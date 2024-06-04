Встановлено 2200 потерпілих, які зазнавали тортур та нелюдського поводження в російському полоні, - Костін

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Встановлено щонайменше 25 обʼєктів, в яких утримуються українські військовополонені, у 15 регіонах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону

"Відео знущань з українських полонених, які поширюються в мережі є лише частиною злочинної стратегії Кремля. Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів", - наголосив Костін.

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Він зазначив, що військовополонених катують та утримують у нелюдських умовах. Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства. Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками вбивств інших полонених.

Потерпілими у провадженнях щодо перебування в полоні визнано понад 2200 українських захисників. Понад 500 з них свідчили про застосовування щодо них фізичного насильства під час ворожих допитів, зокрема катування електрострумом.

Як зауважив Генпрокурор, агресор створив цілу систему з утримання українських полонених. Встановлено щонайменше 25 таких обʼєктів у 15 регіонах Росії.

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"З початку повномасштабної агресії РФ в Україні зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань вже маємо 12 підозрюваних."

Костін повідомив, що 27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 військовослужбовцям російської федерації. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 2 осіб. Вже маємо один вирок.

"Робота над встановленням всіх причетних до вбивств та катувань українських військовополонених триває", - резюмував Костін.

Раніше повідомлялося, що російські війська від грудня 2023 року стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон.