Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО: Важливо, щоб не тільки Київ піднімав це питання

Президент Володимир Зеленський переконаний, що союзники Києва, які підтримують запрошення України до НАТО, можуть схилити до цього США.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зеленський зазначив, що якісь рішення щодо України є "рішенням усіх", і деякі столиці вже виступають за запрошення України.

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"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" – так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", – зазначив він.

Зеленський провів паралелі між цією темою і дискусією про інші складні для союзників рішення, як то удари по території Росії західною зброєю, на які США врешті дали згоду.

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"Спочатку треба було подивитись, що захоплена частина Харкова (Харківської області – Ред.), а потім вже дати дозвіл бити по скупченню їхніх військ уздовж кордонів. Треба в нас більше вірити", – додав він.