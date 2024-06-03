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Філіппіни розглядають можливість відправити в Україну фахівців з психічного здоров’я для допомоги ЗСУ

Володимир Зеленський та Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом заявив, що Україні потрібно більше спеціалістів з психічного здоров’я для українських військових, які перебувають на передовій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс президента Філіппін.

Як зазначається, під час зустрічі з президентом Маркосом Зеленський сказав, що вони (Україна - ред.) потребують більшої кількості фахівців з психічного здоров'я для своїх солдатів та захисників, які перебувають на передовій.

"Ви ж розумієте, скільки людей потребують (психологічної) допомоги, коли вони повертаються (з фронту), вони не можуть втратити сім'ї. Їм важко - знову вчитися", - наголосив Зеленський.

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Президент Філіппін відповів, що його країна може запропонувати таку допомогу, надіславши філіппінських працівників сфери психічного здоров’я для українських військових.

Маркос-молодший наголосив, що Філіппіни "досить добре відомі в галузі охорони здоров’я з погляду надання допомоги", що є частиною зобов’язань країни перед Організацією Об’єднаних Націй щодо миротворчого процесу.

"Я радий зробити все можливе, щоб переконатися, що ми можемо допомогти - особливо цивільним жителям і невинним, які втягнуті у війні. Це те, що є природним для Філіппін, тому це буде те, чим ми можемо займатися", - додав Маркос.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський прибув до столиці Філіппін - Маніли - з одноденним робочим візитом. Там він зустрівся з президентом країни Фердинандом Маркосом-молодшим - вперше в історії двосторонніх відносин.

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Топ коментарі
+9
,філіпінки робитимуть "тайський' масаж, а там знання мови не обов'язкове😉
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03.06.2024 14:17
+8
Бл......ь
У него на фронте проблемы
С мобилизацией проблемы
Харьков кацапы стирают с лица земли
А оно катается по миру
Расширяет кругозор - ****
Вопрос о специалистах по психическому здоровью
Может решить обычный консул....
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03.06.2024 14:20
+7
Ьезуглу лікувати ...
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03.06.2024 14:15
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А на якіи мові ім спілкуватися?
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03.06.2024 14:15 Відповісти
,філіпінки робитимуть "тайський' масаж, а там знання мови не обов'язкове😉
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03.06.2024 14:17 Відповісти
і філіпінські хілери провадитимуть операції без хірургічного втручання...
тут вони всі і залишаться, вивчать мову, отримають паспорт, одягнуть вишиванки і істимуть борщ...
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03.06.2024 14:48 Відповісти

Шо там такого что наши не знают?
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03.06.2024 14:57 Відповісти
Звичайно філіпінською...не можна порушувати права філіпіномовних.
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03.06.2024 14:27 Відповісти
На Філіппінах всі чудово розмовляють англійською. Це те, чого нам треба ще повчитися
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03.06.2024 14:41 Відповісти
В них всі, навіть найбідніші, знають английську. На Філіпінах друга мова англійська, як в Індії.
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03.06.2024 14:59 Відповісти
Ьезуглу лікувати ...
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03.06.2024 14:15 Відповісти
Та ну. "Здорова Безугла" оксиморон
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03.06.2024 14:55 Відповісти
тварина невиліковна.
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03.06.2024 14:58 Відповісти
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03.06.2024 14:18 Відповісти
Це Тайланд. Філіпини- християнська країна.
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03.06.2024 14:58 Відповісти
і шо цікаво, всі мальчикі 🤣
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03.06.2024 15:15 Відповісти
Потужно!!! На Філіпінах високорозвинутий сервіс секс/відео по інтернету, там і жінки, і чоловіки і трансвестити. Щибають гроші і крипту. То вони допомагатимуть? 🤔
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03.06.2024 14:19 Відповісти
Ви плутаєте з Тайландом
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03.06.2024 14:43 Відповісти
Аж ніяк! 😊 У Вас є Фейсбук? Перевірте! 🧛
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03.06.2024 14:59 Відповісти
"Ви ж розумієте, скільки людей потребують () допомоги, коли вони повертаються (з фронту)...", - наголосив Зеленський. Джерело:
Скажіть хто небуть цій мерзоті, що вже другий рік люди не можуть повернутися з фронту, бо їх міняти немає на кого ...
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03.06.2024 14:20 Відповісти
Бл......ь
У него на фронте проблемы
С мобилизацией проблемы
Харьков кацапы стирают с лица земли
А оно катается по миру
Расширяет кругозор - ****
Вопрос о специалистах по психическому здоровью
Может решить обычный консул....
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03.06.2024 14:20 Відповісти
колись у 90-х червонопіджачні виписували собі з того краю
масажисток або навіть дружин за 300 зелених з повним пансіоном.
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03.06.2024 14:28 Відповісти
А ЗСУ розглядає у відповідь, можливість відправки своїх фахівців
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03.06.2024 14:34 Відповісти
Гроші переховував?
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03.06.2024 14:40 Відповісти
тайських масажисток, аби тільки без болтів....
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03.06.2024 14:44 Відповісти
Ну ось наприклад . Зʼїздив чинуша в сторону фронта ну і всьо , подавай йому фахівця/фахівчиню для підняття його психічного здоровʼя . Потужно
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03.06.2024 14:46 Відповісти
Чи це не ті "фахівці", що радили президенту викидати з літака наркоманів?
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03.06.2024 14:49 Відповісти
в опу їх - там точно хворі...
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03.06.2024 14:50 Відповісти
Колись колеги -філіпінці казали, що ні в якому разі не можна одружуватись з філіпінками. Бо таким чином ти одружишся як мінімум із всією родиною дівчини. У гіршому випадку з усім її селом. То будеш утримувати весь цей кагал. Так що у разі якщо приїдуть філіпінські психологині не потрібно піддаватися на тихоокеанські чари.
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03.06.2024 14:56 Відповісти
Краще філіпинок відправте, вони добрі, бо після війни в Україні дуже не буде жінок вистачати. Багато чоловіків загине, але жінок виїхало ще набагато більше мільонів, у тому числі молодих.
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03.06.2024 14:56 Відповісти
Это правильно. Они еще на разбалованные как наши "тарелочницы" с запросами ЧСВ
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03.06.2024 15:32 Відповісти
якщо ми розуміємо, шо з цією владою нам не перемогти
і в тей же цяс на кожному кутку волаємо - "не ціпайте бубу?"
це розлад мозоку - і так нам точно не перемогти...
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03.06.2024 15:05 Відповісти
100%. Це навіть у опозиційних журналистів наблюдається.
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03.06.2024 15:10 Відповісти
я не розумію як нам перемогти в цій війні - вічне вимагалово?
так нема нічого вічного...
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03.06.2024 15:22 Відповісти
Я теж не розумію ,як з цією владою можна перемогти...
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03.06.2024 16:47 Відповісти
відповідь дуже проста - не можна.
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03.06.2024 16:49 Відповісти
Ну ще злїтати треба в Японїю, та домовитись там про японських масажисток! Курва! Це те чим має займатися президент країни пїд час вїйни?! Ї це на фонї того що вїдбувається зараз на фронтах ї де купа проблем в серединї країни якї потребують негайного вирїшення- воно повнїстю вїдсторонилося вїд цього ї спокїйнїсенько катається по свїту ї займається абсолютно пустими та безглуздими речами .
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03.06.2024 15:11 Відповісти
Доречі. Хто не знав. Філіпини, разом з Японією і Австралією входять у число союзників США у Тихому океані. Це християнська, майже англомовна країна.
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03.06.2024 15:11 Відповісти
Нам усім терміново треба вчити тагальську мову? Нє, цей наш клоун - повний довбень.
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03.06.2024 15:28 Відповісти
вічна війна - вічний буба - вічне вимагалово!
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03.06.2024 15:32 Відповісти
до речі єдина людина яку це все устраює - буба...
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03.06.2024 15:36 Відповісти
Брать только тёток, жены хорошие, отлично готовят, скромные в одежде, и главное--- очень молчаливые. Это без стеба, правда. И забыл ещё. Одежду носят максимум 44 размер. Нога 34 массово. Детский размер, дешевле.
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03.06.2024 15:36 Відповісти
***** потрібна перемога? - а її не буде...
західу потрібно нераспространеніє - буде.
шахтарі в ТОТ? - або в нуль або зараз піцу по кацапах розвозять
така вже їхня шахтарська доля....
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03.06.2024 15:43 Відповісти
Филлипинцы то как правило хорошо знают Английский , но сколько таких среди военных ВСУ? А общаться через переводчика, так можно такую помощь сразу в одно место засунуть.
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03.06.2024 15:59 Відповісти
more that you can imagine...
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03.06.2024 16:04 Відповісти
краще навпаки - наших ветеранів на відновлення на філіппінські курорти
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03.06.2024 16:02 Відповісти
не дочекаєтесь - буба в нас переможець, а більше ніхто!
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03.06.2024 16:19 Відповісти
йому самому потрібні "фахівці з психічного здоров'я"
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03.06.2024 16:43 Відповісти
 
 