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G7 та країни ЄС хочуть посилити тиск на банки, які допомагають РФ обходити санкції, - Bloomberg

ЄС посилює тиск на банки за допомогу РФ обходити санкції

Країни "Групи семи" та Європейський Союз вивчають шляхи посилення тиску на банки, які допомагають Росії уникати західних санкцій.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що деякі країни розглядають заходи, спрямовані проти кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень Банку Росії, подібну до SWIFT, для обходу торговельних обмежень.

Ці обговорення почалися напередодні зустрічі G-7 в Італії. Глави урядів мають намір узгодити набір заходів для кращого виконання санкцій, накладених на Росію за її війну проти України.

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"Група семи вже давно визначила своїм пріоритетом недопущення отримання Росією ключових технологій, що використовуються або необхідні для виробництва зброї. Але Москва змогла обійти багато з цих обмежень, імпортуючи заборонені товари через треті країни, такі як Китай, Туреччина, Арабські Емірати та країни Азії: Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та країни Центральної Азії", - пише агентство.

ЄС прагне узгодити новий пакет санкцій до саміту G7, але кілька країн-членів блоку виступили проти повної заборони Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS) через побоювання, що це може вплинути на законні транзакції й зашкодити відносинам з третіми країнами.

Серед запропонованих заходів - включення до списку обмежень банків третіх країн, які допомагають Росії уникати санкцій, посилення законодавчих вимог до компаній щодо підвищення рівня належної перевірки їхніх дочірніх компаній та ланцюгів постачання, а також визначення більшої кількості фізичних та юридичних осіб у третіх країнах.

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Автор: 

G-7 G7 (1034) банки (7723) санкції (11824) Євросоюз (13401) Bloomberg (235)


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01.06.2024 10:35 Відповісти
Ці банки живуть в інший планеті разом з ******. Їм пох.. санкції
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01.06.2024 10:42 Відповісти
Кожен раз вони про це говорять але за 2 роки війни максимум що посилять це введуть санкції проти якогось орківського регіонального банку, або проти якоїсь компанії прокладки "Роги і копита"
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01.06.2024 12:09 Відповісти
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01.06.2024 12:15 Відповісти
Прокинулися. Я два роки тому писав, що треба починати з банків. Практично жодна ліва оборудка не обходиться без банків, і банки майже завжди в курсі про сумнівні транзакції. Притиснути банк набагато легше, ніж ганятися за фірмами-метеликами, які створюються по сотні на добу.
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01.06.2024 14:22 Відповісти
 
 