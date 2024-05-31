Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексголову "Укрінформу" Мацуку через інформацію про "темники" в агентстві
Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексгендиректора "Укрінформу" Олексія Мацуку через появу інформації про практику "темників" в агентстві.
Про це йдеться у повідомленні Комісії з журналістської етики, передає Цензор.НЕТ.
"Комісія з журналістської етики провела позачергове засідання 31 травня 2024 року у форматі Zoom-конференції, в якому брали участь 11 членів КЖЕ.
Під час засідання КЖЕ, згідно з пунктом 3.11 Положення про Комісію, та за фактом оприлюднення інформації про цензуру в УКРІНФОРМ, зокрема публікації на Українській правді "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" від 29 травня 2024 року та публікації на Суспільному ""Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент "Укрінформу" про "темники"" від 30 травня 2024 року, Комісія одноголосно ухвалила наступне рішення:
- Висловити недовіру члену Комісії з журналістської етики Олексію Мацуці;
- Зупинити повноваження члена Комісії з журналістської етики Олексія Мацуки у зв’язку з втратою довіри", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Через два дні після появи розслідування ЗМІ, кореспондент "Укрінформу" Стригун, який розповів про "темники" в агенції, отримав повістку в ТЦК.
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І напевно не бегемот, щоб він (бегемот) міг спокійно тут строчити....
Пригадується, що в одному з округів балотувався ветеран АТО і якесь ніщо_весільний_фотограф від блаЗЄнського.
Переміг "фотограф". А ветеран АТО потім загинув уже після 24.02.
І "матЙАна_безугла" також подарунок Україні від Києва...
А також двічі проголосував: 1) за блаЗЄнського, 2) за блаЗЄнське кодло до ВР.
А тепер можете спростувати ці факти.
А оті, ніби журналісти з НСЖУ - такі ж "недорогенькі", як і цей сєпар, тому вони раніше і...не бачили нічого, про що зараз всі кажуть(але не журналісти!). Згадайте тільки того горбатого поца - ведучого зі "Свобода слова" до 2016р А. Куліков, що вів репортажі з корєшами з ОРДЛО на їхньому 17-каналі в 14-му, а потім "возглавіл"... НСЖУ! Це ж ті притирки з НСЖУ нагородили орденом шльондру гундосу настюху стЯнко, яка притащила на нуль кацапську "журналістку", що сфоткала нашу располагу і злила рашистам, а ті накрили через годину наших, ту падлу, що носилась з "секретними тюрмами СБУ" та "біолабораторіями ЦРУ" на території України.
То що там змінилось?
А нічого!
Вони бьють не за те, що зробив, а за те, що попався. Стара совєтська школа політпропагандонів та парткомів.