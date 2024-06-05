На півдні за добу ліквідовано 156 окупантів та знищено 21 одиницю озброєння і військової техніки, - Сили оборони
Сили оборони півдня минулої доби зменшили особовий склад ворога на 156 осіб. Також було знищено 21 одиницю озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.
Протягом доби отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 156 осіб.
Також ворог втратив 21 одиницю озброєння та військової техніки, з них:
- 2 зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1";
- 6 гармат;
- 2 міномети;
- 4 одиниці автобронетехніки;
- 4 розвідувальні БпЛА;
- 2 станції РЛС, з них: 1 - "Терек" та 1 - "Каста";
- 1 камера відеоспостереження.
Також знищено польовий пункт боєпостачання, вогневу позицію, 2 бліндажі, 3 спостережні пункти, командний пункт та пункт управління БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тонка червона лінія
показати весь коментар05.06.2024 18:44 Відповісти Мені подобається 0
George Highbaud
показати весь коментар05.06.2024 18:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль