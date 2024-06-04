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Байден (2858) Ізраїль (1609) Сектор Гази (175) США (21024) Україна (5689)

В адміністрації Байдена немає чіткого уявлення про те, який вигляд може мати прийнятне завершення війни в Україні чи Ізраїлі, - NYT

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну та Ізраїль стільки, скільки буде потрібно, але обидві війни, схоже, перебувають на критичному переломному етапі, коли стає очевидним, наскільки різко розходяться національні інтереси - не кажучи вже про політичні погляди трьох лідерів країн, які явно стурбовані власним утриманням при владі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times.

"Упродовж останніх п'яти днів президент Байден брав участь у публічній демонстрації складнощів управління двома найскладнішими союзниками Америки - президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, які є провідними країнами, що їх президент пообіцяв захищати так довго, як це буде потрібно.

Конфлікти, в які вони втягнуті, не можуть бути більш різними, породженими образами, що тягнуться десятиліттями. Але за збігом обставин обидва протистояння, схоже, перебувають на критичному переломному етапі", - пише видання.

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Як наголошує NYT, складність проблеми ще більше ускладнюється тим, що у Вашингтоні немає чіткого уявлення про те, яким саме може бути прийнятний "ендшпіль" (кінець, - ред.) в Україні або в Газі.

Журналісти видання пишуть, що офіційно Україна все ще говорить про повну перемогу, витіснивши Росію з кожного сантиметра території, яку вона захопила після повномасштабного вторгнення 2022 року.

Ізраїль все ще говорить про мету "повного знищення" ХАМАСу - єдиний спосіб гарантувати, що він більше ніколи не зможе здійснити атаку, подібну до нападу 7 жовтня, яка забрала життя майже 1200 ізраїльтян і спричинила "сім місяців жорстокої відплати".

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Політика Байдена

Але у Вашингтоні ці заклики звучать все більш нереалістично. Росія, схоже, знову набирає обертів. А заклик до повного розгрому ХАМАСу звучить як обґрунтування вічної війни. Саме тому Джо Байден зайнявся кризовим менеджментом, намагаючись запобігти найгіршому, навіть якщо він не може відповісти на питання, чим закінчаться ці конфлікти.

В обох випадках американський президент зробив велику ставку.

У четвер 30 травня Білий дім повідомив, що Байден зробив, як він висловився, вузький виняток із правила, що діяло 27 місяців - про те, що американська зброя ніколи не може бути спрямована на російську територію. У приватному порядку радники Байдена визнають, що американські та українські пріоритети розходяться.

"Наразі Києву вже нічого втрачати від ескалації конфлікту з Росією, Байден же так не вважає. У Білому домі явно побоюються, що Володимир Путін розгорне на полі бою ядерну зброю", - пише NYT.

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США та Ізраїль

Наступного дня після того, як Байден дозволив обмежені удари по російській території, він зробив набагато більш публічний крок, щоб змусити Нетаньяху, з яким його стосунки дуже погіршилися, піти назустріч.

Байден виступив з публічною промовою, в якій підтримав те, що він назвав ізраїльським планом щодо звільнення заручників і припинення бойових дій в Газі.

Президент США виступив після місяців розчарування, коли Нетаньяху відмовлявся прислухатися до американських закликів надати більше життєво необхідної допомоги, розробити план евакуації сотень тисяч палестинських цивільних осіб з Рафаха до початку військових операцій і уникати використання важких бомб.

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Нетаньяху не заперечував, що він підписав цей план, але й не визнав його.

"Байден знає, що його передвиборчі промови та з'їзд Демократичної партії можуть бути позначені протестами з боку прогресивного крила його партії, які вважають, що США повинні були припинити постачання наступальної зброї Ізраїлю в міру того, як зростала кількість жертв серед цивільного населення.

Тому й Байден й Нетаньяху вдалися до публічних заяв, які чітко демонструють відмінності в їхніх стратегіях. Навряд чи це схоже на тихе вмовляння, яким пишається Байден, чи то переконуючи лідерів НАТО витрачати більше коштів на оборону, чи то переконуючи японців залагодити свої столітні розбіжності з Південною Кореєю. Але це те, до чого США та Ізраїль прийшли через недовіру: публічні заяви з метою загнати один одного в кут", - додає видання.

Також читайте: Ізраїль не вчиняє геноцид у Секторі Гази, - Байден

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Не знаю, як в Ізраїлі, але прийнятне закінчення війни в Україні має виглядати так, це вивід всіх рашистських окупаційних військ за межі міжнародно прийнятих кордонів України (1991 року).
Сплата рашистами репарацій Україні.
Повернення всіх військовополонених та насильно переміщених громадян України.
Вступ України до ЄС та НАТО.
Розпад рашки.
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04.06.2024 13:58
+5
Дед, иди на пенсию, дай дорогу молодым и желательно не чернокожим
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04.06.2024 13:52
+4
Можна подумати оте "чітке уявлення" є, скажімо, у Зеленського у пустій макітрі.
Як кажуть, тактика без стратегії - дурна метушня перед поразкою.
Та й то сказати - Зеленський же попереджав - на стратегію у нього часу немає, і мізків немає.
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04.06.2024 13:54
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Дед, иди на пенсию, дай дорогу молодым и желательно не чернокожим
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04.06.2024 13:52 Відповісти
Кольоровим лівим ********** що змінили стать і стали жінкою
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04.06.2024 15:48 Відповісти
и не рыжим
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05.06.2024 00:09 Відповісти
Можна подумати оте "чітке уявлення" є, скажімо, у Зеленського у пустій макітрі.
Як кажуть, тактика без стратегії - дурна метушня перед поразкою.
Та й то сказати - Зеленський же попереджав - на стратегію у нього часу немає, і мізків немає.
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04.06.2024 13:54 Відповісти
А в НИХ дуже чітке уявлення
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04.06.2024 13:56 Відповісти
Не знаю, як в Ізраїлі, але прийнятне закінчення війни в Україні має виглядати так, це вивід всіх рашистських окупаційних військ за межі міжнародно прийнятих кордонів України (1991 року).
Сплата рашистами репарацій Україні.
Повернення всіх військовополонених та насильно переміщених громадян України.
Вступ України до ЄС та НАТО.
Розпад рашки.
показати весь коментар
04.06.2024 13:58 Відповісти
Колонія на Марсі і політ в Альфа Центавру! Ви готові віддати своє життя і життя ваших близких за цей список?
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04.06.2024 15:44 Відповісти
Я готовий віддати життя всіх людей світу за ці умови
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11.07.2024 07:12 Відповісти
у самурая нет цели только путь
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04.06.2024 14:02 Відповісти
Україна знищила приблизно 7800 танків рф.
Ще лишилося десь 7000+ , але старіших .
Тому на мою думку росія почне втрачали ініціативу ,коли буде знищено ще десь 3500+- танків. А це десь ще 1 рік війни.
Для України найбільша небезпека - це кремлівська влада у всіх ланках управління, можливість відсутності енергетики взимку, економічні проблеми, ціни на бензин , які анонсує гетьманцев, знищення ФОП.

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04.06.2024 14:02 Відповісти
Уже були "пророки", які писали про зупинення бойових дій після 6000 танків.
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04.06.2024 14:05 Відповісти
Звідки цифра 6000 танків? І чому вони мали зупинитись , якщо в резерві ще в них було 10000 +-
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04.06.2024 14:11 Відповісти
6000 вони розконсервували тільки десь за пів року до лютого 2022 року.
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04.06.2024 14:12 Відповісти
А чому війна має закінчитись навіть після 10к знищених танків?
Що заважатиме продовжувати її з допомогою дронів та ракет? Тим більше бойові дії відбуваються на території України.
Зміна режиму можливо допомогла б закінчити війну, але мабуть цього Штати не розглядають. Тому вона йтиме, поки росія не виснажиться та не погодиться на тимчасове перемир'я(але не на мир).
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04.06.2024 14:23 Відповісти
а я не кажу , що скінчиться. Кажу , що почнеться перелом якийсь
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04.06.2024 14:33 Відповісти
перелом наразі можливий тільки у двох випадках:
1) на болотах стається переворот і сцаря викидають з бункера з послідуючим оголошенням про закінчення "сво" і виведення з України окупацйних військ. вірогідність? вкрай низька, оскільки це залежить вже не так від самих цапів як від їхніх сюзеренів - комуняк китайських. а китайським комунякам нинішня війна дуже вигідна;
2) В Україну засипають горами зброї і сюди також заходять війська НАТО/ Антипутінської коаліції. яка вірогідність? теж невисока. Якщо не відбудеться ні першого, ні другого, то нинішня ситуація може тривати ще багато років. без явних переломів.
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04.06.2024 14:51 Відповісти
це все зрозуміло. Але армія,коли в тебе 15000 танків і армія коли в тебе 3000 танків - це трохи різні армії
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04.06.2024 14:52 Відповісти
хм. та нема особливої різниці. відразу 15000 танків не атакували і не атакуватимуть Україну. коли там танків стане все менше і менше, то цапи просто припинять свої штурми і просто тупо закопаються і стануть в оборону. і тоді ми знову будемо пробувати здійснити свій контрнаступ, результат якого буде практично таким самим, як був у минуолому році.. а тих танків, що у них залишились їм може вистачити дожати Донецьку область до адміністративних кордонів.
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04.06.2024 14:58 Відповісти
Засипаня зброєю треба було робити весною 2022 а зараз вже людей немає на ту зброю
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04.06.2024 15:06 Відповісти
тому й кажу, що така вірогідність теж невисока..
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04.06.2024 15:28 Відповісти
варіант 3. Станеться щось неочікуване, неймовірне на сьогодняшній день, типу перл-харбор 2, підрив росією амерських супутників в космосі, щось таке, що переверне цю історію. Бо ваші варіанти виглядяють для нас дуже депресивно. Це як майже варіант 4 - нам хана.
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05.06.2024 00:14 Відповісти
та який перл харбор? хто його зробить? кацапи? вони шо, смертники на США нападати? не думаю. як тільки вони рипнуться, ШТАТИ навіть без сухопутних військ зачистять нахрін той лепрозорій за кілька тижнів, починаючи з винищення ядерної тріади. можуть таке зробити? можуть. вони ж знають де ті цапські підводні лодки? знають. знають де шахти? знають. і де ті ярси/тополі лазять теж знають. піднімуть свої спіріти-невидимки, пройдуться по лепрозорію і зачистять ті шахти з тими ярсами/тополями. шахти навіть томагавками закидати можуть. ото така приблизна буде ціна того перл-харбору. кацам воно треба? ні. ну а в космосі шось там замутити.. нуу тут хрін його знає. та хрінь не буде вибирати чиї то є супутники - чи американські, чи китайські, чи навіть кацапські.
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05.06.2024 00:23 Відповісти
читаємо уважно. Я написав "типу". Ясно що не будуть копіювати японців буквально, але можуть суттєво піднаср*ти і розбудити звіра.
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05.06.2024 00:29 Відповісти
я завжди дуже уважно читаю. напад - це напад. і ніяке типу тут не проканає. перл-харбор це чи якась інша атака - це буде трактовано як атака на США, а значить і на весь блок НАТО. можливу віповідь на яку я написав вище.
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05.06.2024 00:45 Відповісти
амери дуже збудилися на новини про цапські супутники і яз.
Сценарій: Їх вивели в космос, потім типу шось пішло не так, і полетіла амер. система навігації. Хаос і крах в країні. Як у фільмі "залиш світ позаду". Дії амерів? Томагавками закидати цапів?
Ще раз кажу. Типу, щось таке, але не так тупо
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05.06.2024 00:57 Відповісти
а тільки американська система навігації полетить? а всі інші залишаться? навряд чи таке можливо. тож тут китайці перші кацам бошки відкрутять..
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05.06.2024 01:02 Відповісти
НОВИНИ СВІЖІ - ВИПРОБУВАННЯ ПУТІНСЬКОЇ СИСТЕМИ СТАРЛІНГ... ТАК ЩО ВСЕ ЯК ПО НОТАМ...В УКРАЇНІ ЛІТАКИ Ф-16...А В КА..АПІВ СТАРЛІНГ СВІЙ З КИТАЙСЬКИЙ РЕЦЕПТОМ.. БУДЕ РІВНОВАГА... НАЙЛЕГЛШИЙ СЦЕНАРАІЙ.. ВРАЖЕННЯ ЩО БАЙДЕН СВІДОМО ВСЕ ВІДТЯГУВАВ..
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04.06.2024 15:01 Відповісти
В адміністрації Байдена взагалі ні про що немає чіткого уявлення.
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04.06.2024 15:06 Відповісти
 
 