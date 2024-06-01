Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони контролюють Вовчанськ (Харківська область) приблизно на 70%.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем", - розповів Волошин.

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Волошин також додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й "докладуть всіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік річки".