Нічний удар РФ по Харкову 31 травня: Кількість загиблих зросла до 9. Пошукові роботи на місці удару по будинку завершили (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок ударів РФ по Новобаварському району Харкова у ніч на 31 травня зросла до 9. Рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу. Поліція встановила особи всіх жертв.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Вдень, 1 червня, прокуратура повідомила, що кількість жертв внаслідок удару РФ по п'ятиповерхівці у Новобаварському районі Харкова, зросла до восьми. Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років.
Проте згодом у відомстві повідомили, що кількість загиблих зросла до дев'яти.
"Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ої жертви. Попередньо, це тіло жінки. Скоріш за все, під час прямого влучення ракети жінка викинуло з квартири на вулиці та присипало конструкціями зруйнованого під’їзду", - йдеться у повідомленні прокуратури.
У відомстві додали, що наразі вживаються заходи для ідентифікації загиблої людини.
Оновлена інформація
Ввечері, 1 червня, поліція Харківської області повідомила, що пошукові роботи на місці ракетного удару по Новобаварському району завершені. Особи всіх жертв встановлені.
Загинули дев’ятеро людей - вісім мешканців будинку та охоронець приватного підприємства. Ще 26 осіб зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу. Серед них 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Також серед постраждалих є патрульна поліцейська й співробітник швидкої допомоги.
У результаті обстрілу рашистів у ніч на 31 травня також пошкоджено 26 багатоповерхових будинків, нежитлові будівлі, карета швидкої допомоги та автомобілі мешканців міста.
Обстріл Харкова в ніч на 31 травня
Нагадаємо, 31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.
Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.
Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб. Станом на зараз відомо вже про 9 загиблих.
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@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."