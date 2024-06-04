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адвокат (925) НАБУ (4984) хабар (4644) САП (2165)

Столичний адвокат пропонував 200 тис. дол. хабаря детективу НАБУ та прокурору САП у справі "Укренерго" (оновлено)

хабар

НАБУ і САП викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

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Юридична компанія "Міллер" повідомила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

адвокат Носов підозрюється у спробі підкупу детектива НАБУ і прокурора САП

"Ми не підозрювали та не очікували такого від члена нашої команди навіть на рівні слідчої версії. Тому за рішенням команди компанія розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим, відповідні юридичні дії ми реалізуємо в найближчий час, коли Олексій буде на звʼязку. Ми докладаємо всіх зусиль для встановлення істини та сприятимемо офіційному розслідуванню", - йдеться в заяві компанії.

міллер

Автор: 
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Топ коментарі
+7
В Україні нема адвокатів. Є пі-дори які домовляються про розміри хабаря.
Без винятків.
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04.06.2024 22:26
+5
адвокат баканов??
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04.06.2024 21:31
+5
Ох, невдячна ж роль адвоката в таких корупційних справах - хочеш виграти, то мусиш ризикнути не лише кар'єрою і грошима, а й власною свободою.
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04.06.2024 21:34
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Дефіцит і корупція ? Закономірно.
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04.06.2024 21:30 Відповісти
адвокат баканов??
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04.06.2024 21:31 Відповісти
АД
ВО
КАТ
Эти же вас и продадут. Д да. За ваши же деньги
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04.06.2024 21:32 Відповісти
Ох, невдячна ж роль адвоката в таких корупційних справах - хочеш виграти, то мусиш ризикнути не лише кар'єрою і грошима, а й власною свободою.
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04.06.2024 21:34 Відповісти
У цей кагорти правознавців треба встанавлювати аудіо і відео в режимі 24/7 так же як і судей.
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04.06.2024 21:42 Відповісти
В Україні нема адвокатів. Є пі-дори які домовляються про розміри хабаря.
Без винятків.
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04.06.2024 22:26 Відповісти
Так не звертайтесь до адвокатів і не просіть "парєшать"
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04.06.2024 23:04 Відповісти
Закон у нас тепер прописано під юристів - ви особисто не можете захищати себе в суді, а повинні винайняти адвоката, або його вам нададуть. Навіть якщо ви в цьому фарсі не приймаєте участі адвокати все "порішають" без вас. Свого часу видатний нідерланськи кримінолог Нільс Крісті в статі "Конфлікти як власність" таке явище назвав "викраденням закону" - закон привласнюється юристами з метою відвертого грабунку сторін. З точки зору правової свідомості Україна на рівні 1970-х років инулого століття в Європі...
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05.06.2024 04:10 Відповісти
Ви забули віддати честь олігарху порошенку, який втемну з під поли без відома суспільства під час війни переписав Конституцію України, процесуальні кодекси, зробивши корумповану адвокатуру монополістами в судовому представництві інтересів сторін в суді.
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05.06.2024 14:14 Відповісти
Пєтя публічно в 2016 році відмовився проводити судову та правоохоронну реформи і проголосив що цим буде займатися майбутній парламент. Іншими словами, він відмовився боротися з корупцією, що дуже потішило чиновників. Тому і програв вибори. Єдина зміна в Конституцію яку ввів Пєтя, але зрбив це відкрито!, це курс на членство в НАТО та ЄС. У Пєті вистачає своїх "скелетів в шафі", але тут ви звинувачуєте його даремно і безпідставно. Якщо порівнювати діяльність Пєті з діяльністю "зелених дегенератів", у Пєті вже можна виявити ознаки появи німба, а у "зелених" рогів.
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05.06.2024 15:08 Відповісти
Даруйте за таке порівняння, але ви вперто темна людина. Відкрийте спочатку Конституцію і почитайте перш ніж щось писати
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05.06.2024 15:16 Відповісти
Це претензія до каломойського чи кіпермана?
Виглядає як щось на кшталт як - не звертайтесь до найманих вбивць, якщо вам не подобається їх робота
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05.06.2024 14:43 Відповісти
типовий коментар цензорівського рагуля, який одночасно є фахівцем з права, політології та військової справи 🤣
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06.06.2024 15:03 Відповісти
Санкція по інкримінованій статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Враховуючи що адвокат раніше не судимий, має гарні характеристики тому з великою вірогідністю отримає умовний термін. Або буде як із заступником керівника апарату Подільського райсуду Києва Юлією Чубко яка у змові з суддею цього ж суду Тетяною Войтенко вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч доларів. Вищий антикорупційний суд в 2023 році звільнив від кримінальної відповідальності колишню заступницю керівника Подільського районного суду Києва Юлію Чубко, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у зловживанні впливом. У справі сплив строк давності. А стосовно судді нещодавно було повідомлення про те, що прокуратура відмовилась від підтримання обвинувачення і справу закрили, бо суддя не бажала закриття справи по строкам давності а наполягала на виправдувальному вироку..
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04.06.2024 22:44 Відповісти
Рука руку миє у корумпованій системі кругової поруки злочинців у владі
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05.06.2024 14:16 Відповісти
С 90хх так повелось.
Печально но факт! Большинство "адвокатов" это не правоведы проффесионалы а посредники взятку передать, порешать, подмазать
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04.06.2024 23:09 Відповісти
Адвоката Носова, партнера Масі Найема по адвокатській конторі Miller викрито на спробі передачі 200 000 уе представникам НАБУ у інтересах бізнес-партнера Коломойського - Михайла Кіпермана (с)
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05.06.2024 07:27 Відповісти
Який з нього адвокат? Звичайний шнурок найнятий рознощиком корупційних чемоданів по владним кабінетам злочинців на посадах.
Всі справи в подібних корупційних конторах вирішуються замовниками безпосередньо з керуючими партнерами та причетними привладними злочинцями на посадах.
Один "стажор" рознощик чемоданів не може нести відповідальність за головних махрових корупціонерів - керівників бекофісу корупційної системи українського кривосуддя.
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05.06.2024 14:26 Відповісти
Кур'єр при торгівлі наркотою не відповідає за дії всієї наркомафії.
В правовій системі України схоже, що все доведено до безмежного безглуздя й правопохоронного ідіотизму. Знайшли собі крайнього козла
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05.06.2024 14:32 Відповісти
 
 