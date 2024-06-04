Військовозабов’язаним українцям із подвійним громадянством з 1 червня скасовано дозвіл на виїзд за кордон, - посольство США
З 1 червня в Україні не випускають за кордон військовозабов'язаних чоловіків із подвійним громадянством.
Про це повідомили у посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 червня Україна скасувала виняток "проживання за кордоном", який раніше дозволяв деяким українським чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американо-українські подвійні громадяни, зокрема ті, хто проживає у Сполучених Штатах, більше не зможуть залишити країну.
Раніше подвійні громадяни США та України з цієї групи могли в'їжджати до України і потім залишати її, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували своє місце проживання у США. За нашою інформацією, цей виняток був скасований з 1 червня", – попередили у посольстві.
"Українське законодавство не визнає подвійне громадянство. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України", - йдеться у повідомленні посольства.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/8IOnQqpwYzA?si=9GJwAIQ8VU8zSMdf https://youtu.be/8IOnQqpwYzA?si=9GJwAIQ8VU8zSMdf
Вся ситуація в тому, що як кому повезе.
Є інші схеми як уникнути мобілізації.
Наприклад - кримінальна справа.
Прикордонників як і митницю зараз ротують масово. На польському кордоні працюють митники і з Харьківщини..і з Києва.. Два ..три місяці..і далі.. Так і з прикордонниками. Тому не все так просто. І до речі.. Тих..кого затримують польські прикордонники..румунські... перепливачів Тиси та Бугу повертають назад.
Bloomberg: Саміт миру може домовитись про подальше "залучення представників РФ"
Проєкт рішення Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української "формули миру". Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на проєкт документу у своєму розпорядженні, пише "Європейська правда"."Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", - йдеться в документі.
"Штамп у паспорті" вже давно не є синонімом "законного шлюбу". Тим більше, що з 1 жовтня 2016 року штамп про укладення шлюбу не ставлять у паспорт, дані вносяться до реєстру. Все більше українських пар живуть спільно, без державної реєстрації шлюбу. Це називають "громадянський" або "цивільний" шлюб. Юристи часто визначають незареєстровані державою відносини між парою як "фактичний шлюб".
Визначення поняття "цивільний шлюб" в українському законодавстві відсутнє. Натомість в нормативно-правових актах та судовій практиці зустрічається термін "фактичні шлюбні відносини", "цивільний шлюб". Адже в розумінні загальних правових норм - це проживання жінки та чоловіка однією сім'єю (в одній оселі, наявність спільного побуту та ведення домашнього господарства, відносини основані на почуттях любові, взаємоповаги із бажанням створити сім'ю) без офіційної реєстрації шлюбу.
Із набранням чинності Сімейного кодексу України в 2004 році, цивільний шлюб став майже прирівняний до офіційного. Проте, на практиці цивільний шлюб має під собою гострі підводні камені.
Мені дуже цікаво, скільки чоловіків з українським/німецьким громадянством тепер готові втратити своє німецьке громадянство?
Термін за гратами від 4 до 8 років.
І зараз стоп донати. Гроші підуть на українську корупцію.