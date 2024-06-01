Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО: Важливо, щоб не тільки Київ піднімав це питання
Президент Володимир Зеленський переконаний, що союзники Києва, які підтримують запрошення України до НАТО, можуть схилити до цього США.
Про це сказав Зеленський в інтерв’ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Зеленський зазначив, що якісь рішення щодо України є "рішенням усіх", і деякі столиці вже виступають за запрошення України.
"Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" – так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО", – зазначив він.
Зеленський провів паралелі між цією темою і дискусією про інші складні для союзників рішення, як то удари по території Росії західною зброєю, на які США врешті дали згоду.
"Спочатку треба було подивитись, що захоплена частина Харкова (Харківської області – Ред.), а потім вже дати дозвіл бити по скупченню їхніх військ уздовж кордонів. Треба в нас більше вірити", – додав він.
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2. Наслідок п1: п'ятисекундний хайп на чутливій темі йому важливіше, ніж реакція Заходу завтра.
3. Байден йому НАТО винен, хоча зе своєю діяльністю саботує наш вступ.
Поки цей шлєпер(справжній українець??) буде при владі - України не буде в НАТО. І це не якісь там домисли - це вже факт.
Цікаво тільки нащо це опудало "президента" на службі Єрмачка постійно псує повітря щодо НАТО?
Мабуть каракатицю з себе крочить - пускає димову завісу...
Знає ж, мурло кривороге, прекрасно, що його на гарматний постіл до НАТО не підпустять.
Все прекрасно знає і знає ким він є, а на камеру роль президента - патріота грати треба.