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Новини Війна
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Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%, - ОСУВ "Хортиця"

Вовчанськ

Сили оборони контролюють Вовчанськ (Харківська область) приблизно на 70%.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем", - розповів Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більша частина Вовчанська під контролем Сил оборони, у росіян проблеми з логістикою, - ОСУВ "Хортиця"

Волошин також додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й "докладуть всіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік річки".

Автор: 

Вовчанськ (416) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+4
Без всякого апокалипсиса ---города нет уже. И до Харькова примерно 30км.
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01.06.2024 22:13
+3
Тобто(ні підтягнуті українські резерви ,ні західна зброя,ні дозвіл на ураження цілей на території рашки,не дають змоги випхати москалів за межі українського кордону(я не закликаю з дивана щось там робити надлюдське,але я не розумію для чого взагалі ця інформація(щоб не занепасти духом?щоб заспокоїти,мовляв ми з сирскім всьо кантраліруєм?((краще нічого не повідомляти((
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01.06.2024 21:45
+2
Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%

Якась чудасія, чи то пак - гуйня!
Співволодіння на паях?
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01.06.2024 21:30
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Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%

Якась чудасія, чи то пак - гуйня!
Співволодіння на паях?
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01.06.2024 21:30 Відповісти
І хто бреше, кому вірити?

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01.06.2024 21:42 Відповісти
Тобто(ні підтягнуті українські резерви ,ні західна зброя,ні дозвіл на ураження цілей на території рашки,не дають змоги випхати москалів за межі українського кордону(я не закликаю з дивана щось там робити надлюдське,але я не розумію для чого взагалі ця інформація(щоб не занепасти духом?щоб заспокоїти,мовляв ми з сирскім всьо кантраліруєм?((краще нічого не повідомляти((
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01.06.2024 21:45 Відповісти
Рашистські Z-"воєнкори" б'ють на сполох: "ВСУ начали активные контратаки наших войск на Волчанском и Липчанском направлениях."
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01.06.2024 23:08 Відповісти
Їм вірити((Краще навіть не слухати.
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01.06.2024 23:19 Відповісти
Навіщо слухати? Можна і почитати:

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01.06.2024 23:42 Відповісти
Кацапня скулит,что их жёстко нагнули.
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02.06.2024 19:38 Відповісти
Російська армія не наступала широкомасштабно, це була пастка, щоб утримати українську армію сконцентрованою тут.
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01.06.2024 22:06 Відповісти
Без всякого апокалипсиса ---города нет уже. И до Харькова примерно 30км.
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01.06.2024 22:13 Відповісти
Не пощастило Вовчанську, довелося ним жертувавти. Інших варіантів немає. Треба дякувати, що не Харків на кордоні знаходиться
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02.06.2024 01:28 Відповісти
Хоча російські окупанти не припиняють натиск на Харківщині, українські захисники переходять у контрнаступ. Наразі під контролем українських військових вже перебуває близько 70% міста https://www.obozrevatel.com/ukr/location/ukraina/volchansk/ Вовчанс
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02.06.2024 07:30 Відповісти
Зато під авдеевкой маскалики таки повзуть вперед😡
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02.06.2024 14:56 Відповісти
 
 