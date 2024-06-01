Євросоюз готує тарифи на російські товари, які не підпадають під санкції, - Financial Times

Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів на російський імпорт на суму до 42 мільярдів євро, який не потрапив до санкційних списків ЄС.

У четвер 30 травня міністри торгівлі ЄС звернулися до Європейської комісії з проханням розробити план введення мита на продукти, які не підпадають під дію санкцій, такі як продукти харчування, ядерне паливо і медикаменти, з можливістю спрямування надходжень до України. З такою ініціативою виступила Швеція, повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Міністри також схвалили тарифи на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі, які набудуть чинності 1 липня, після різкого зростання імпорту. Хоча більша частина торгівлі ЄС з Росією була зупинена внаслідок війни в Україні, деякі види імпорту все ще дозволені або через відсутність альтернативних поставок, або через побоювання спричинити перебої на світовому ринку.

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ЄС встановив такі високі тарифи на російську пшеницю — 95 євро за тонну — що вони є фактичною забороною, але не вдався до санкцій у відповідь на заяву Росії про те, що блок припиняє експорт продовольства до країн, що розвиваються.

"Швеція ініціювала дискусію про більш широке використання тарифів на імпорт з Росії. З боку Європейської Комісії ми будемо оцінювати це і надавати державам-членам варіанти для подальших дій", — заявив журналістам Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з питань торгівлі.

Він додав, що тарифи на зернові, олійні культури та похідні продукти гарантують, що "Росія не зможе дестабілізувати ринок ЄС через перенаправлення експорту зерна".

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Велика Британія, Канада, США, Австралія та Нова Зеландія вже запровадили тарифи на багато російських імпортних товарів. Міністр торгівлі Швеції Йохан Форсселл заявив Financial Times, що важливо скоротити доходи Росії.

"Значна частина доходів використовується для фінансування військової машини Владіміра Путіна. Тому ми сьогодні сказали, що нам потрібно вирішити проблему цього експорту, який все ще існує, попри санкції", — вважає він.

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Він закликав до "великих тарифів на всю цю торгівлю", але визнав, що "вона є чутливою в деяких сферах". Проте, шведський міністр додав, що за столом переговорів була "дуже сильна підтримка цього питання". Тарифи потребують схвалення більшості країн-членів.

Раніше США звинуватили керівництво Китаю у підтримці війни РФ проти України та попередили про санкції.