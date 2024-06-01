Нічний удар РФ по Харкову 31 травня: Кількість загиблих зросла до 9. Пошукові роботи на місці удару по будинку завершили (оновлено)

Кількість загиблих внаслідок ударів РФ по Новобаварському району Харкова у ніч на 31 травня зросла до 9. Рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу. Поліція встановила особи всіх жертв.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Вдень, 1 червня, прокуратура повідомила, що кількість жертв внаслідок удару РФ по п'ятиповерхівці у Новобаварському районі Харкова, зросла до восьми. Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років.

Проте згодом у відомстві повідомили, що кількість загиблих зросла до дев'яти.

"Між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ої жертви. Попередньо, це тіло жінки. Скоріш за все, під час прямого влучення ракети жінка викинуло з квартири на вулиці та присипало конструкціями зруйнованого під’їзду", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що наразі вживаються заходи для ідентифікації загиблої людини.

Оновлена інформація

Ввечері, 1 червня, поліція Харківської області повідомила, що пошукові роботи на місці ракетного удару по Новобаварському району завершені. Особи всіх жертв встановлені.

Загинули дев’ятеро людей - вісім мешканців будинку та охоронець приватного підприємства. Ще 26 осіб зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу. Серед них 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Також серед постраждалих є патрульна поліцейська й співробітник швидкої допомоги.

У результаті обстрілу рашистів у ніч на 31 травня також пошкоджено 26 багатоповерхових будинків, нежитлові будівлі, карета швидкої допомоги та автомобілі мешканців міста.

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Обстріл Харкова в ніч на 31 травня

Нагадаємо, 31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.

Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.

Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб. Станом на зараз відомо вже про 9 загиблих.