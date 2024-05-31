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Новини Допомога Україні
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Україна домовилась із МВФ про новий транш розміром $2,2 млрд, - Шмигаль

Денис Шмигаль

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу четвертий перегляд чотирирічної кредитної програми розширеного фінансування (EFF), що відкриває шлях до виділення п’ятого траншу розміром $2,2 млрд.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів.

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Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни.

Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів.

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Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі та направляти наші внутрішні ресурси на оборону країни", - розповів Шмигаль.

Денис Шмигаль про транш МВФ

Автор: 

кредит (3827) МВФ (3069) Шмигаль Денис (4572)


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Гнида завжди любив повторювати - український нарід дав мені карт бланш всоєю більшістью у 19 році - шо хочу тей роблю. Це йього персональні слова у 19, 20, 21 роках. Зараз він просто краде все. Краде та здає під виглядом всіляких саммітів про мир.
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01.06.2024 00:26 Відповісти
Брати не повертати. Беруть шмиргалі з зелями, а віддавати доведеться ще й нашим правнукам.
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31.05.2024 23:36 Відповісти
А чого тіко 2 ярди, а не 20 ярдів ??? У них же дюже-дюже дагацько тих трильонів міліардав грошей !!!
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31.05.2024 23:38 Відповісти
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01.06.2024 00:11 Відповісти
Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі.
І все було б добре, якби не розуміння того, що в оцих ключових видатках бюджету, повно усіляких пожиттєвих виплат суддям, виплат чиновникам за значні досягнення у праці, утримання купи заброньованих дармоїдів в держапараті, і так аж включно до простої корупції на закупівлях. А віддавати потім оце все буде точно не Шмигаль, Зеленський, Єрмак та Шурма зі своїм брательником.
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01.06.2024 00:14 Відповісти
підарас зеленський,ти ж **** проклята казав,що підняття тарифів до кінця війни не буде?
А підняв на світло по 4,35 гр для населення!
Війна скінчилася,чи чергова брехня з твого наркоманського рота?!
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01.06.2024 04:51 Відповісти
Скільки тобі **** требе ще грошей, щоби ти наївся???? Вдавися!!!
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01.06.2024 07:48 Відповісти
Ці падлюки набирають, щоб родерибанити і змитися зі своїм виводком за кордон і там жирувати. А віддавати доведеться нашим дітям і онукам.
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01.06.2024 12:46 Відповісти
 
 