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Новини
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Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО: Важливо, щоб не тільки Київ піднімав це питання

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що союзники Києва, які підтримують запрошення України до НАТО, можуть схилити до цього США.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зеленський зазначив, що якісь рішення щодо України є "рішенням усіх", і деякі столиці вже виступають за запрошення України.

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"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" – так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", – зазначив він.

Зеленський провів паралелі між цією темою і дискусією про інші складні для союзників рішення, як то удари по території Росії західною зброєю, на які США врешті дали згоду.

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"Спочатку треба було подивитись, що захоплена частина Харкова (Харківської області – Ред.), а потім вже дати дозвіл бити по скупченню їхніх військ уздовж кордонів. Треба в нас більше вірити", – додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) США (22799) членство в НАТО (1720)


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Топ коментарі
+14
Учора по сцені бігав з мікрофоном і пикою торгував, а сьогодні вже вважає себе геополітиком. Порожнє місце.
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01.06.2024 20:45
+10
Будь якій притомній особі зрозуміло що за Зє не буде вступу в ЄС і НАТО. Він і його "неголена ******* у флісках" - єрмак, рєзнік(ов), баканов, умєров і т.п. "прохфесіоналів" перетворили Україну на корумповану клоаку. Після Зє залишиться тільки розруха і прокляття на його дегенеративну пику.
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01.06.2024 21:04
+6
Цензор та перестаньте засирати цим дібілом ефіри .
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01.06.2024 21:07
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Учора по сцені бігав з мікрофоном і пикою торгував, а сьогодні вже вважає себе геополітиком. Порожнє місце.
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01.06.2024 20:45 Відповісти
Будь якій притомній особі зрозуміло що за Зє не буде вступу в ЄС і НАТО. Він і його "неголена ******* у флісках" - єрмак, рєзнік(ов), баканов, умєров і т.п. "прохфесіоналів" перетворили Україну на корумповану клоаку. Після Зє залишиться тільки розруха і прокляття на його дегенеративну пику.
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01.06.2024 21:04 Відповісти
прибери кремлівських - оді щось диктуй та проси нетря...цяна
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01.06.2024 23:13 Відповісти
І про баку Меркель не забудьте і її протеже у штанях….
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01.06.2024 20:46 Відповісти
Так німці теж проти
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01.06.2024 20:48 Відповісти
Не президент, а пересидент
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01.06.2024 21:06 Відповісти
Уже 12 дней пересидел.
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01.06.2024 23:20 Відповісти
Просили ж не підіймать це питання. Як дебіл.
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01.06.2024 21:06 Відповісти
1. В нього немає часу думати стратегічно (та навіть тактично) .

2. Наслідок п1: п'ятисекундний хайп на чутливій темі йому важливіше, ніж реакція Заходу завтра.

3. Байден йому НАТО винен, хоча зе своєю діяльністю саботує наш вступ.
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01.06.2024 22:08 Відповісти
Офіс Єрмака склав темники для чиновників і https://bastion.tv/ofis-yermaka-sklav-temniki-dlya-chinovnikiv-i-doruchiv-yim-kritikuvati-bajdena_n63023 доручив їм критикувати Байдена
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01.06.2024 22:45 Відповісти
Цензор та перестаньте засирати цим дібілом ефіри .
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01.06.2024 21:07 Відповісти
Який президент такі і новини Цензор подає такі події які відбуваються (прийде час і для інших новин)
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02.06.2024 07:27 Відповісти
При ішаку не світить ні ЄС, ні НАТО. Світ переконався, що це безтолкове чмо з яким не можна мати жодних справ.
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01.06.2024 21:14 Відповісти
уйобку зелений, ти ще генсека кпк попроси вплинути...
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01.06.2024 21:19 Відповісти
Ще би в Лігу сексуальних реформ додумався звернутися.
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01.06.2024 21:29 Відповісти
добре шо хоч не просе союзників вплинути на вибори преза США
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01.06.2024 21:47 Відповісти
Уся надія тільки на Трампа.
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01.06.2024 23:18 Відповісти
Хто б тебе схилив піти мирно у відставку!
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01.06.2024 21:52 Відповісти
9-мм "Форт" в обох руках.
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01.06.2024 21:54 Відповісти
З тобою начолі України? З твоєю шоблою в парламенті та ворюгами на Банковій? З портновсько-татаровським судом? З "аваковськими орлами" замість поліції? Та ні ніколи!!
Поки цей шлєпер(справжній українець??) буде при владі - України не буде в НАТО. І це не якісь там домисли - це вже факт.
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01.06.2024 21:53 Відповісти
НАТО ще не з'їхало з глузду приймати до себе агентів кремля типу Зеленського з Єрмачком.
Цікаво тільки нащо це опудало "президента" на службі Єрмачка постійно псує повітря щодо НАТО?
Мабуть каракатицю з себе крочить - пускає димову завісу...
Знає ж, мурло кривороге, прекрасно, що його на гарматний постіл до НАТО не підпустять.
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01.06.2024 22:33 Відповісти
о перебздевшо-просроченный гинерал тута
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01.06.2024 23:04 Відповісти
Треба щоб і в НАТО були мародери !
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01.06.2024 23:16 Відповісти
Наскільки я памятаю після приходу до влади президент почав відхід від курсу до НАТО (я не іду туда ,куди мене не просять ) Намагався обійти Конституцію. Його міністр оборони прямо заявляв,що Україні Нато не потрібно. то чому іде постійне звинувачення Всі це памятають і просто не довіряють нашій владі,бо до цього було багато негативу про НАТО.
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01.06.2024 23:18 Відповісти
"формулі миру" капздєц
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01.06.2024 23:28 Відповісти
Тупе, й не розуміє що робить, коли повторяє що йому наговорює й на суфлер виводить ОПа. Стараються як можуть, але все ніяк остаточно не розісруться з усіма партнерами.
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01.06.2024 23:59 Відповісти
Хто тебе прокремлівського коміка до НАТО покличе .....
Все прекрасно знає і знає ким він є, а на камеру роль президента - патріота грати треба.
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02.06.2024 00:36 Відповісти
Ти сам, що для цього робиш? Тільки віддаєш відвойовані теріторії, положивтисячі хлопців та дівчат в могили, а тепер помочі просить. Все бачуть на Заході і США, хто ти і твоя команда, команда мародерів- корупціонерів, які на війні і наживаються! Згинь нечиста!!!!!!!
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02.06.2024 07:44 Відповісти
 
 