Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони контролюють Вовчанськ (Харківська область) приблизно на 70%.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем", - розповів Волошин.
Волошин також додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й "докладуть всіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік річки".
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