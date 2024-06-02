Предмет "Державна оборона" став обов’язковим для школярів Латвії

Навчальний предмет "Державна оборона" з 2024 року стане обов’язковим у загальноосвітніх закладах Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Настоящее время.

Зазначається, що з 2018 року його можна було вивчати за бажанням. І запровадження такої дисципліни віддавали на розсуд керівництва латвійських шкіл. Проте з нового навчального року цей предмет стане обов'язковим.

Згідно з навчальними планами, предмет "Державна оборона" розрахований на два роки та містить три основні модулі:

громадянська активність, з акцентом на патріотичному вихованні молоді;

ознайомлення із системою державної оборони;

набуття навичок, які знадобляться, якщо Латвії загрожуватиме небезпека.

За інформацією видання, на таких уроках учнів старших класів навчатимуть орієнтуватися на місцевості, поводитися зі зброєю, стріляти та надавати першу медичну допомогу.

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Нагадаємо, предмет "Захист України" вивчатимуть усі учні, акцент робитиметься на опануванні технологій і домедичній допомозі. Початкова загальновійськова підготовка проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання. Нові програми розробляються за погодженням з Міністерством оборони України.