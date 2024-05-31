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Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексголову "Укрінформу" Мацуку через інформацію про "темники" в агентстві

Олексій Мацука

Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексгендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку через появу інформації про практику "темників" в агентстві.

Про це йдеться у повідомленні Комісії з журналістської етики, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання 31 травня 2024 року у форматі Zoom-конференції, в якому брали участь 11 членів КЖЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК

Під час засідання КЖЕ, згідно з пунктом 3.11 Положення про Комісію, та за фактом оприлюднення інформації про цензуру в УКРІНФОРМ, зокрема публікації на Українській правді "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікації на Суспільному ""Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент "Укрінформу" про "темники"" від 30 травня 2024 року, Комісія одноголосно ухвалила наступне рішення:

  • Висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці;
  • Зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Через два дні після появи розслідування ЗМІ, кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК.

Автор: 

журналістика (1759) Комісія (83) ЗМІ (1359) звільнення (2675) цензура (363)


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Топ коментарі
+11
Я Вам нагадаю, що Київ проголосував переважно за блаЗЄнського і його "слуг" повторно. Тобто "сдєлалі_два_раза" мабуть самих себе.

Пригадується, що в одному з округів балотувався ветеран АТО і якесь ніщо_весільний_фотограф від блаЗЄнського.

Переміг "фотограф". А ветеран АТО потім загинув уже після 24.02.

І "матЙАна_безугла" також подарунок Україні від Києва...
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31.05.2024 21:09
+8
З платнею 2 000 000 гривень на місяця йому можна наср@ти на всі етики. Включно з журналістською.
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31.05.2024 20:49
+6
Якщо залишилось щось від справжнього журналіста, то мав би застрелитись. Тільки впевнений, що журналістом він не був.
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31.05.2024 20:51
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З платнею 2 000 000 гривень на місяця йому можна наср@ти на всі етики. Включно з журналістською.
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31.05.2024 20:49 Відповісти
Якщо залишилось щось від справжнього журналіста, то мав би застрелитись. Тільки впевнений, що журналістом він не був.
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31.05.2024 20:51 Відповісти
Сейчас получат повестки в ТЦК
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31.05.2024 20:54 Відповісти
Хтось же повинен отримати повістку, щоб Ви тут спокійно строчили.
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31.05.2024 20:59 Відповісти
Конечно кто то должен. Не коррупционеры, дети богатых родителей, чиновников, провластные пропагандисты, а простые трактористы, механизаторы, работники заводов, журналисты. Справедливость.
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31.05.2024 21:08 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри. Де у світі є справедливість?
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31.05.2024 21:12 Відповісти
Цей "хтось" буде не мацука.
І напевно не бегемот, щоб він (бегемот) міг спокійно тут строчити....
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01.06.2024 08:16 Відповісти
Кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК.
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31.05.2024 21:03 Відповісти
журналістика в країні зникла як і незалежні ЗМІ , це ми так крокуємо до ЄС _)
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31.05.2024 20:57 Відповісти
До ЄС ми крокуємо тарифами. Т.к. тарифи, це частина європейських цінностей. А за ці цінності ми й боролися. Спершу тарифи, а потім журналістика. Зворотнього нам ніхто не обіцяв.)
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31.05.2024 21:03 Відповісти
а я то думав що то гідна оплата праці має напочатку бути, що б була можливість витрачати на євротарифи), вирішили методом природного відбору попрацювати, значить дійсно зачищають для когось ці землі.
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31.05.2024 21:21 Відповісти
Значить вас обдурили. Адже немає переліку цих цінностей, до яких нам треба йти. Що перше, що друге, що третє... Тепер через цей обман цими цінностями можна крутити як циган сонцем.
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31.05.2024 21:27 Відповісти
Мене ніхто не дурив, я від початку знав хто такий Зеленський. І ось в цій країні відбулася революція гідності, ні не чули?
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31.05.2024 21:43 Відповісти
Щось таке чув, а що це дало не пам'ятаю)
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31.05.2024 22:16 Відповісти
Чим далі, тим більше мерзоти випливає, Київ зі столиці перетворився в анклав кровосісів.
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31.05.2024 20:58 Відповісти
Я Вам нагадаю, що Київ проголосував переважно за блаЗЄнського і його "слуг" повторно. Тобто "сдєлалі_два_раза" мабуть самих себе.

Пригадується, що в одному з округів балотувався ветеран АТО і якесь ніщо_весільний_фотограф від блаЗЄнського.

Переміг "фотограф". А ветеран АТО потім загинув уже після 24.02.

І "матЙАна_безугла" також подарунок Україні від Києва...
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31.05.2024 21:09 Відповісти
Тому й пишу, що кияни білети в цирк купили і схоже не збираються припинити цю клоунаду, перетворились в фрігідну отару.
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31.05.2024 21:38 Відповісти
Якщо не в курсі, на виборах мера і у Київраду, кияни послали нах зелену шоблу на відміну від інших регіонів, нелох досі від цього казиться.
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01.06.2024 00:03 Відповісти
Я "в_курсі", що Київ дав Україні "безуглу". Чи спростуєте?

А також двічі проголосував: 1) за блаЗЄнського, 2) за блаЗЄнське кодло до ВР.

А тепер можете спростувати ці факти.
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01.06.2024 16:41 Відповісти
Якщо ви були не в курсі, ВР обирає вся країна, як президента. А ніж в чужій дупі длубати, краще похваліться результатами свого міста і своєї виборчої дільниці на виборах та кого кому ви дали такого видатного, що пишається вся країна, а ви так несамовито пNздите...
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01.06.2024 19:35 Відповісти
Єрмак кинув свого патентованого "голубця"?Ось так буває,коли українофобські півні смокчуть ФСБшний прутень Андрія Борисовича,а потім їх зливають,як відпрацьований непотріб
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Якщо у кожному тексті помилки, то про яку журналістику йдеться...
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31.05.2024 21:14 Відповісти
..та він вже давненько зкурвився, мало-помалу, і ось вже майже, як Мосейчучка-Скарабєєва чи та ж сама бАгіня Герасим'ю́к-Дермаківська
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31.05.2024 21:16 Відповісти
Два мільйони зарплата і це під час війни ? а всі збирають на дрони включаючи дітей ,нічого не скажеш дуде цінний кадр, як негідники розпоряджаются грошима платників податків під час війни це той сепар який говорив про особливий народ донбаса.
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31.05.2024 21:18 Відповісти
По факту оприлюднення... А то ваги не знали...
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31.05.2024 21:21 Відповісти
маЦука-даунбаская...
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31.05.2024 21:27 Відповісти
Ну, і що для цього уйоПка змінилось з цим "доленосним" рішенням? А ніФуа! Воно, як було в обоймі ОП - так там і залишилось! Цей подонок ******* теж не змінився - він був сєпаром ще в 14-му і він ним і залишився в 24-му, а його підібрав ЗЕрмак і пригрів, бо такі подонки там і потрібні. Цю мразоту погнали з Радіо Свобода в 15-му після численних скарг українців на його абсолютно сепаратистські репортажі на підтримку рашки і отих ракових пухлин ОРДЛО. Але ж Ґ не тоне і завжди знайде до кого прибитись.
А оті, ніби журналісти з НСЖУ - такі ж "недорогенькі", як і цей сєпар, тому вони раніше і...не бачили нічого, про що зараз всі кажуть(але не журналісти!). Згадайте тільки того горбатого поца - ведучого зі "Свобода слова" до 2016р А. Куліков, що вів репортажі з корєшами з ОРДЛО на їхньому 17-каналі в 14-му, а потім "возглавіл"... НСЖУ! Це ж ті притирки з НСЖУ нагородили орденом шльондру гундосу настюху стЯнко, яка притащила на нуль кацапську "журналістку", що сфоткала нашу располагу і злила рашистам, а ті накрили через годину наших, ту падлу, що носилась з "секретними тюрмами СБУ" та "біолабораторіями ЦРУ" на території України.
То що там змінилось?
А нічого!
Вони бьють не за те, що зробив, а за те, що попався. Стара совєтська школа політпропагандонів та парткомів.
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31.05.2024 21:38 Відповісти
Я закликаю нормальних людей! Зробіть те що повинні - не подавайте руку цей потворі Мацукі... не розмовляйте з нею... Остракізм це еффективний метод боротьби с такими нелюдями перевертнями як Мацука чи Арестович, чи Татаров чи Єрмак....
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31.05.2024 21:41 Відповісти
То може йому теж повістку, як тому журналісту!
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31.05.2024 21:47 Відповісти
Хто дав мацуці команду впроваджувати "темники"? Ось у чому питання.
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31.05.2024 22:30 Відповісти
Дуже цікаво, а чому мацукі досі не вручили повістку?
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31.05.2024 22:38 Відповісти
Це падло весь час працювало на москвинів
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31.05.2024 23:08 Відповісти
Темники? Та ви що, такого у нас не може бути, це провокація Путіноідів, у нас самі чесні журналісти, дивіться марахвон …
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31.05.2024 23:39 Відповісти
 
 