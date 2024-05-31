Україна домовилась із МВФ про новий транш розміром $2,2 млрд, - Шмигаль

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу четвертий перегляд чотирирічної кредитної програми розширеного фінансування (EFF), що відкриває шлях до виділення п’ятого траншу розміром $2,2 млрд.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів.

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Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни.



Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів.

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Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі та направляти наші внутрішні ресурси на оборону країни", - розповів Шмигаль.