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окупація (6532) Центр національного спротиву (750)

На ТОТ свято "останнього дзвоника" відбулось під наглядом Слідчого комітету РФ, - Центр нацспротиву

Працівники Слідчого комітету РФ наглядали за школами на ТОТ в свято останнього дзвоника

Працівники Слідчого комітету РФ були присутні на святі "останнього дзвоника" в школах на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях гестапівці зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята "останнього дзвоника". Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні "політруки", які лили дітям пропаганду у вуха", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під особливим контролем були пісні, які мали лунати на "лінійках", які погоджувались з представниками РОА. Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію.

Читайте: На Запоріжжі російські окупанти проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель, - Центр нацспротиву

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Топ коментарі
+4
а скількі бубі і його криворогатій шоблі треба грошей ********,
шо б вони вже відїбалися від України і кудись сдриснули,
і вже не важливо куди? - і чи винесуть це партнери?
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03.06.2024 03:00
+4
Це називається - етноцид.
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03.06.2024 07:02
+2
отак потихеньку і потроху іде знищення українства.
в кацапні вже під балалайку і чеченці пляшуть...
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03.06.2024 02:18
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отак потихеньку і потроху іде знищення українства.
в кацапні вже під балалайку і чеченці пляшуть...
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03.06.2024 02:18 Відповісти
а скількі бубі і його криворогатій шоблі треба грошей ********,
шо б вони вже відїбалися від України і кудись сдриснули,
і вже не важливо куди? - і чи винесуть це партнери?
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03.06.2024 03:00 Відповісти
Це називається - етноцид.
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03.06.2024 07:02 Відповісти
а давайте бубу віднулимо?
ну як *****? - і питань нема...
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03.06.2024 03:24 Відповісти
на самому ділі башта відлетіла десь на 30 + метрів.
шо теж непогано...
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03.06.2024 04:55 Відповісти
ГУЛаг працює
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03.06.2024 05:03 Відповісти
аріфметикі
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03.06.2024 05:06 Відповісти
в мене собачка є звуть вова - з руки їсьть...
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03.06.2024 05:14 Відповісти
Дивись, не перегравай, а то покарають. Чи дозволено?
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03.06.2024 08:55 Відповісти
Деякі совкові традиції невиліковні як 8 березня.
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03.06.2024 08:11 Відповісти
 
 