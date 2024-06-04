Столичний адвокат пропонував 200 тис. дол. хабаря детективу НАБУ та прокурору САП у справі "Укренерго" (оновлено)

НАБУ і САП викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

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Юридична компанія "Міллер" повідомила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

"Ми не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії. Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", - йдеться в заяві компанії.