте, він ще з тюряги правити Штатами буде.
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31.05.2024 19:53 Відповісти
Якщо буде формально правити, то мабуть тюряга чекатиме і сумуватиме десь осторонь.
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31.05.2024 19:57 Відповісти
Невже не вчасно став у нас на облік?
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31.05.2024 19:50 Відповісти
хай подякує шо ТЦК на бусіку до нього не доїхало
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31.05.2024 19:54 Відповісти
Може ще в дорозі? Адже на бусику важкувато переправитись через океан.
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31.05.2024 20:00 Відповісти
Оновіть свої дані й отримайте штраф у 17.000грн.
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31.05.2024 19:53 Відповісти
Воно взагалі цікаво так все. Наприклад не прийшов по повістці ще в 22 році, а тепер оновив дані, пройшов ВЛК і потрапив у ЗСУ. І при цьому прилітає 17000 штрафу - майже місячна зарплатня мобілізованого. Прикольно.
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31.05.2024 23:24 Відповісти
Угу. І чим далі тим цікавіше
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01.06.2024 03:15 Відповісти
Невже нарешті пофіксили і після четвертого статуса "у розшуку" отримуєш статус "президент"?
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31.05.2024 19:58 Відповісти
Так,цю систему заздалегідь так запромугрували.Встановили і зразу ви у розшуку!Що ж робити? Звичайно бігти у тцк прибирати помилку і отримувати направлення на ВЛК.
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31.05.2024 20:06 Відповісти
Самі про**би наробили, то нехай самі і виправляють! Ато завжди у них хтось винен а не вони.
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31.05.2024 20:11 Відповісти
реєструючись в "резерві" ви підтягуєте до бази всі свої особисті дані -рахунки, нерухомість, авто і все все все , а де гарантія безпеки використання данних ..
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31.05.2024 20:16 Відповісти
Вони його з хрестом чи без самі стягли до купи а оновлення навіщо то хз,просто нагинають потихеньку
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31.05.2024 21:55 Відповісти
Українці розуміють серцем, а не розумом, що проти них ведеться неоголошена війна всередині країни. Як так сталось, що на початку повномаштабної війни біля воєнкоматів були черги на багато мільонне військо, а зараз вилавлюють ухилянтів, як зайців. Може це тому, що верховному не довіряють? Так чому тоді "неначасі"?

Вибори. Вже давно на часі
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31.05.2024 20:19 Відповісти
Ти мав би здогадатися що виловлюють не тому що неможуть набрати необхідну кількість фаршу, а тому що потрібно залякати і бабла настригти
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31.05.2024 21:56 Відповісти
Тобто про недокомплект підрозділів всі брешуть, а насправді постійно виконують запити підрозділів і набирають необхідну кількість?
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31.05.2024 22:27 Відповісти
Не брешуть,а штучно створюють,який ще недокомплект коли весь мобрезерв 1 черги забронювали,80% армії не були на передовій.влада боїться убд тому невідводить на ротацію і проводить скажені скачки щоб залякати
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31.05.2024 23:23 Відповісти
На передовій більшість підрозділів недоукомплектовані, відсотки різні називають, але факт. Зараз коли ловлять і кидають, можливо ситуація покращиться, але без необхідної підготовки скоріш за все ненадовго. Мене теж цікавить, коли називають що у ЗСУ 1,2млн. а все ще замало.
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01.06.2024 06:06 Відповісти
Також паралельно безупину проходить процес створення нових підрозділів некомплектних апріорі, замість комплектування і посилення існуючих підрозділів, очевидно що з метою послабити ЗСУ в інтересах ворога
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01.06.2024 10:29 Відповісти
Які ще скачки? На іподромі?
Є зацікавленість зрадницької влади щоб якнайбільше українців загинуло і здати територію України кацапам. Тому немає поповнення підрозділів, відсутні ротації з тиловими вояками, чомусь непризовними ментами, військовими, ментовськими пенсіонерами, СБУ-ми, іншими силовиками.
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01.06.2024 10:21 Відповісти
Не те, ні інше
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01.06.2024 10:16 Відповісти
Цікаво, а квадроухилянт в розшуку? Прошу потужну відповідь
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31.05.2024 20:26 Відповісти
Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку:
громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;

приклад когось виключили з обліку 20 років тому,
а тепер виходить з 18 травня він автоматично у розшуку,
хоча немає ніяких зобов'язань, та нічого не порушував.

до того-ж в законі такого нема
та й виключені з обліку, підлягають повторному взяттю на облік,
тільки через "примус", тому що законодавством це не передбачено

в майбутньому мабуть будуть вивчати, таку "законотворчість" - як зробити людину автоматично винною...
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31.05.2024 20:30 Відповісти
Впевений що тут є якесь майбутнє?
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31.05.2024 21:58 Відповісти
тяжко відповісти

вивчати можна в інших країнах
як людина лягла спати законослухняною, а 18 травня проснулась вже в "розшуку"
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31.05.2024 22:14 Відповісти
Ну все , я злякався і побіг в тцк ,а не пішли б нахрін ,ви вже всім в печінках сидите.
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31.05.2024 20:41 Відповісти
Людською мовою: "якщо ми десь лохонулись, але не можемо зрозуміти де саме, то ви зобов'язані витратити мінімум 2 дні на стояння в черзі з 6 ранку і "до упора", щоб допомогти ТЦК з'ясувати де ми лохонулись".
Чекаю на повідомлення, як від водоканалу чи оператора енергетичної мережі: "у НАС стався збій і ви ПОВИННІ прийти до нас для звірки даних з УСІМА платіжними документами за звітний період" чи щось в такому роді....
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31.05.2024 20:57 Відповісти
Тобто лише 4% з 1,225 млн, які оновили дані це не чиновники, не циркачі, не маравоньщики, не правопохоронці, не депутати, не рєзнікови і не сини данілових, а тактористи, будівельники, водії, фермери, перукарі і волонтери.
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Може і так але вони сказали що лише 20% бронелобих а решта то миколи
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31.05.2024 21:59 Відповісти
Ви ще вірите цій плісняві?
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31.05.2024 22:25 Відповісти
А мажоры из Конче-Заспы и Монако тоже в розыске?
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31.05.2024 21:19 Відповісти
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31.05.2024 21:49 Відповісти
гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК Источник:
Ахах... Т.е мне с женой нет смысла там регистрироваться. У нас нет украинской прописки. Как я в Германии уведомлю украинский военкомат? А главное пройду ВВК, которое необходимо проходить раз в год... . Короче сюрр какой-то.
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31.05.2024 23:03 Відповісти
 
 