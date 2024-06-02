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зброя (7278) Франція (2902)

Франція не забороняє Україні бити переданою зброєю по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях, - ВВС

Протерміновані SCALP для Києва

Франція не забороняє Україні бити французькими ракетами по російських аеродромах, розташованих у Курській та Бєлгородській областях.

Про це виданню BBC повідомив офіцер військової авіації, який зажадав залишитися анонімним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Прямої заборони не було 

За даними видання, і Велика Британія, і Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті ракети Storm Shadow (або Scalp, як їх називають у Франції), прямо не обмежили їхнє використання. Радіус дії цих ракет може досягати 250 км.

Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон сказав журналістам: "Ми повинні дозволити (Україні. - Ред.) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну".

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Така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, сказав BBC офіцер військової авіації. Тож, за його словами, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Бєлгородської областей, які межують з Україною.

Вразливість літаків Су-24

Однак такі операції будуть обмежені: українським літакам Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, потрібно буде наблизитися до російського кордону для їхнього запуску. Це зробить літаки вразливими для російських систем ППО.

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А от західні винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року, краще обладнані для таких завдань. Проте досі не зрозуміло до кінця, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії.

Раніше Зеленський заявляв, що Велика Британія не дала 100% дозволу на застосування Storm Shadow по території РФ.

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Топ коментарі
+2
Меньше рашисти знають, більше загибають!! Хіба тільки знову, з ОПУ Плани не зіллють до московії, як про СпецОперацію проти вагнерівців..
Українці терплячі, але до віддачі, ГАРАЧІ!
Слава Україні!!
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02.06.2024 14:44
+2
Але все одно незрозуміло - звідки ця заборона взялась. Всю історію було - якщо зброя комусь передана то той хтось сам вирішує куди стріляти.
А оця х-ня, хто це придумав?
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02.06.2024 14:51
+1
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02.06.2024 14:38
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02.06.2024 14:38 Відповісти
Меньше рашисти знають, більше загибають!! Хіба тільки знову, з ОПУ Плани не зіллють до московії, як про СпецОперацію проти вагнерівців..
Українці терплячі, але до віддачі, ГАРАЧІ!
Слава Україні!!
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02.06.2024 14:44 Відповісти
Вікно Овертона. Класика...
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02.06.2024 14:48 Відповісти
Санкції з України потехенько знімають, цікаво, в обмін на що?
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02.06.2024 14:51 Відповісти
Але все одно незрозуміло - звідки ця заборона взялась. Всю історію було - якщо зброя комусь передана то той хтось сам вирішує куди стріляти.
А оця х-ня, хто це придумав?
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02.06.2024 14:51 Відповісти
А по Оленівкі, звідкиля злітають ТУ 95 та лупять по пересічним цілодолбово, АЙАЙАЙ, НІЗЗЯ!
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02.06.2024 15:00 Відповісти
Та все одно нічим. Томагавки ж не передали.
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02.06.2024 16:58 Відповісти
якщо ви маєте на увазі https://www.google.com/maps/place/68%C2%B009 АБ Олєнья , то до неї 1800 км від нашого кордону.
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02.06.2024 17:35 Відповісти
Ніхто не знає, яку дату назвати "А от західні винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року"
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02.06.2024 15:06 Відповісти
Скальпи вже полетіли?
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02.06.2024 15:10 Відповісти
А що то за кацапські темними,як в Укрінформ дозволяю,не дозволюєяю.Ромашка устроїли тут.
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02.06.2024 15:17 Відповісти
А что, даже по Останкинской телебашне ударить не дают? Во гады..
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02.06.2024 15:45 Відповісти
Украина бейте врага на его же территории. Союзники поставляют вооружения и нечего мешкать. А нытье пророссииских ботов на Цензор не в счёт..
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02.06.2024 16:42 Відповісти
Гарний тролінг від західних партнерів прокремлівської зеляді, що береже кацапські аеродроми від ударів української авіації
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02.06.2024 17:53 Відповісти
 
 