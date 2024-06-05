Російські хакери атакували сайт компанії, яка здійснює ремонт танків Leopard для України, – Reuters
Проросійські хакери з угруповання NoName атакували сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка є підрозділом німецької General Dynamics та здійснює ремонт танків Leopard перед постачанням в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
Як заявили в General Dynamics, оборонний підрядник досі аналізує причину зупинки роботи вебсайту. Також там додали, що всі його операції в Європі "відбуваються нормально".
Повідомляється, що хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку. DDoS-атаки спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з ладу.
"Ми скерували наші DDoS-ракети проти вебсайтів у русофобській Іспанії", – написали хакери в телеграмі.
Нагадаємо, компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для постачання їх Збройним Силам України.
Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили кібератаку на Донецьку ОДА та розіслали запрошення на Глобальний саміт миру від імені адміністрації.
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