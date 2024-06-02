"Назвали мене "розпалювачем війни": у Німеччині напали на проукраїнського депутата Бундестагу Кізеветтера

1 червня, у суботу, в Німеччині напали на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який є прихильником збільшення поставок озброєння для України.

На чоловіка напали у місті Аален, він отримав легкі ушкодження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на на NV.

Інцидент стався вранці 1 червня біля агітаційного намету партії ХДС (Християнсько-демократичний союз). Кізеветтер заявив, що нападник назвав його "розпалювачем війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні ще один Patriot та 500 млн євро, - МЗС

"Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він [нападник] підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни" …Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім штовхнув", — розповів він.

За даними ЗМІ, нападником є Петер Бауер, кандидат у депутати місцевої ради від іншої партії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право на самозахист, проте НАТО не повинно бути втягнуте у війну проти РФ, - Бербок

Кізеветтер неодноразово висловлювався за надання більшої допомоги Україні. Так ще 5 лютого 2022 року він виступив із закликом надати Україні зброю. Також Кізеветтер критикує позицію канцлера Олафа Шольца за відмову надати Україні ракети Taurus. У травні 2024 року він з групою інших депутатів Бундестагу заявив, що країни НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України.