4% українців, які оновили дані в "Резерв+" мають статус "у розшуку": Міноборони пояснило, коли і чому військовозобов’язаний може бути "у розшуку". ПЕРЕЛІК
Міністерство оборони повідомило, що 4% військовозобов’язаних, котрі оновили дані про себе через додаток "Резерв+" мають статус "у розшуку". У відомстві роз’яснили, у яких випадках військовозобов’язані отримують статус "у розшуку" в реєстрі "Оберіг".
У відповіді Міноборони на запит Української правди, значається, що Міноборони виправило помилки у реєстрі "Оберіг", тож частина військовозобов’язаних, які мали безпідставний статус "у розшуку" втратять його після оновлення, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо статус "у розшуку" не зник, то для з’ясування причин наявності цього статусу військовозобов’язаний має з’явитися до ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку", - йдеться у відповіді.
Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, що порушили правила військового обліку.
Серед прикладів порушення правил наводяться такі ситуації:
- - громадянин не став на військовий облік після досягнення ним відповідного віку;
- - громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;
- - громадяни, що були зняті з військового обліку, але не стали назад на військовий облік у зазначений термін;
- - громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;
- - громадянин, що перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання та не повідомив про це ТЦК;
- - громадянин, що отримав повістку, не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин;
- - громадянин, що отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження комісії не з'явився повторно до ТЦК;
- - громадянин, після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначену дату та час без поважних на те причин.
В МОУ додають, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані.
Також у відповіді на запит Міноборони зазначило, що станом на вечір 29 травня у застосунку Резерв+ за допомогою BankID авторизувалися більше 2 млн разів, оновили свої дані більше 1.225 млн військовозобов’язаних.
Найактивніше оновлюють дані в Києві, Київській області, Львівській та Одеській. Найменше — у Сумській, Луганській та Донецькій областях. За кордоном свої дані оновили вже більше 16 тисяч військовозобов’язаних.
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Є зацікавленість зрадницької влади щоб якнайбільше українців загинуло і здати територію України кацапам. Тому немає поповнення підрозділів, відсутні ротації з тиловими вояками, чомусь непризовними ментами, військовими, ментовськими пенсіонерами, СБУ-ми, іншими силовиками.
громадяни, що були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік і не зробили цього;
приклад когось виключили з обліку 20 років тому,
а тепер виходить з 18 травня він автоматично у розшуку,
хоча немає ніяких зобов'язань, та нічого не порушував.
до того-ж в законі такого нема
та й виключені з обліку, підлягають повторному взяттю на облік,
тільки через "примус", тому що законодавством це не передбачено
в майбутньому мабуть будуть вивчати, таку "законотворчість" - як зробити людину автоматично винною...
вивчати можна в інших країнах
як людина лягла спати законослухняною, а 18 травня проснулась вже в "розшуку"
Чекаю на повідомлення, як від водоканалу чи оператора енергетичної мережі: "у НАС стався збій і ви ПОВИННІ прийти до нас для звірки даних з УСІМА платіжними документами за звітний період" чи щось в такому роді....
Ахах... Т.е мне с женой нет смысла там регистрироваться. У нас нет украинской прописки. Как я в Германии уведомлю украинский военкомат? А главное пройду ВВК, которое необходимо проходить раз в год... . Короче сюрр какой-то.