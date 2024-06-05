11 років в’язниці отримав російський військовий, який розстріляв автомобіль із мирними мешканцями на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської окружної прокуратури судом у порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця ЗС РФ, який розстріляв автомобіль з мирними мешканцями на Чернігівщині. Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, у березні 2022 року сім’я з неповнолітньою дитиною на власному авто прямувала із села Деснянка Чернігівського району в сторону міста Чернігова. На блокпосту біля виїзду з населеного пункту російський військовослужбовець за відсутності будь-якої загрози для нього та військ країни-агресора з автоматичної зброї розстріляв цивільний автомобіль.

Пасажирка транспортного засобу отримала вогнепальні поранення. Інші особи не постраждали.

Досудове розслідування і оперативний супровід здійснювалися слідчими та відділом кримінального розшуку Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

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Чи опинився військовий злочинець за ґратами?

За даними Офісу генпрокурора, наразі вирок не набрав законної сили.