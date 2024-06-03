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Новини Війна
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зброя (7281) США (21024)

США можуть розширити дозвіл на застосування своєї зброї по території РФ з огляду на розвиток ситуації на полі бою, - Білий дім

Джон Кірбі

Сполучені Штати можуть розширити можливості використання переданої Україні зброї якщо цього вимагатиме ситуація на полі бою.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Я не випереджатиму рішення, які приймаються", - зазначив він, коли його запитали, чи планує адміністрація США розширити дозвіл на застосування Україною американської зброї для ударів по цілях в РФ.

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати змінюють та розвивають свою підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

"І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи", - запевнив він.

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Крім того він прокоментував висловлювання Президента України в контексті рішення Білого дому частково розблокувати заборону на удари по РФ, а також про те, що ЗСУ потребують більшої свободи дій.

"Хто може звинувачувати Президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше озброєнь, а також більше можливостей використовувати ці озброєння в той час, коли його країна продовжує зазнавати нападів?" - підкреслив Кірбі.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоби ефективно задовольняти потреби ЗСУ на полі бою.

Також читайте: Україна працюватиме із партнерами, щоб розширити застосування західної зброї для ударів по РФ, - Кулеба

Американська зброя

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

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Топ коментарі
+4
Тепер зрозуміла істерика соловйова новиною вище…
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03.06.2024 21:31
+3
США мають розширити дозвіл...
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03.06.2024 21:37
+3
ЗСУ за день взяли у полон близько 60 окупантів під Вовчанськом, - ОСУВ «Хортиця»
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03.06.2024 21:39
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Тепер зрозуміла істерика соловйова новиною вище…
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03.06.2024 21:31 Відповісти
США мають розширити дозвіл...
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03.06.2024 21:37 Відповісти
ЗСУ за день взяли у полон близько 60 окупантів під Вовчанськом, - ОСУВ «Хортиця»
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03.06.2024 21:39 Відповісти
О, тока що по телеку сообщили, со ссылью на лига.нет.
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03.06.2024 22:03 Відповісти
Так дійсно розширять, коли кацапня буде знищувати останніх українців.
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03.06.2024 21:41 Відповісти
Гулять так гулять, давайте уже по кремлю жахнем. Было только чем.
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03.06.2024 21:50 Відповісти
для начала вынести аэродромы в Курске, Воронеже, Липецке.. массово развалить петухов в **************!
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03.06.2024 22:12 Відповісти
Значит неофициальное право уже есть. Слава Богу!
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03.06.2024 22:00 Відповісти
Чому партнери помічають тільки "ситуацію на полі бою"? Чому Держдеп США не помічає систематичне і плановане знищення терористами путіна інфраструктури енергетики в тилу України ? В тилу України хіба немає обстрілів? Хіба ракети та БПЛА путіна не вбивають там людей, не руйнують їх будинки, інфраструктуру?
Чому США і партнери не дають УКраїні захищати свій тил?
Штучні, протиприродні обмеження, накладені США та партнерами по НАТО на застосування ЗСУ американської зброї , сприяють терористам путіна безкарно і щоденно атакувати Україну ракетами, плануючими авіабомбами, ударними БПЛА з території РФ.
Якщо терористи путіна знищать життя в тилу України, то який сенс тоді буде у існуванні "поля бою"?
Україні терміново потрібен ваш дозвіл на знищення американською зброєю ПУ та інфраструктури ракетних атак, авіабаз та складів з плануючими бомбами, КР, АКР, БпЛА та їх носіїв, з яких терористи розстрілюють Україну на всій території РФ, а не лише поблизу кордону. Україна працює над власною далекобійною ракетною зброєю , але на її створення і виробництво потрібен час.
Президенте Байден, Держдеп США, Пентагон, зніміть обмеження на застосування Україною далекобійних АТАКМС по базам терористів по всій території РФ, бо може стати пізно!
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03.06.2024 23:03 Відповісти
Потрібні томагавки зараз - що довше, то дорожче обійдеться.
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03.06.2024 23:06 Відповісти
"І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи", - запевнив він."
-------------
Якщо Байден грошей назбирає на передвиборчу, то можуть розширити. Якщо не назбирає, можуть не розширити. Може скинемося Байдену?
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03.06.2024 23:17 Відповісти
 
 