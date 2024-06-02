ЄС не має доказів поставки зброї з Китаю до РФ, - Боррель

У Євросоюзу немає доказів прямих поставок зброї з Китаю в Росію, але немає чіткої межі між зброєю і тим, що не є зброєю, оскільки є речі, які можуть мати подвійне призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, про це під час виступу на форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"У російській військовій техніці використовуються деталі, вироблені в західних країнах - США, Європі або Великій Британії. Проблема не тільки в Китаї", - зазначив він.

Та додав, що хоча китайська зброя досі не з'являлася на полі бою, проте немає чіткої межі між зброєю і товарами подвійного призначення.

Нагадаємо, у травня міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що розвідки Великої Британії та США мають докази надання військової допомоги Китаю Російській Федерації, яку потім використовують у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні є головною екзистенційною загрозою для ЄС, - Боррель