Окупанти намагалися просунутися в районі Стариці, найгарячіше наразі біля с. Сокіл на Донеччині, - Генштаб

Від початку доби, 2 червня 2024 року, кількість бойових зіткнень на фронті вже зросла до 38. Найбільш активно ворог продовжує діяти на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, Сили оборони стримують атаки російських загарбників. Станом на цю годину триває 10 сутичок на кількох різних напрямках.

Обстріли території України

З території Російської Федерації окупанти не припиняють артилерійських обстрілів населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні ворожа артилерія била з прикордонних російських районів по районах 10 різних сіл, серед них Грем’яч, Миропілля та Блешня.

Обстановка на Харківщині

Наразі відбулась одна спроба окупантів просунитись у районі села Стариця на Харківському напрямку. Російські терористи продовжують бомбардування прикордонних населених пунктів на півночі Харківщини. З території РФ з напрямків населених пунктів Шебекіно та Короча Бєлгородської області російські загарбники скинули 16 керованих авіабомб у райони Вовчанська, Старого Салтова, Нескучного, Стариці, Іванівки та Білого Колодязя.

Також читайте: Триває бій в районі Стариці. Наші воїни посилюють передній край оборони на Харківщині, - Генштаб

Ворог розпочав атаки в районах Дружелюбівки і Невського на Куп’янському напрямку. Число штурмових спроб окупантів зросло до чотирьох. Триває бойове зіткнення неподалік Невського. Ворог активно застосовує авіацію - п’ять КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Невоселівки, Борівського та Андріївки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, тривають бойові дії біля Роздолівки і Виїмки на Сіверському напрямку. Загальна кількість атак ворога за сьогодні – шість. Російські окупанти завдали авіаудару у район Івано-Дар’ївки.

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 13 разів намагався покращити тактичне положення, сім з них вже відбито нашими воїнами. Найгарячіше наразі в районі села Сокіл Донецької області - там тривають бої в трьох локаціях. Крім того, продовжується відбиття атак ворога біля Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже п’ять ворожих атак. Одне бойове зіткнення триває у районі Красногорівки, де окупанти намагаються витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

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Обстановка на Півдні

Загалом на Времівському напрямку ворог сьогодні двічі вдавався до атакувальних дій, продовжує спроби просування у напрямку Старомайорського. Атаки відбито.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.