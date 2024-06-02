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Латвія (1291) оборона (4687) школа (2180)

Предмет "Державна оборона" став обов’язковим для школярів Латвії

латвія

Навчальний предмет "Державна оборона" з 2024 року стане обов’язковим у загальноосвітніх закладах Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Настоящее время.

Зазначається, що з 2018 року його можна було вивчати за бажанням. І запровадження такої дисципліни віддавали на розсуд  керівництва латвійських шкіл. Проте з нового навчального року цей предмет стане обов'язковим.

Згідно з навчальними планами, предмет "Державна оборона" розрахований на два роки та містить три основні модулі:

  • громадянська активність, з акцентом на патріотичному вихованні молоді;
  • ознайомлення із системою державної оборони;
  • набуття навичок, які знадобляться, якщо Латвії загрожуватиме небезпека.

За інформацією видання, на таких уроках учнів старших класів навчатимуть орієнтуватися на місцевості, поводитися зі зброєю, стріляти та надавати першу медичну допомогу.

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Нагадаємо, предмет "Захист України" вивчатимуть усі учні, акцент робитиметься на опануванні технологій і домедичній допомозі. Початкова загальновійськова підготовка проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання. Нові програми розробляються за погодженням з Міністерством оборони України.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
А нєтлєнку Зе! вивчати будуть..типу "99 днів на мівіні", "Дискотека у літаку", "101 крок до втечі"..і т.і.
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02.06.2024 19:56
+3
А в нас десять років війна і майже ніякого патріотичного виховання та більше того в багатьох учбових закладах Києва які є україномовними звучить мова ворога ,прибрали з обовязкових екзаменів українську літературу і історію України ,що це ?
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02.06.2024 20:12
+2
Це старий твінк, бо заблокований за матюки.Не знаю як змінити на цензорі ім'я, в гуглі змінив ще давно,а на цензорі лишилося. Хз як змінювати тут. А самий старий взагалі VovaYa, але я навіть пошту з паролем забув.
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02.06.2024 19:47
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Отак нормальні країни готуються до війни, а не в нас підори бігають,аааа хдє мой долар па восєм, ааааа тцк крадут людєй. Гний їбаний.
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02.06.2024 19:38 Відповісти
Правильна думка. Але в Латвії ти довго б Владіміром не прожив. Ну тобто тобі повсякчас натякали б, що ти тут "гний".
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02.06.2024 19:43 Відповісти
Це старий твінк, бо заблокований за матюки.Не знаю як змінити на цензорі ім'я, в гуглі змінив ще давно,а на цензорі лишилося. Хз як змінювати тут. А самий старий взагалі VovaYa, але я навіть пошту з паролем забув.
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02.06.2024 19:47 Відповісти
Це навіть не старий)) моя основа, 2014 року, при Зе! За критику влади ботами заблокавана. А потім ще купа твінків..
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02.06.2024 19:53 Відповісти
Я з 13го можливо ще під старшим ніком,а з кінця 13 го VovaYa, цензор не раз був під тролями янука, та русні, але потім мені заперечували типу ти просто так потрапляв, взагалі так не було. А зараз теж наплив ботів антимобілізації.
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02.06.2024 20:00 Відповісти
Добре, вірю. Якось вже зміни. Ну бо це важливо -- правильні речі ж пишеш.
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02.06.2024 19:57 Відповісти
''Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання. Нові програми розробляються за погодженням з Міністерством оборони України''-уявляю що вони оті підд'єрмаковщики там напогоджували
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02.06.2024 19:52 Відповісти
А нєтлєнку Зе! вивчати будуть..типу "99 днів на мівіні", "Дискотека у літаку", "101 крок до втечі"..і т.і.
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02.06.2024 19:56 Відповісти
Напрасно иронизируете.
Умные люди дома хранят носители со всеми выступлениями "Квартала" и печатную нетленку Президента.
В жизни все может быть. В случае кипеша, можно будет проконать за ненормального.
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02.06.2024 22:31 Відповісти
Подавіться кацапською.
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02.06.2024 22:43 Відповісти
Альтернативное название: "Разоблачи и вскрой кацапскую консерву"!
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02.06.2024 19:55 Відповісти
А в нас десять років війна і майже ніякого патріотичного виховання та більше того в багатьох учбових закладах Києва які є україномовними звучить мова ворога ,прибрали з обовязкових екзаменів українську літературу і історію України ,що це ?
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02.06.2024 20:12 Відповісти
ДПЮ вернули получается.
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02.06.2024 20:26 Відповісти
ДПЮ обов'язково має бути. Тільки зміст цього ДПЮ має бути трохи іншим
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03.06.2024 20:11 Відповісти
Я с Вами согласен, уверен, что программа обучения у Латвии будет интересней. У меня было печально - меня за всё время привезли один! раз на полигон и стрельнул 10 раз, а при вопросе: как узнать попал я или нет? Мне ответили - а зачем...?
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04.06.2024 00:02 Відповісти
У нас много ватных родителей!! Как эту беду нейтрализовать!!!!
На Дамбили-бамбасе сколько боевиков оказалось с навыками "срочной службы" как при Усср так и при Украине уже. И в "органах" и в ментуре. + Куча кизяков туда заезжала , точнее отставных вояк из рашки, делали клубы молодежи по промывке мозгов ПГМ
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02.06.2024 20:34 Відповісти
А в нас ще з 2014 треба було вводити!!!
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02.06.2024 21:48 Відповісти
Це правильно. І в нас обов'язково має бути. Тільки не недолуге «ДПЮ», а щось нормальне і цікаве для дітей.
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03.06.2024 20:09 Відповісти
 
 