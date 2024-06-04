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хакер (1335) Донецька область (7581) фейк (733) кібератака (342) Глобальний саміт миру (278)

Хакери розіслали фейкові запрошення на Глобальний саміт миру від імені Донецької ОДА

Хакерська атака на Донецьку ОДА: зловмисники розіслали фейкові запрошення на Саміт миру

Хакери здійснили кібератаку на Донецьку ОДА та розіслали запрошення на Глобальний саміт миру від імені адміністрації.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зловмисники створили фейкові електронні скриньки співробітників Донецької ОДА.

"Вони встигли розіслати за багатьма адресами лист із запрошенням на Глобальний саміт миру 2024 нібито від мого імені. Зрозуміло, що Донецька ОДА та її голова не уповноважені здійснювати подібні запрошення, - і зрозуміло, що ці листи фейкові", - підкреслив Філашкін.

Він просить усіх, хто отримав такі листи, поставитися з розумінням до цього випадку.

"Росія веде війну проти України не тільки безпосередньо на полі бою, але й у кіберпросторі. Подібні дії - один із елементів кібервійни, покликаний створити хаос і завдати шкоди нашим взаєминам із міжнародними партнерами", - наголосив очільник ОДА.

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А что там с атакой на белгородскую область? Захлебнулась атака? Почему не пишут об этом? Или у пр-службы закончились шутки?
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04.06.2024 20:31 Відповісти
"Донецька ОДА"?
ЦЕ у Донецьку?нє?
Може у Алчевську? Знову не?
То треба казати - "Дамбасяцька ОДА у екзилі".
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04.06.2024 20:46 Відповісти
дійсно, звучить так ніби це про сепарів. А при баризі ж більшість території була за нами. а в тім - яка різниця, подумаєш кемська волость (Кемська волость - територія коли б не більша за територію ******** України).
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04.06.2024 21:50 Відповісти
Донецька ОДА знаходиться в Краматорську.
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04.06.2024 23:12 Відповісти
Тоді це - КРАМАТОРСЬКА РДА!
І нєхєр жирно і солодко годувати паразитів за народний кошт.
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05.06.2024 06:15 Відповісти
Кацапи здібні тільки на брехню і на гадості , які втілюють в життя 😡
Але в цю відверту брехню і фейки, люди вже не ведуться,
тому заглохніть і краще застреліться🙂
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04.06.2024 20:58 Відповісти
 
 