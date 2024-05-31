Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексголову "Укрінформу" Мацуку через інформацію про "темники" в агентстві

Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексгендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку через появу інформації про практику "темників" в агентстві.

Про це йдеться у повідомленні Комісії з журналістської етики, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання 31 травня 2024 року у форматі Zoom-конференції, в якому брали участь 11 членів КЖЕ.

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Під час засідання КЖЕ, згідно з пунктом 3.11 Положення про Комісію, та за фактом оприлюднення інформації про цензуру в УКРІНФОРМ, зокрема публікації на Українській правді "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікації на Суспільному ""Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент "Укрінформу" про "темники"" від 30 травня 2024 року, Комісія одноголосно ухвалила наступне рішення:

Висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці;

Зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Через два дні після появи розслідування ЗМІ, кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК.