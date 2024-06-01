Сили оборони відбили 15 штурмів росіян на Оріхівському напрямку, ще п’ять - в районі Кринків

В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 15 безуспішних штурмів. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 5 штурмів в районі Кринків. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.

Минулої доби ворог здійснив ракетні удари по південним регіонам, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети з тактичної авіації та ракетоносіїв ворожого флоту.

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Силами оборони знищено 10 ракет. Не обійшлося без влучань. Ракети поцілили по об’єктам енергетичної інфраструктури на Запоріжжі та Кіровоградщині. Пошкоджено десятки будівель та цивільних автомобілів. Люди не постраждали.

Унаслідок падіння уламків збитої ракети на Криворіжжі виникла пожежа на енергетичному об’єкті, яку оперативно ліквідовано.

Уночі під час масованої комбінованої ракетно-дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 25 дронів-камікадзе типу "Shahed -131/136" у небі над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Запоріжжям.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 230 розвідувальних БпЛА.

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У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі кораблі, з них 2 ракетоносія", - йдеться у повідомленні.



