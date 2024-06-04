Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ, - Білий дім

Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.

Представник Білого дому уточнив, що ЗСУ "можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу".

Крім того, за його словами, українські оборонці це роблять і робили від початку війни.

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Використання американської зброї для ударів по території РФ

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.