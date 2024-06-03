США можуть розширити дозвіл на застосування своєї зброї по території РФ з огляду на розвиток ситуації на полі бою, - Білий дім

Сполучені Штати можуть розширити можливості використання переданої Україні зброї якщо цього вимагатиме ситуація на полі бою.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Я не випереджатиму рішення, які приймаються", - зазначив він, коли його запитали, чи планує адміністрація США розширити дозвіл на застосування Україною американської зброї для ударів по цілях в РФ.

Кірбі зазначив, що Сполучені Штати змінюють та розвивають свою підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

"І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи", - запевнив він.

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Крім того він прокоментував висловлювання Президента України в контексті рішення Білого дому частково розблокувати заборону на удари по РФ, а також про те, що ЗСУ потребують більшої свободи дій.

"Хто може звинувачувати Президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше озброєнь, а також більше можливостей використовувати ці озброєння в той час, коли його країна продовжує зазнавати нападів?" - підкреслив Кірбі.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоби ефективно задовольняти потреби ЗСУ на полі бою.

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Американська зброя

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.