ЄС не має доказів поставки зброї з Китаю до РФ, - Боррель
У Євросоюзу немає доказів прямих поставок зброї з Китаю в Росію, але немає чіткої межі між зброєю і тим, що не є зброєю, оскільки є речі, які можуть мати подвійне призначення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, про це під час виступу на форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"У російській військовій техніці використовуються деталі, вироблені в західних країнах - США, Європі або Великій Британії. Проблема не тільки в Китаї", - зазначив він.
Та додав, що хоча китайська зброя досі не з'являлася на полі бою, проте немає чіткої межі між зброєю і товарами подвійного призначення.
Нагадаємо, у травня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що розвідки Великої Британії та США мають докази надання військової допомоги Китаю Російській Федерації, яку потім використовують у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Ой, не те... Боррель! Є стовідсоткові докази застосування іранських "мопедів". Вони ну явно не являються "предметами подвійного призначення". І що? Де хоч якась реакція, окрім стурбованості?
а це міліарди долларів для всіх європейських компаній які торгують з ним або мають там виробництво...
ЕСЛИ К ВАМ НЕ ПРИСЛОНЯЮТСЯ В ПАРИЖСКОМ МЕТРО
ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ,ЧТО В ПАРИЖЕ НЕТ МЕТРО
Все норм - яке їхало таке й здибало.
Речь идет в числе прочего о беспилотниках, вертолетах и металлах, сообщила британская газета The Telegraph.
По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году (2023) превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем.
Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.
Согласно данным исследовательской организации Molfar Global,
еще за два месяца до войны! китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 https://www.dw.com/ru/bespilotnyj-letatelnyj-apparat/t-35897074 дронов .
В расследовании также говорится, что с начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям.
В 2022 году КНР экспортировала в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму 18 млн долларов - почти вдвое больше, чем в 2021 году
Компании, связанные с производством автомобилей https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4/t-18286061 КамАЗ и бронетранспортеров КамАЗ "Тайфун", получили не менее 520 партий товаров из Китая (запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники). Магнитогорский металлургический комбинат, который находится под санкциями, также получал поставки из Китая.
Кроме того, по сведениям The Telegraph, Китай может поставлять в Россию сырье через третьи страны.
Сообщается, что Пекин и Москва вели с Ираном секретные переговоры о поставках перхлората аммония. Это химическое соединение используется для приведения в движение баллистических ракет. Если эта сделка будет заключена, она будет скрыта из официальных торговых реестров.
https://www.dw.com/ru/kitaj-postavlaet-rossii-krupnye-partii-*******-tehniki/a-66580718