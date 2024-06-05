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Новини
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Поліція Кракова шукає причетних до зняття українського прапора з кургану Костюшка

прапор України

Наразі поліція Кракова встановлює коло осіб, які причетні до зняття українського прапора з кургану Костюшка.

Про це повідомив речник поліції Кракова Пьотр Шпех, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, правоохоронці збирають матеріали у цій справі і планують їх передати до прокуратури.

"Питання щодо участі осіб в цьому інциденті є предметом подальшого з’ясування поліції. Йдеться про групу осіб. Зараз треба буде встановити, скільки їх там було і які вони ролі відігравали", - зазначив речник поліції.

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Він також повідомив, що наразі поліція продовжує збирати доказовий матеріал у цій справі і консультує з прокуратурою свої подальші дії.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що польський депутат-член антиукраїнської "Конфедерації" Гжегож Браун відзначився скандальним дописом у якому він повідомив, що зняв український стяг з кургану Костюшка в Кракові

Автор: 

Польща (8504) прапор (482)


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Топ коментарі
+6
Як шукати? Так Grzegorz *****,промордорський політик всебе в твітері це виклав.В нього спитайте.
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05.06.2024 13:06
+5
А причетних до блокування кордону? Не шукае?
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05.06.2024 12:54
+5
Не прапор, а флагшток
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05.06.2024 13:10
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Як знаидуть - то прапор ім в жопу - шоб вони отримали незабутні враження
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05.06.2024 12:53 Відповісти
Не прапор, а флагшток
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05.06.2024 13:10 Відповісти
Древко
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05.06.2024 13:23 Відповісти
А причетних до блокування кордону? Не шукае?
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05.06.2024 12:54 Відповісти
Ні. Єто другоє... Там ********** бабосики па льоХкаму рубаються...
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05.06.2024 13:14 Відповісти
Джо почему "неуловимый". Потому что он никому не нужен и никто его не ловит.
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05.06.2024 12:58 Відповісти
Як шукати? Так Grzegorz *****,промордорський політик всебе в твітері це виклав.В нього спитайте.
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05.06.2024 13:06 Відповісти
Польська поліція не вміє користуватися інтернетом, чи всі поголовно забули паролі до акаунтів у соцмережах?
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05.06.2024 13:36 Відповісти
Шукайте там, де уламки кацапської ракети впали.

Гарантія, що не знайдете...
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05.06.2024 14:20 Відповісти
...как поймаете,яйки в тиски и ножик дайте....
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05.06.2024 14:32 Відповісти
Так була ж інформація з конкретним прізвищем якогось проросійського депутата.
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05.06.2024 14:39 Відповісти
А для чого шукають? Медальку дати чи на палю посадити?
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05.06.2024 15:19 Відповісти
Ви спеціально (Цензор) не пишете? У Польщі відкрито всі називають прізвище: Браун з конфедерацій, і його банда купили квитки на вхід до цього комплексу по 24 злотих і всі забрали на верх і стягнули прапор України.
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05.06.2024 17:12 Відповісти
 
 