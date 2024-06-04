Військовозабов’язаним українцям із подвійним громадянством з 1 червня скасовано дозвіл на виїзд за кордон, - посольство США

З 1 червня в Україні не випускають за кордон військовозабов'язаних чоловіків із подвійним громадянством.

Про це повідомили у посольстві США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 червня Україна скасувала виняток "проживання за кордоном", який раніше дозволяв деяким українським чоловікам віком від 18 до 60 років залишати країну. Після цієї зміни американо-українські подвійні громадяни, зокрема ті, хто проживає у Сполучених Штатах, більше не зможуть залишити країну.

Раніше подвійні громадяни США та України з цієї групи могли в'їжджати до України і потім залишати її, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували своє місце проживання у США. За нашою інформацією, цей виняток був скасований з 1 червня", – попередили у посольстві.

"Українське законодавство не визнає подвійне громадянство. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України", - йдеться у повідомленні посольства.

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