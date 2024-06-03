Філіппіни розглядають можливість відправити в Україну фахівців з психічного здоров’я для допомоги ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом заявив, що Україні потрібно більше спеціалістів з психічного здоров’я для українських військових, які перебувають на передовій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс президента Філіппін.
Як зазначається, під час зустрічі з президентом Маркосом Зеленський сказав, що вони (Україна - ред.) потребують більшої кількості фахівців з психічного здоров'я для своїх солдатів та захисників, які перебувають на передовій.
"Ви ж розумієте, скільки людей потребують (психологічної) допомоги, коли вони повертаються (з фронту), вони не можуть втратити сім'ї. Їм важко - знову вчитися", - наголосив Зеленський.
Президент Філіппін відповів, що його країна може запропонувати таку допомогу, надіславши філіппінських працівників сфери психічного здоров’я для українських військових.
Маркос-молодший наголосив, що Філіппіни "досить добре відомі в галузі охорони здоров’я з погляду надання допомоги", що є частиною зобов’язань країни перед Організацією Об’єднаних Націй щодо миротворчого процесу.
"Я радий зробити все можливе, щоб переконатися, що ми можемо допомогти - особливо цивільним жителям і невинним, які втягнуті у війні. Це те, що є природним для Філіппін, тому це буде те, чим ми можемо займатися", - додав Маркос.
Нагадаємо, 3 червня Зеленський прибув до столиці Філіппін - Маніли - з одноденним робочим візитом. Там він зустрівся з президентом країни Фердинандом Маркосом-молодшим - вперше в історії двосторонніх відносин.
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тут вони всі і залишаться, вивчать мову, отримають паспорт, одягнуть вишиванки і істимуть борщ...
Шо там такого что наши не знают?
Скажіть хто небуть цій мерзоті, що вже другий рік люди не можуть повернутися з фронту, бо їх міняти немає на кого ...
У него на фронте проблемы
С мобилизацией проблемы
Харьков кацапы стирают с лица земли
А оно катается по миру
Расширяет кругозор - ****
Вопрос о специалистах по психическому здоровью
Может решить обычный консул....
масажисток або навіть дружин за 300 зелених з повним пансіоном.
і в тей же цяс на кожному кутку волаємо - "не ціпайте бубу?"
це розлад мозоку - і так нам точно не перемогти...
так нема нічого вічного...
західу потрібно нераспространеніє - буде.
шахтарі в ТОТ? - або в нуль або зараз піцу по кацапах розвозять
така вже їхня шахтарська доля....