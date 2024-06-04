Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ, - Білий дім
Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.
Представник Білого дому уточнив, що ЗСУ "можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу".
Крім того, за його словами, українські оборонці це роблять і робили від початку війни.
Використання американської зброї для ударів по території РФ
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.
Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.
У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
Перевод: Можете "мочить" пид...ов "Патриотами" по всей Кацапии.
Це ви прочитали кацапський підручник з історії чи вікіпедію?
Мова про те, що Афіни втратили ціле покоління чоловіків
а за 2 роки - нашу найкращу піхоту і штурми - кабами перемісили, у "фортецях". москалі мали час перебудувати і навчити свою військову машину..
Кому свою довірим долю?
До влоди рвуться люди різні.
Один по тюрмах гнив за волю,
А другий вів до камунізьму.
Останнім вийшов із ЦК
І першим пнеться до престола.
НЕ ВІР У БАЙКИ КРАВЧУКА
І ГОЛОСУЙ ЗА ЧОРНОВОЛА!
Мудрий нарід тоді ВПЕРШЕ наступив на граблі.
І більше ТРИДЦЯТИ РОКІВ одержує і одержує по лобі...
І не кається.
А зброї для того надано достатньо?
А розвідданими стануть ділитися? Дозвіл нарешті наданий, але інші компоненти будуть дозуватися...?
І взагалі,чий Крим?
- Точно!
- ((((((((((
- (((((((((((((((((
Бо так жеж можуть відбитися від братішек та ще й здюлів наваляти.
А путєнька премійку зніме, бо так жеж нідагаварєвалісь.
Треба шоб як бабама з кримом : НІ СМЄТЬ САПРАТІВЛЯЦЦА!
І допомогу Украіні : 300 списаних заюзаних солдатських ковдр, коли
Гирькєн підпалив даунбас і бійці у капцях та треніках на АТО цих падлюк давили.
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кто хочет - делает
Єрмак - ищет причини, чтоби не делать
Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє із https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3871440-bilij-dim-ukraina-moze-zbivati-vorozi-litaki-nad-rosieu-obmezen-vid-ssa-ne-bulo.html посиланням на Укрінформ.
"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі. Джерело:
Тиждень тому - За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання. Джерело:
Більшовики, як є !
"покищо" - тому що росія має властивість всіх робити *********, від достоєвського до путіна, хтозна як довго протримається "вмєняємим" нинішнє політбюро (воно буде офіційно називатися госсовєт росії)
я думаю, що стратегія України має полягати в підбурюванні боротьби вищезазначених кланів за ресурси ( 40% світових покладів ), нічого серйознішого, при нинішньому стані української нації, ми не зможемо там втнути
але підбурювати одних проти інших, щоб всі разом не лізли до нас - це ми можемо
Шоб буряти різали башкирів, калмики татар, ханти - мансів, чеченці - мац квачів,
даги - пітерських, мєрі - ерзів, карели - рюзьгих...
MAKE THEM BUSY
"https://prm.ua/pislia-zastosuvannia-patriot-na-sviy-rozsud-nimechchyny-ta-ssha-pryhrozyly-prypynyty-postachannia-zenitnykh-raket-ukraini-bild/ Українська влада отримала гнівні дзвінки з Німеччини та США та погрози припинити постачання зенітних ракет після одного застосування Patriot "на свій розсуд ".
"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.
"Раніше державний секретар США Ентоні , що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії."
літаки це військова ціль на території росії
два джерела підтверджують, що раніше були обмеження та заборони: газета та наданий дозвіл
виходить, що "Ніколи не було обмежень" не правда