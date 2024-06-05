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11 років в’язниці отримав російський військовий, який розстріляв автомобіль із мирними мешканцями на Чернігівщині, - Офіс генпрокурора

Вирок російському злочинцю

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської окружної прокуратури судом у порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця ЗС РФ, який розстріляв автомобіль з мирними мешканцями на Чернігівщині. Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, у березні 2022 року сім’я з неповнолітньою дитиною на власному авто прямувала із села Деснянка Чернігівського району в сторону міста Чернігова. На блокпосту біля виїзду з населеного пункту російський військовослужбовець за відсутності будь-якої загрози для нього та військ країни-агресора з автоматичної зброї розстріляв цивільний автомобіль.

Пасажирка транспортного засобу отримала вогнепальні поранення. Інші особи не постраждали.

Досудове розслідування і оперативний супровід здійснювалися слідчими та відділом кримінального розшуку Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

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Воєнний злочинець

Чи опинився військовий злочинець за ґратами?

За даними Офісу генпрокурора, наразі вирок не набрав законної сили.

Автор: 

суд (11684) Чернігівщина (1584) воєнні злочини (1861) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+14
Термін не максимальний. Цікаво, якими аргументами послуговувалися судді щоб зменшити (виправдати) москаля, який перетнув кордон для вибвства українців і знищення України? В них теж винуватий тільки путін?....
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05.06.2024 07:10
+10
а чому не довічне, зедебіли!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2024 07:09
+8
Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире! Ура товарищи!
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05.06.2024 07:18
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а чому не довічне, зедебіли!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2024 07:09 Відповісти
Тому що судять не за твоїми "хотєлками" - а за статтею закону та за сукупністю доказів які визначають ступінь вини
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05.06.2024 07:16 Відповісти
Це ти про себе? Бо на мої доводи у тебе лише "тупі висери"
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05.06.2024 07:41 Відповісти
У тебе є щось конкретне? Чи ти - "просто висраться"? Відкрий статті КК України за якими його засуджено - і почитай А "ступінь доведеності" - на совісті слідства та прокуратури що доводили вину правопорушника
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05.06.2024 07:26 Відповісти
А чаму не смертна кара, чи не уранові копальні? Ви із Словаччини мокшанських цапів утримувати будете?
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05.06.2024 07:28 Відповісти
Це у кацапів така зараз "метода" - довести правильну думку до абсурду! Щоб потім розвести "срач" на гілці та посіять сумніви у правильності дій українських судів Он - на мене втрьох накинулися Але крім "лайноплювання" нічого не видно! Вимагаю навести докази своєї правоти - "включають дурня"!
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05.06.2024 08:03 Відповісти
Та да..й гугл перееладач їм поганенько перекладає))
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05.06.2024 09:43 Відповісти
Лахтинські батраки на зміні:
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму шта наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!

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05.06.2024 10:57 Відповісти
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05.06.2024 11:02 Відповісти
Термін не максимальний. Цікаво, якими аргументами послуговувалися судді щоб зменшити (виправдати) москаля, який перетнув кордон для вибвства українців і знищення України? В них теж винуватий тільки путін?....
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05.06.2024 07:10 Відповісти
Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире! Ура товарищи!
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05.06.2024 07:18 Відповісти
заочно?
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05.06.2024 07:25 Відповісти
Генпрокурор ПІСЕЦ????
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05.06.2024 07:36 Відповісти
Якщо ця мордва ВБИЛА людей, то чому недовічно?
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05.06.2024 07:39 Відповісти
Окрім заголовка статтю читаєте?
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05.06.2024 07:43 Відповісти
сподіваюсь що в тюрмі його чекає "гостинний" прийом...Гойда
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05.06.2024 07:41 Відповісти
... заочне засудження кацапсячих... це постріли у повітря! Гучно..але безрезультатно! Найкраще..це знайти уйоб..а у смердячій ..і результативно пробити башку! І ніякий суд не потрібен. А так можна засудити всю кацапсячу армію. Бо всі стріляють, ********, пускають ракети... Чого не засудять членів екіпажів Ту-95МС.. прізвища яких відомі.. Якщо ГУР чекає на рішення суду..і нічого не робить, щоб відстрілювати цю наволоч...то чекати прийдеться роками. Чи краще не випадать з ефіру... розповідаючі...як ГУР топить кораблі..та збиває літаки...))))
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05.06.2024 08:16 Відповісти
Подібні дії - це "штучна" робота "Штучна" робота вимагає великих затрат і великого часу на розробку та підготовку операції Якщо оцінить користь від неї, може виявиться, що "овчинка вичинки не варта"
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05.06.2024 09:29 Відповісти
... то получається ... вибити екслюзивні екіпажі Ту-95МС... не варто вичинки? Вибити пару ..трійку КПС... штурманів... це зайве? Не треба чіпати різний мотлох... накшталт других пілотів..бортінженерів.. ))) Там головні КПС і пара штурманів... ВСЕ!!!! Завалити двох..трьох... і про психологічну складову вже можна говорити. На війні все ДОБРЕ.. Сім*ї..діти... Страх за них.. страх за своє житття... старх вийти на вулицю... поїхати у відпустку... А того.. котрий розстріляв машину... ну вже так тяжко знайти. Операція ціла потрібна!!??? Овчинка вичинки не варта..коли про неї знають всі... Маю на увазі зелену шоблу. Не можемо ракетами дістати стратегів... треба доставати диверсійними групами..вибивати екіпажі. А не пізді..и на мараХвоні.. про героїчні операції ГРУ по знищенню тих же А-50... чи кораблів! А то таке враження , що у війні воюють, збивають, топлять.. тільки ГРУ та СБУ... !! ЗСУ не видно і не чутно! Чи може я щось не те чую від командира розвідроти по розуму генерала Буданова.?
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05.06.2024 09:47 Відповісти
Я лише висловив власні міркування Чим керуються люди в ГУР чи СБУ - мені не відомо Можливо не вважають за необхідне розвертать індивідуальний терор саме з причини того що побоюються аналогічних кроків у відповідь
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05.06.2024 10:52 Відповісти
... Логіка?!! То не стріляємо по ворожим об*єктам!! Шанс отримати у відповідь стовідсотковий! Навіть і стріляти не будете... всеодно отримаєте! Оце Ви мене ЗДИВУВАЛИ!!!!
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05.06.2024 11:10 Відповісти
Я ж сказав - це мої власні міркування Тобто - висловлення МОЖЛИВОЇ версії На істину я не претендую Але індивідуальним переслідуванням кожного "єфрейтора СС" навіть в СРСР не займалися Той же КУзнєцов відстрілював виключно "ключові фігури"
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05.06.2024 11:28 Відповісти
..пане Яре! Невже КПСи та штурмани літаків Ту-95МС, які наносять величезну школу у Вас рівень ефрейтора СС.? То може ми чогось не знаємо? Може командир розвідроти Буданов планує замах на життя *****, чи медведчука... може ще когось з керівників рашки? Дивно Ви мислите...))) Може розвідник ГУР полковник Червоненко разом з підполковником ГУР Шевченко... зараз виконують якейсь завдання ...??? Вони ж ГУРівці.. Розвідник арестович теж може у США працює.? Чи запорізьській балицький з сальдо теж ефрейтори СС?
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05.06.2024 20:37 Відповісти
Хто планує операції? Я? А в голову планувальників я заглянуть не можу!
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05.06.2024 20:44 Відповісти
Але шкурки деяких - таки вартують..пуйла тільки у прямому етері прибивати треба, бо дофіга клонів в нього. Але всіляких на кшталт мєдвєда, вальки-стакан, патрушева, володіна, мішустіна, лаврова, шойгу - можна б було й закабздоніти..
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05.06.2024 09:49 Відповісти
Гіпотеза. У разі виконання рішень укр.судів на території расії по рос.громадянам є різик отримати навзаєм по рішенням слідчого комітету рф, цього хтось, мабуть, хоче уникнути.
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05.06.2024 11:00 Відповісти
11 років за навмисне вбивство !!!
Атошники поотримували по 20-25років на Московії!
Хто ці судді ???
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05.06.2024 10:53 Відповісти
Ти текст статті читав? Де там "вбивство"? Там нанесення вогнепальних поранень!
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05.06.2024 11:00 Відповісти
Попытка убийства целой семьи и 11лет,у нас всё хорошо с правосудием? Или эта схема только для кацапов работает?
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05.06.2024 19:07 Відповісти
Чому так мало???
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05.06.2024 23:40 Відповісти
11 років? То на пожиттєве спокійно тягне!
Українського свідка Йєгови на 7 засудили за відмову взяти в руки зброю.
******! Де логіка ??!!
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17.08.2024 08:13 Відповісти
 
 