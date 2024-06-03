5 років в’язниці отримав ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА, що здав до ломбарду генератор від благодійників

Ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА отримав 5 років в’язниці. Він здав до ломбарду генератор, подарований благодійниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва колишнього в.о. директора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва судом визнано винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).



Як зазначається, прокурор у суді довів, що у період 2022 – 2023 років під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. З них 9 генераторів були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва.

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Директор Центру розподілив 8 генераторів на потреби закладу, а один - залишив собі. У подальшому вказаний генератор вартістю понад 33 тис. грн посадовець здав до ломбарду.



У суді обвинувачений стверджував, що генератором заволодів не як службова особа, а просто вкрав його, оскільки мав ключі від приміщення, де він зберігався.



У прокуратурі пояснюють, що в такий спосіб експосадовець намагався уникнути можливого покарання за корупційний злочин, оскільки за крадіжку можна отримати покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.

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