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ППО (2928) США (21024) Кірбі (522)

Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ, - Білий дім

джон,кірбі

Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.

Представник Білого дому уточнив, що ЗСУ "можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу".

Крім того, за його словами, українські оборонці це роблять і робили від початку війни.

Також читайте: США можуть розширити дозвіл на застосування своєї зброї по території РФ з огляду на розвиток ситуації на полі бою, - Білий дім

Використання американської зброї для ударів по території РФ

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
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04.06.2024 21:02
+17
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04.06.2024 20:59
+11
Дали б вчасно все необхідне війна скінчилася б у 2022-му😔
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04.06.2024 21:04
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04.06.2024 20:59 Відповісти
Пиз*оболы, АТАКАМС- ами по свиносабачьемустану америкосы бить не разрешили.
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04.06.2024 21:49 Відповісти
Иногда надо притормозить и задуматься. Вот как например в этом случае, "не разрешили" или говорят, что "не разрешили"?
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04.06.2024 23:55 Відповісти
Притому зелена сволота заявляє, що "неразрешили". В США про таке -- перший раз чують!
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05.06.2024 06:53 Відповісти
Зелена сволота просто не каже, хто їм це "нєразрєшил". І це не США.
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05.06.2024 09:26 Відповісти
А не УАБ - буде правильно кацапською?
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04.06.2024 23:10 Відповісти
Русовікі каже, що обидва варіанти можливі: Управляемые авиационные бомбы (УАБ), или корректируемые авиационные бомбы (КАБ)
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05.06.2024 08:19 Відповісти
Вот только не "перегрузить" а "замочить" - даже при малом количестве атакамсов и хаймарсов с-400 с ними не справляются!!!!
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04.06.2024 23:18 Відповісти
Вище рівня злітно-посадкової смуги - це ж "над територією РФ", правильно? Тобто гасити можна прямо на аеродромах, бо "становлять неминучу загрозу" вони всі. Так чи не дуже?
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04.06.2024 20:59 Відповісти
Аеродром "Оленья" - 2000км - чим збивати?
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04.06.2024 21:00 Відповісти
Район пусків - над Каспійським морем.
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04.06.2024 21:40 Відповісти
Глобально мысли. До города Дубна, и Дубненский машиностроительный завода, всего 560 км.
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04.06.2024 22:34 Відповісти
Смоленский машиностроительный завод, 320 км.
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04.06.2024 23:55 Відповісти
Искандеры и Тополя, от нас далеко, 1500 км
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04.06.2024 23:59 Відповісти
Краще всього літаки збивати на аєродромі, не впаде на голови цивільним, атакамсами можна?
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04.06.2024 21:00 Відповісти
На мій погляд краще збивати в повітрі, щоб одразу з екіпажем, хоча як вийде...
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04.06.2024 21:04 Відповісти
..."Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ"...
Перевод: Можете "мочить" пид...ов "Патриотами" по всей Кацапии.
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04.06.2024 21:01 Відповісти
радіус збиття винищувача 130км, мало
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04.06.2024 21:23 Відповісти
Звичайно. Уточнення: "по всій прикордонній Кацапії"
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04.06.2024 21:38 Відповісти
+ 20 км не ближе от границы ибо там арта и дроны сразу достанут установку(((( так что реальная дальность меньше чем 110 - 100 км от линии фронта
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04.06.2024 23:16 Відповісти
Для носіїв КАБів вистачить. Головне - не підставляти ПУ, як це вже було зроблено нещодавно.
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05.06.2024 09:29 Відповісти
Брянськ, Курськ, Ростів, Таганріг -- не спати!!
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04.06.2024 21:01 Відповісти
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04.06.2024 21:02 Відповісти
Дали б вчасно все необхідне війна скінчилася б у 2022-му😔
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04.06.2024 21:04 Відповісти
Не скінчилася би. Афіняни воювали в Пелопоннеську війну до тих пір, поки не перебили всю свою молодь, не втратили весь свій військовий флот, не розпродали скарби храмів і в оточеному спартанцями місті не почалися голод та епідемія. Воювали вони тоді, як зараз росіяни, за свою "велич".
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04.06.2024 21:15 Відповісти
Оце ви вже навигадували🤣🤣🤣
Це ви прочитали кацапський підручник з історії чи вікіпедію?
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04.06.2024 21:22 Відповісти
вообще-то він правильно написав. Війна йшла 27 років і в результаті афіняни листя винограду їли
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04.06.2024 21:39 Відповісти
На той час Афіни вважалися центром такої собі тогочасної демократії, на відміну від Спарти. Тому може і правильно, але порівняння з кацапами не доречне.
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04.06.2024 22:56 Відповісти
Фукідіда почитайте. Він кацапом точно не був
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04.06.2024 21:57 Відповісти
Шо мені його читати? Спарта першою заатакувала афінських союзників. І порівнювати, що Афіняни це як кацапи це брєд сивої кобили.
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04.06.2024 23:41 Відповісти
Трохи можна...бо тоді всі боролися за розширення територій....потім ставали імперією, потім імперії поїдали одна іншу, потім розширялись до такого розміру що починали розвалюватись і приходили в занепад...на їх місці починали створюватись інші...
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05.06.2024 07:43 Відповісти
Спарта першою напала. Тому не можна Афінян порівнювати з кацапами.
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05.06.2024 07:54 Відповісти
тут всі з кацапами порівнюють саме Спарту, а не Афіни.

Мова про те, що Афіни втратили ціле покоління чоловіків
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10.06.2024 19:25 Відповісти
То тоді певно треба порівнювати з Україною, а не кацапами?
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10.06.2024 21:26 Відповісти
саме так. Чувак на початку гілки саме з Україною і порівняв Афіни
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10.06.2024 21:50 Відповісти
Дійсно, шось я напевно не зрозумів одразу
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11.06.2024 01:07 Відповісти
скінчилась би.. у нас була перевага в людському ресурсі і мотивації. якби все то залізяччя тоді мати - кацапи не встигли б оговтатись і перебудуватись.
а за 2 роки - нашу найкращу піхоту і штурми - кабами перемісили, у "фортецях". москалі мали час перебудувати і навчити свою військову машину..
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04.06.2024 21:33 Відповісти
Додайте ще відсутність ліній оборони на Півдні, котрі там встигли збудувати за той час, поки ми просили допомогу у Заходу і всім розповідали, як вжаримо кацапів під час "контрнаступу".
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05.06.2024 09:34 Відповісти
вчасно ложи асфальт и щебень
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04.06.2024 21:18 Відповісти
Так не буває. Спочатку треба було наступити на всі граблі, потім спробувати всі неправильні варіанти і нарешті вибрати той, який з самого початку виглядав очевидним і правильним.
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04.06.2024 21:35 Відповісти
Такі вони, З'єднані Держави Америки.
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04.06.2024 22:07 Відповісти
Ну, що маємо, то маємо
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04.06.2024 22:13 Відповісти
А не выбрали б камуняку в 92 году, она бы и не началась.
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04.06.2024 23:59 Відповісти
Отож

Кому свою довірим долю?
До влоди рвуться люди різні.
Один по тюрмах гнив за волю,
А другий вів до камунізьму.
Останнім вийшов із ЦК
І першим пнеться до престола.
НЕ ВІР У БАЙКИ КРАВЧУКА
І ГОЛОСУЙ ЗА ЧОРНОВОЛА!

Мудрий нарід тоді ВПЕРШЕ наступив на граблі.
І більше ТРИДЦЯТИ РОКІВ одержує і одержує по лобі...
І не кається.
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05.06.2024 05:21 Відповісти
Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ,

А зброї для того надано достатньо?

А розвідданими стануть ділитися? Дозвіл нарешті наданий, але інші компоненти будуть дозуватися...?
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04.06.2024 21:05 Відповісти
а ермак из фсб с зеленским
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04.06.2024 21:33 Відповісти
Розвідданими ділилися ще до початку повномасштабної війни.
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04.06.2024 21:52 Відповісти
В тебе забагато питань. Не забувай,що у нас війна з кацапськими окупантами.
І взагалі,чий Крим?
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04.06.2024 23:02 Відповісти
- А вони точно надали???
- Точно!
- ((((((((((
- (((((((((((((((((
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04.06.2024 21:13 Відповісти
Я б на кацапії не разикнув більше літати літаком. Кацапи зібють ше пару пасажирських літаків і скажуть що то Україна🤣
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04.06.2024 21:17 Відповісти
Судя по последним инсайдам нам неожиданно помогли китайцы которые попытались заставить орков провести целую серию провокаций против стран Прибалтики и Швеции.Так как это не удалось утаить северные европейцы очень разозлились и разрешили бить по Рашке из своего оружия плюс выставили претензии американцам которые совсем заигрались в свои выборы и начали терять контроль над ситуацией.
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04.06.2024 21:17 Відповісти
Daragoi tovarishch , kakaia nehren pribaltika ? Ti chio , savok ?
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04.06.2024 21:47 Відповісти
Vīrietis kļūdījās. Baltijas valstis. Tātad jūs būsiet apmierinātāks?
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04.06.2024 21:58 Відповісти
Чим???!!!
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04.06.2024 21:19 Відповісти
І ото треба було падлам кіпіш здіймати минулого року?
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04.06.2024 21:24 Відповісти
2 роки телились з таким очевидном рішенням. Скільки людей загинуло, скільки всього знищено... Що заважало зробити це 2 роки назад??? ЩО?!!
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04.06.2024 21:27 Відповісти
Нiщо! Читать разучился? "Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве".
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05.06.2024 00:02 Відповісти
може і ф16 у нас були 2 роки назад? чи може сьогодні вони у нас є?
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05.06.2024 00:18 Відповісти
Вся "ограничения" вигадані в ОПі Єрмака, щоб тільки не перемогти гондурасєю!
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05.06.2024 06:58 Відповісти
А чего ж не сбивали, если не было ограничений?
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05.06.2024 08:49 Відповісти
цікаво правда- "жертві " дають право захищатись...., але бздять при цьому надати діеві "інструменти захисту"...
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04.06.2024 21:34 Відповісти
Мало того - зв'язують руки.
Бо так жеж можуть відбитися від братішек та ще й здюлів наваляти.
А путєнька премійку зніме, бо так жеж нідагаварєвалісь.
Треба шоб як бабама з кримом : НІ СМЄТЬ САПРАТІВЛЯЦЦА!
І допомогу Украіні : 300 списаних заюзаних солдатських ковдр, коли
Гирькєн підпалив даунбас і бійці у капцях та треніках на АТО цих падлюк давили.
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05.06.2024 05:53 Відповісти
Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве
-----
кто хочет - делает
Єрмак - ищет причини, чтоби не делать
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04.06.2024 21:51 Відповісти
Тут вопрос был чьим оружием.
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04.06.2024 22:00 Відповісти
Пілоти ТУ-95 та ТУ-22, а шо з іпалами?
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04.06.2024 21:58 Відповісти
Їм похрен. Їх можна дістати лише дронами на аеродромах. Район запуску їх ракет надто далеко.
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04.06.2024 22:05 Відповісти
Та в них з іпалами ще нічого , а от у пілотів фронтової авіації - су 34 та ін . , які скидають плануючі бомби , вони і дійсно зараз кисліші за нестиглий лимон .
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04.06.2024 22:53 Відповісти
Старик Кирби как бы намекает, что Украине ещё 2,5 года нужно будет выклянчивать оружие у США, чтобы таки наносить удары по этому разрешению...
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04.06.2024 22:25 Відповісти
угу. или дает понять, что ф16 лимитов не имеют.
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05.06.2024 00:03 Відповісти
Цікаво просто, коли брешуть, раніше, зараз чи завжди?

Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє із https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3871440-bilij-dim-ukraina-moze-zbivati-vorozi-litaki-nad-rosieu-obmezen-vid-ssa-ne-bulo.html посиланням на Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі. Джерело:

Тиждень тому - За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання. Джерело:
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04.06.2024 22:59 Відповісти
виходить Кірбі збрехав, якщо вірити "що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії."
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05.06.2024 01:09 Відповісти
А коли соціалдемократи не брехали?
Більшовики, як є !
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05.06.2024 05:56 Відповісти
Шаг за шагом... И так все медленно..
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04.06.2024 23:11 Відповісти
найбільш зрозумілу трактовку подій, себто чому США та інші західні країни дозволили використовувати зброю на теренах росії, дав професор Соловей : вони знають що путін, який помер 26 жовтня 2023 року в 20 : 42, був клінічно божевільний, тому міг натиснути червону кнопку, а нинішні "нєвскіє чінгізіди" патрушєв, чємєзов, дюмін - люди "покищо вмєняємиє"

"покищо" - тому що росія має властивість всіх робити *********, від достоєвського до путіна, хтозна як довго протримається "вмєняємим" нинішнє політбюро (воно буде офіційно називатися госсовєт росії)
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04.06.2024 23:29 Відповісти
Як що розпалось доволі сильне СССР, то це гнойне поєднання нацизма з угрофінською ідеєю богоізбраності рухне ще швидше у три рази. Совку було 70 років коли він рухнув, ******** дебільній росії після Єльцина 25 років.
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04.06.2024 23:42 Відповісти
я так не думаю, що росія розпадеться на національні держави - було б непогано, звісно . . .

я думаю, що стратегія України має полягати в підбурюванні боротьби вищезазначених кланів за ресурси ( 40% світових покладів ), нічого серйознішого, при нинішньому стані української нації, ми не зможемо там втнути

але підбурювати одних проти інших, щоб всі разом не лізли до нас - це ми можемо
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04.06.2024 23:49 Відповісти
Більше і не треба, ще не вистачало гинути на болотах українцям за угрофінські розборки хто краще і кому достанеться москва.
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04.06.2024 23:52 Відповісти
Що кацапам реально потрібно - це невеличка пабєдоносна громадянська войнушка, років так на 15-20, УСИХ ПРОТИ УСИХ.
Шоб буряти різали башкирів, калмики татар, ханти - мансів, чеченці - мац квачів,
даги - пітерських, мєрі - ерзів, карели - рюзьгих...
MAKE THEM BUSY
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05.06.2024 06:06 Відповісти
Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ, - Білий дім Джерело: ЄРМАК ПРОТИ - ТАКОГО НАКАЗУ СВОЇЙ СОБАЦІ СИРСЬКОМУ НЕ ВІДАСТЬ.
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04.06.2024 23:39 Відповісти
якщо звести факти:
"https://prm.ua/pislia-zastosuvannia-patriot-na-sviy-rozsud-nimechchyny-ta-ssha-pryhrozyly-prypynyty-postachannia-zenitnykh-raket-ukraini-bild/ Українська влада отримала гнівні дзвінки з Німеччини та США та погрози припинити постачання зенітних ракет після одного застосування Patriot "на свій розсуд ".

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.

"Раніше державний секретар США Ентоні , що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії."

літаки це військова ціль на території росії
два джерела підтверджують, що раніше були обмеження та заборони: газета та наданий дозвіл

виходить, що "Ніколи не було обмежень" не правда
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05.06.2024 01:05 Відповісти
Про які обмеження йде річ? Може, про якісь журналістські, якщо є такі? В 2023 році було падіння літальних апаратів в Брянській області за схемою 3 + 2 і майже одномоментно. Причиною вважалися дії виїздної системи "Петріот". Здається, РФ не вважала себе скривдженою тоді...
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05.06.2024 06:40 Відповісти
Їх неправильно зрозуміли.
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05.06.2024 08:42 Відповісти
 
 