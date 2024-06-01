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Новини Війна
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ООН: Понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні за час повномасштабного вторгнення РФ

Діти

Від початку ескалації війни в лютому 2022 року понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні.

Однак реальні цифри, ймовірно, набагато вищі, йдеться в заяві Представництва ООН в Україні до Міжнародного дня захисту дітей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Діти проводять нескінченні години в бомбосховищах через невибіркові атаки. Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення, діти з прифронтових населених пунктів провели в бомбосховищах від 3000 до 5000 годин, тобто 4-7 місяців, що викликає стрес і серйозно погіршує їхнє життя. Вимушене переміщення посилює ризики, з якими стикаються діти, включно з переживанням розлуки з сім'єю, і стикаються з підвищеними ризиками торгівлі людьми, експлуатації та насильства, що, своєю чергою, призводить до значного стресу та психологічної травми", - наголошується в заяві.

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Також повідомляється, що Організація Об'єднаних Націй разом зі своїми партнерами продовжує допомогу дітям в Україні. Так, у 2023 році ООН надала життєво важливу первинну медичну допомогу більш як 5,1 мільйонам дітей і матерів, а також навчальні послуги більш як 2,5 мільйонам дітей і вчителів.

Автор: 

діти (5065) ООН (3346) жертви (1792)


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02.06.2024 00:10 Відповісти
оон нікчемне лайно.
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02.06.2024 07:04 Відповісти
А сотни тысяч трупов Мариуполя незамечаем.
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02.06.2024 07:53 Відповісти
 
 