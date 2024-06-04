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Щонайменше 790 дітей загинули в Україні з 2014 року внаслідок російської агресії, - Лубінець

Кількість загиблих дітей з 2014 року внаслідок агресії РФ проти України

4 червня в Україні - День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей - жертв агресії.

"Від 2014 року відомо про щонайменше 790 загиблих дітей внаслідок війни Росії проти України. Це 790 вбитих всесвітів і згорьованих родин", - наголосив він.

Омбудсмен зауважив, що кожна така трагедія - це чергове свідчення геноциду українського народу.

"Світ має реагувати на вбивства невинних дітей та діяти задля того, щоб покарати Росію й запобігти новим жертвам", - додав Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні загинули 513 дітей внаслідок збройної агресії РФ, понад 1161 - поранено, - Офіс Генпрокурора

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В ********** ЗСУ не вбили жодної кацапської дитини. Тому війни у них нема. У них "спецоперація" зі знищення українських дітей... І вони радіють кожній смерті українця...
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04.06.2024 11:44 Відповісти
Царство небесне, ангелочки, Просимо вабачення що не вберегли.
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04.06.2024 11:44 Відповісти
Чому наші не використовують це як пропаганду? Кацапи швидко нашкрябали собі на "алею янголів" в даунецькі, де наша алея?
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04.06.2024 12:20 Відповісти
Але лубинець у складі влади створив умови,щоб так сталось.
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04.06.2024 13:22 Відповісти
 
 