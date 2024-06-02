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Більше свіжих фруктів і нові вимоги до якості борошна, макаронів, консервів та ковбаси: у Міноборони прокоментували зміни у харчуванні військовослужбовців

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков

У раціоні українських воїнів, згідно останніх змін Міноборони, має збільшитися кількість свіжих фруктів, а якість продуктів повинна стати вищою.

Як розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, Державний оператор тилу вже розпочав тендерні процедури на друге півріччя 2024 року, оскільки, які і раніше, пріоритетом залишається своєчасність постачання харчування для нашого війська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

За словами Кліменкова, дуже велика увага приділена якості харчування, тому вже частково змінений каталог харчування, туди додали деякі важливі позиції: по крупах, рибних консерва та рибі.

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Заступник міністра зазначив, що ввели нові вимоги до продуктів для підвищення їх якості. Це стосується борошна, макаронних виробів, рибних консерв, ковбаси, так як ці продукти харчування мають бути тільки найвищої якості. Крім іншого, буде врахована й сезонна складова, і свіжих фруктів має стати більше. Велика частина консервованих фруктів будуть замінені на свіжі.

Усі постачальники визначаються через конкурентні торги на платформі Prozorro. Із постачальником-переможчем укладається контракт, де прописуються всі важливі вимоги. Зокрема, це якість, вчасність харчування і жорстке контролювання дотримання вимог цього контракту.

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"Якщо постачальник не виконує контрактні зобов’язання, то з ним розривається угода, накладаються штрафні санкції. Для того, щоб не було маніпулювання каталогом, не було навіть можливості встановлення необґрунтовано завищених цін на продукти харчування, Державний оператор тилу увів граничні ціни", – додав Кліменков.

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Топ коментарі
+5
Це ж треба було спочатку все похерити, щоб потім героїчно відновити.
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02.06.2024 05:37
+2
Не гони ..в совейській армії годували відносно нормально а там де я служив так просто відмінно
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02.06.2024 06:17
+2
Ну це ще не віжновлення-це пока пісдьожь...
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02.06.2024 06:18
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02.06.2024 02:41 Відповісти
Можно тех что поставляет скумбрию консервы накормить их до отвала ))) У нас она не заходит от слова совсем
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02.06.2024 03:09 Відповісти
Тема не розкрита. Яйця "па чьом" за фунт?
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02.06.2024 04:43 Відповісти
Яйценосієм по 170гр за кіло-метр на завжди залишиться резніков (унікальна істота)
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02.06.2024 05:13 Відповісти
Ото, у савецкой арміі, коли був молодим, то жрав усе шо повар узбек, він же свинопас приґотуе, а вже післа року, коли ти черпак, то на завтрак тікі їв хліб з маслом, і чай, одне яйце по суботам, кортопел'ка лучок з полів шо корейці вирошували, іноді у офіцеров шос' з поґребiв *******, і молодих посилкі. Найкращі часи моґо життя.
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02.06.2024 05:24 Відповісти
Не гони ..в совейській армії годували відносно нормально а там де я служив так просто відмінно
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02.06.2024 06:17 Відповісти
По-перше на ви, шановний, ОК? Не знаю де ви там служили, вас добре ґодували, та то ваші діла.
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02.06.2024 07:05 Відповісти
Про відмінно не загинайте. Добре ще можна сказати або про окремі гарнізони або про роди військ. Відмінно про деякі офіцерські їдальні.
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02.06.2024 08:26 Відповісти
Це ж треба було спочатку все похерити, щоб потім героїчно відновити.
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02.06.2024 05:37 Відповісти
Ну це ще не віжновлення-це пока пісдьожь...
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02.06.2024 06:18 Відповісти
Після майстер-класу від мародера рєзнікова тільки лох не буде красти на харчуванні ЗСУ. Це ж не карається
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02.06.2024 06:22 Відповісти
А у нас взагалі щось карається?
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02.06.2024 06:30 Відповісти
Так. Незабаром, будуть карати так званих "ухилянтів". і це я не про батальйон "Монако"
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02.06.2024 08:07 Відповісти
ФруктА - это очень хорошо. А что это за тушка у нас вылетела из правого окна?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5qcts/russian_occupier_is_hit_by_fpv_drone_deep_inside/
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02.06.2024 06:54 Відповісти
И вообще, дави гусеницами своих, чтобы чужие боялись!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5swzu/russian_mtlb_runs_over_comrade/
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02.06.2024 07:00 Відповісти
Это как? Теперь яблоки по семнадцать будут?
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02.06.2024 07:09 Відповісти
Ні, по 52
Ті, що в АТБ були по 17
Ніхто руку збивати не буде
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02.06.2024 08:19 Відповісти
Харьков не в воздушной тревоге? А що сталося?
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02.06.2024 07:10 Відповісти
В утирків перерва. Решта громад обстрілюється і бомбиться все одно
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02.06.2024 08:21 Відповісти
Во, завила сирена
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02.06.2024 08:24 Відповісти
Зараз на людину скільки цей заступник дає на добу? Нам кажуть що біля 100 грн. Я в загалі не розумію, що можна покращити за такий бюджет.
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02.06.2024 07:35 Відповісти
Біля ста це 97грн.
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02.06.2024 11:52 Відповісти
Шкода ,що про здоров'я солдата думають під час гарячої фази війни((
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02.06.2024 08:17 Відповісти
Сам зрозумів що написав? Чи Гуглперекладач тупить
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02.06.2024 11:53 Відповісти
Це твій перекладач тупить))
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02.06.2024 12:02 Відповісти
Придурь, ти написав, що під час війни про здоров'я солдатів турбуватися непотрібно. Так це ти сам ідіот? чи проблеми з перекладачем
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02.06.2024 18:06 Відповісти
Що тобі відповісти))Людям вже зрозуміло,хто з нас ідіот)Не парся,дєфєктівний))
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02.06.2024 18:09 Відповісти
Більшість заяв залишиться як продаж суспільству ідей нездійсненого гарного майбутнього.
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02.06.2024 08:41 Відповісти
Прочитав "

ІУДЕЙ нездійсненого гарного майбутнього"
одразу подумав на Боневтіка
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02.06.2024 09:09 Відповісти
Щодо якості борошна/муки. В Україні давно вже хліб випікають з фуражного зерна; "якість" поліпшують всякими "компонентами".

Україна експортує якісну пшеницю, а населення споживає хліб з фуражного зерна.

Це сталий тіньовий бізнес - мукомольно-пекарська міфія, монополія.
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02.06.2024 09:05 Відповісти
Так прикольно описують, але по факту - поверхневий контроль. Мав можливість побачити в різних військових частинах раціони від нічого собі, до як це можна їсти (в залежності від частини).

Солодкі вафлі з гречаною кашею та каструльний чай - факт обіду однієї з частин,, взятий по меню, мабуть, з 280 впроваджених стандартів НАТО.

Але суть не в тому, а в тому, що в більшості частин готувалось з того, що було надано волонтерами.
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02.06.2024 10:05 Відповісти
Більше свіжих фруктів і нові вимоги до якості борошна, макаронів, консервів та ковбаси, і чогось від цього нинішнього "більше", добряче тхне протухлими старими яйцями "імені Резнікова" ???
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02.06.2024 10:22 Відповісти
 
 