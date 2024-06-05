Російські хакери атакували сайт компанії, яка здійснює ремонт танків Leopard для України, – Reuters

Проросійські хакери з угруповання NoName атакували сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка є підрозділом німецької General Dynamics та здійснює ремонт танків Leopard перед постачанням в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

Як заявили в General Dynamics, оборонний підрядник досі аналізує причину зупинки роботи вебсайту. Також там додали, що всі його операції в Європі "відбуваються нормально".

Повідомляється, що хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку. DDoS-атаки спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з ладу.

Дивіться також: Операція "EndGame": В Україні затримали групу міжнародних хакерів. ФОТОрепортаж

"Ми скерували наші DDoS-ракети проти вебсайтів у русофобській Іспанії", – написали хакери в телеграмі.

Нагадаємо, компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для постачання їх Збройним Силам України.

Також дивіться: Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві. ВIДЕО

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили кібератаку на Донецьку ОДА та розіслали запрошення на Глобальний саміт миру від імені адміністрації.