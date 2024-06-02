"Назвали мене "розпалювачем війни": у Німеччині напали на проукраїнського депутата Бундестагу Кізеветтера
1 червня, у суботу, в Німеччині напали на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який є прихильником збільшення поставок озброєння для України.
На чоловіка напали у місті Аален, він отримав легкі ушкодження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на на NV.
Інцидент стався вранці 1 червня біля агітаційного намету партії ХДС (Християнсько-демократичний союз). Кізеветтер заявив, що нападник назвав його "розпалювачем війни".
"Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він [нападник] підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни" …Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім штовхнув", — розповів він.
За даними ЗМІ, нападником є Петер Бауер, кандидат у депутати місцевої ради від іншої партії.
Кізеветтер неодноразово висловлювався за надання більшої допомоги Україні. Так ще 5 лютого 2022 року він виступив із закликом надати Україні зброю. Також Кізеветтер критикує позицію канцлера Олафа Шольца за відмову надати Україні ракети Taurus. У травні 2024 року він з групою інших депутатів Бундестагу заявив, що країни НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України.
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Примітка: у стані ворога тривога, що близька до паніки:
Моя мать приехала с постоянной гринкартой и пока гражданство не получила ни копейки от государства не увидела ни прямо ни косвенно
https://www.n-tv.de/politik/Gestossen-und-geschlagen-CDU-Politiker-Kiesewetter-bei-Wahlkampf-in-Aalen-angegangen-article24982628.html
стояв цілих п'ять хвилин, а потім на нього наорали.
не знаю, чи сміятися, чи ридати, чи падати без тями.
легкі ушкодження, це, що?
очищення потребуєм не тільки ми від метастаз але і увесь світ