Поліція Кракова шукає причетних до зняття українського прапора з кургану Костюшка
Наразі поліція Кракова встановлює коло осіб, які причетні до зняття українського прапора з кургану Костюшка.
Про це повідомив речник поліції Кракова Пьотр Шпех, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, правоохоронці збирають матеріали у цій справі і планують їх передати до прокуратури.
"Питання щодо участі осіб в цьому інциденті є предметом подальшого з’ясування поліції. Йдеться про групу осіб. Зараз треба буде встановити, скільки їх там було і які вони ролі відігравали", - зазначив речник поліції.
Він також повідомив, що наразі поліція продовжує збирати доказовий матеріал у цій справі і консультує з прокуратурою свої подальші дії.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що польський депутат-член антиукраїнської "Конфедерації" Гжегож Браун відзначився скандальним дописом у якому він повідомив, що зняв український стяг з кургану Костюшка в Кракові.
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